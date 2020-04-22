Не температурят. В Минздраве рассказали о состоянии шахтеров в обсерваторе Рубцовска

Признаков заболевания COVID-19 у шахтеров, которые находятся в рубцовской гостинице "Алиса", нет. Об этом amic.ru рассказали в Минздраве Алтайского края. В отеле, который превратился в местный обсерватор, дежурит фельдшер, который следит за состоянием вынужденных постояльцев. На данный момент все чувствуют себя хорошо, температуры ни у кого нет.
Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля у шахтера, работавшего на Корбалихинском руднике АО "Сибирь-Полиметаллы", выявили коронавирус. В его контактный круг вошли более 70 человек. Они также сдали тесты. В результате 21 апреля COVID-19 подтвердился еще более чем у 30 его коллег. В итоге заболевших отправили в рубцовскую ЦРБ, а тех, у кого тест показал отрицательный результат, на автобусах "под конвоем" отвезли в рубцовскую гостиницу "Алиса" на 14-дневную обсервацию.
Напомним, по данным на 22 апреля в Алтайском крае подтверждены 136 случаев заражения коронавирусом. 13 человек вылечились и выписаны из больницы.
Комментарии
Абсолютно здоровых людей припёрли в другой город по причине того, что после преступной оптимизации в змеиногорске не осталось почти ни одного врача. Там даже офиальмологом якобы работает престарелая медсестра. Одни слезы ...
А, если бы еще раньше, этого приехавшего в край шахтера поместили на обсервацию, то вот этой бы ситуации не было.
Денис Мантуров, глава Минпромторга, заявил, что некоторые регионы еще даже не начинали готовить средства индивидуальной защиты:
«Амурская область - 0 закупок, республика Алтай - 0 закупок, Тыва - 0 закупок, Алтайский край заказал впервые 2 тыс. костюмов. Может быть они решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в правительстве, ни в информационном центре такой информации нет. Нужно с этим разобраться, чтобы такая инертность не привела к пожару, чтобы не произошло, что в один день полыхнет.» а туда куда привезли с ковид у медицинских сотрудников средства защиты есть, ведь костюмы надо менять каждые 4 часа. Минздрав отмалчивается и не озвучивает, что ничего не сделал для защиты медиков в преддверии эпидемии в феврале и даже в марте, когда уже было ясно, что корона захватит все регионы