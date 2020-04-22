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Сотрудники Росгвардии оцепили здание рубцовской ЦРБ с больными из Змеиногорска

, ИА "Амител"
Сейчас для инфицированных готовят рубцовский роддом
Фото: Рубцовск.Info

Фото: Рубцовск.Info

Здание центральной районной больницы в Рубцовске, куда госпитализировали зараженных в Змеиногорске работников Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы", оцеплено сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что 21 апреля коронавирус был подтвержден у 37 работников рудника в Змеиногорске. Ранее его выявили у шахтера, который приехал туда на вахту из другого региона страны.

Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, еще не готово к приему больных. Всех остальных работников предприятия из числа контактных, но у которых первый тест дал отрицательный результат, поселили в рубцовскую гостиницу "Алиса", выполняющую роль обсерватора. Там они проведут 14 дней.

Как ранее сообщил amic.ru, глава Рубцовска Дмитрий Фельдман призвал жителей города не нарушать режим самоизоляции без надобности не выходить из дома.

На данный момент в Алтайском крае подтверждено 136 заражений COVID-19.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.04.2020 13:44
- гость -

А нельзя гвардейцев задействовать в подготовке "здания роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации". И почему оно еще не готово к приему больных?!

22.04.2020 13:59
Рубцовчанин

Переоборудованный роддом готов (см. доклад о готовности, как всегда -усе неожиданно) , просто туда росгвардию не завезли. )))

22.04.2020 14:47
гость

Как полагаю, потом, когда эта наша беда к счастью для всех благополучно пройдет, пользоваться роддомом будет еще пару-тройку лет нельзя по санитарно-эпидемиологическим правилам))

22.04.2020 14:53
Гость

Один тощенький парнишка на фото - "здание оцеплено сотрудниками Росгвардии".
Рука-лицо)

22.04.2020 15:17
Гость

22.04.2020 14:53
Гость
Покурить отошёл.А фото сделано из БТР с пулемётом и огнемётом.

22.04.2020 15:19
- гость -

Моя подруга- врач из Рубц написала сегодня дословно:
У нас больницы не готовы.
Готовили роддом. Что там есть реанимационные приспособы и тд.
Только языком чесали. Туда даже койки не завезли. В итоге размещают куда влезут.
Вчера контактных в гостиницу заселили

22.04.2020 15:25
- гость -


- гость -
А нельзя гвардейцев задействовать в подготовке "здания роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации". И почему оно еще не готово к приему больных?!

Нельзя задействовать, Росгвардия там стоит, потому что зараженные через окна пытались сбежать, поэтому здание оцепили.

22.04.2020 16:22
Гость

Ссылаются на Паблик в контакте, Телегамм канал... а из фициальных источников то что известно?

22.04.2020 16:51
Иsтина

А зараженные зачем хотели сбежать???
Или это как у зомби?
- Дайте мне больше свежих незараженных мозгов аааааааа............

22.04.2020 17:27
месный

22.04.2020 16:51
Иsтина

Наверно от условий шикарных и жрачки вкуснейшей.

22.04.2020 18:06
гость пенс

предлагаю акцию - "Накормить месного" - он в каждом посте про еду. голодает по ходу. Кто в поддержку?

22.04.2020 19:20
гость

зато в нашем городе Росгвардия дома спит уже третью неделю

22.04.2020 19:22
- гость -

22.04.2020 17:27
месный

вкусная жрачка это что?

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