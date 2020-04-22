Сотрудники Росгвардии оцепили здание рубцовской ЦРБ с больными из Змеиногорска

Здание центральной районной больницы в Рубцовске, куда госпитализировали зараженных в Змеиногорске работников Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы", оцеплено сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".
Напомним, что 21 апреля коронавирус был подтвержден у 37 работников рудника в Змеиногорске. Ранее его выявили у шахтера, который приехал туда на вахту из другого региона страны.
Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, еще не готово к приему больных. Всех остальных работников предприятия из числа контактных, но у которых первый тест дал отрицательный результат, поселили в рубцовскую гостиницу "Алиса", выполняющую роль обсерватора. Там они проведут 14 дней.
Как ранее сообщил amic.ru, глава Рубцовска Дмитрий Фельдман призвал жителей города не нарушать режим самоизоляции без надобности не выходить из дома.
На данный момент в Алтайском крае подтверждено 136 заражений COVID-19.
Комментарии
А нельзя гвардейцев задействовать в подготовке "здания роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации". И почему оно еще не готово к приему больных?!
Переоборудованный роддом готов (см. доклад о готовности, как всегда -усе неожиданно) , просто туда росгвардию не завезли. )))
Как полагаю, потом, когда эта наша беда к счастью для всех благополучно пройдет, пользоваться роддомом будет еще пару-тройку лет нельзя по санитарно-эпидемиологическим правилам))
Один тощенький парнишка на фото - "здание оцеплено сотрудниками Росгвардии".
Рука-лицо)
22.04.2020 14:53
Гость
Покурить отошёл.А фото сделано из БТР с пулемётом и огнемётом.
Моя подруга- врач из Рубц написала сегодня дословно:
У нас больницы не готовы.
Готовили роддом. Что там есть реанимационные приспособы и тд.
Только языком чесали. Туда даже койки не завезли. В итоге размещают куда влезут.
Вчера контактных в гостиницу заселили
- гость -
А нельзя гвардейцев задействовать в подготовке "здания роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации". И почему оно еще не готово к приему больных?!
Нельзя задействовать, Росгвардия там стоит, потому что зараженные через окна пытались сбежать, поэтому здание оцепили.
Ссылаются на Паблик в контакте, Телегамм канал... а из фициальных источников то что известно?
А зараженные зачем хотели сбежать???
Или это как у зомби?
- Дайте мне больше свежих незараженных мозгов аааааааа............
22.04.2020 16:51
Иsтина
Наверно от условий шикарных и жрачки вкуснейшей.
предлагаю акцию - "Накормить месного" - он в каждом посте про еду. голодает по ходу. Кто в поддержку?
зато в нашем городе Росгвардия дома спит уже третью неделю
22.04.2020 17:27
месный
вкусная жрачка это что?