144 алтайские семьи получили продуктовые наборы от "Справедливой России"

Справедливороссы передали продуктовые наборы 144 семьям Барнаула, Бийска и Рубцовска. Такую помощь землякам инициировал депутат Государственной думы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев.
"Многие из родителей потеряли и без того низкооплачиваемые и незащищенные соцпакетом должности. Их дети во время домашнего карантина оказались лишены даже тех минимальных социальных льгот, которые им предоставляли дошкольные и школьные образовательные учреждения. Многие из них не имеют возможности элементарно полноценно питаться. И средства, которые были выделены на школьное питание, могли бы быть направлены на питание детей в этот сложный период", – прокомментировал Терентьев.
Помощь получили многодетные и малообеспеченные семьи. 60 продуктовых наборов передали жителям Барнаула и пригорода (поселки Южный, Центральный, Лесной, Научный городок, а также Новоалтайск и Белоярск). 40 наборов – семьи Рубцовска и рубцовского района. И 44 пакета с продуктами – бийчане и жители Бийского района.
По словам депутата Барнаульской городской Думы от СР Алексея Якунина, люди очень благодарны и надеются, что такие акции продолжатся в будущем.
Руководитель рубцовского отделения партии Сергей Сущевский сказал, что "для города, который находится в аутсайдерах по зарплатам и в принципе по обеспеченности рабочими местами, это очень актуально".
А председатель Совета местного отделения партии "Справедливая Россия" в Бийске Елена Речкова добавила, что многие семьи в этот период стали жить еще хуже и помощь им нужна, как никогда.
"Многие родители были отправлены работодателями в отпуск без содержания, а денежных накоплений как таковых нет, ведь в некоторых семьях по 5, 8, 9 детей. Нам рассказывали, что когда перевели детей на дистанционное обучение, они оказались совсем не подготовленными, ведь у многих несколько школьников в семье, каждому нужно рабочее место, оборудованное компьютером с доступом в интернет. Поэтому пришлось брать кредиты, чтобы дети могли полноценно учиться", – сказала она.
Комментарии
надеюсь это не пиар ход со стороны СР
А почему государство в лице Путина уклоняется от адресной помощи населению, как во всех цивилизованных странах?! Почему партия ЕР не укажет гаранту на его бездействие?!
20.04.2020 14:37
гость
Справедливороссы передали продуктовые наборы - где здесь пиар?
20.04.2020 14:37
гость
надеюсь это не пиар ход со стороны СР
Если-бы не пиарились, не афишировали тогда в прессе.
Где эта улица, где этот дом в Бийске?
Какие люди все таки неблагодарные. Только о пиаре. А когда есть нечего детям то хоть пиарной лапшой хоть нет. Лишь бы была. Спасибо что помогаете. Многие действительно в тупике
144 набора на весь алтайский край, вот почему то я уверен что многодетных во много раз больше, имею ввиду тех кто нуждается.