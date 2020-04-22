Не температурят. В Минздраве рассказали о состоянии шахтеров в обсерваторе Рубцовска

Признаков заболевания COVID-19 у шахтеров, которые находятся в рубцовской гостинице "Алиса", нет. Об этом amic.ru рассказали в Минздраве Алтайского края. В отеле, который превратился в местный обсерватор, дежурит фельдшер, который следит за состоянием вынужденных постояльцев. На данный момент все чувствуют себя хорошо, температуры ни у кого нет.

Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля у шахтера, работавшего на Корбалихинском руднике АО "Сибирь-Полиметаллы", выявили коронавирус. В его контактный круг вошли более 70 человек. Они также сдали тесты. В результате 21 апреля COVID-19 подтвердился еще более чем у 30 его коллег. В итоге заболевших отправили в рубцовскую ЦРБ, а тех, у кого тест показал отрицательный результат, на автобусах "под конвоем" отвезли в рубцовскую гостиницу "Алиса" на 14-дневную обсервацию.

Напомним, по данным на 22 апреля в Алтайском крае подтверждены 136 случаев заражения коронавирусом. 13 человек вылечились и выписаны из больницы.