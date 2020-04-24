Плачь и плати. Барнаульские предприниматели на коленях выпрашивают скидки по аренде

Почти месяц в Барнауле по указу губернатора края закрыты торговые и торгово-развлекательные центры, площади в которых снимали тысячи предпринимателей. Многие собственники моллов освободили их от обязательной арендной платы в апреле, другие только обещают это сделать, но пока никаких официальных решений не приняли. Но есть и те, кто категорически не желает идти навстречу партнерам. Их арендаторы чуть ли на коленях просят уменьшить суммы в договоре аренды хотя бы на месяц. Ведь пока магазины одежды, обуви, товаров для дома, косметики закрыты, собственники остаются без дохода, а значит, не могут содержать помещения. В ответ владельцы арендных объектов заявляют: они такие же бизнесмены и работать в убыток не хотят.

Освобождены и спасены

Российским компаниям в начале апреля 2020 года правительство страны разрешило отсрочить платежи по аренде на время режима повышенной готовности (в Алтайском крае его ввели 18 марта). Такая мера, по мнению федеральных чиновников, поможет бизнесу пережить кризис. Возникшую задолженность компании все равно будут выплачивать, но сумму им разрешили растянуть на два года, чтобы она не ударила по их работе.

В Барнауле, по распоряжению главы города Вячеслава Франка, обязательную отсрочку по платежам получат арендаторы муниципального и государственного имущества. Им платежи перенесут до 2021 года, а долг компании будут возвращать равными частями в течение следующего года.

Но заставить частные компании предоставить своим арендаторам льготы никто не может: для них постановление носит рекомендательный характер. Некоторые из бизнесменов уже объявили, что пойдут навстречу партнерам, другие пока молчат.

В Алтайском крае первым (еще до принятия официального постановления) о полной отмене аренды за апрель заявил собственник семи ТРЦ в Алтайском крае и совладелец сети "Мария-Ра" Евгений Ракшин. Арендаторы в некоторых объектах подтвердили amic.ru, что в этом месяце они не будут платить за пользование помещениями.

"Да, наши отделы в торговых центрах сейчас закрыты, но от аренды нас освободили. Во всяком случае, это касается магазинов в ТРЦ "Галактика" и ТЦ "Волна". Соответствующее уведомление нам уже отправили", – рассказали в сети косметики "Силуэт".

В пресс-службе ТРЦ "Галактика" пояснили: в апреле аренду не платят наниматели помещений во всех объектах, которые принадлежат "Марии-Ра" и Евгению Ракшину.

"Это и розничные объекты, и торгово-развлекательные центры во всех регионах, которые закрылись на время пандемии. Планов на май пока нет – все будет зависеть от того, как развернется ситуация", – отметили в ТРЦ.

"Кто сильный, тот выживет, кто слабый – обанкротится"

Администрация торгового центра "Огни" также предупредила партнеров о полном списании месяца аренды. Вот только пока бизнесмены документов не видели и допсоглашения не подписывали.

"У меня есть отделы в ТРЦ "Европа" и "Огни", там вроде бы обещают, что отменят арендную плату, но кто знает. Пока никакого допсоглашения к основному договору не было. Поэтому вполне может быть, если в мае снимут режим, нам "прилетят" счета за апрель", – говорит собственник магазина джинсовой одежды.

По его словам, ТРЦ "Арена" и "Весна" пока настраивает арендаторов, что им придется заплатить 30% от суммы договора. Эти деньги пойдут на оплату коммунальных платежей, охрану и другие необходимые расходы.

Предприниматели искренне не понимают, почему собственники одних объектов недвижимости готовы идти на уступки арендаторам, а другие отказываются даже слушать о просьбах помощи.

"У нас три отдела в разных ТЦ города. В "Пионере" и "Огнях" мы не будем платить, а вот в ТЦ "Холидей" на ул. Шумакова придется отдать 50% от суммы договора. Это много. Мы уже и к менеджерам обращались, и собственнику писали. Почти на коленях стояли, бесполезно, нас не слышат", – рассказали amic.ru в салоне одежды.

Владелец сети женской одежды, который имеет отделы в ТРЦ "Арена", "Галактика", "Весна", "Европа", двум арендодателям должен заплатить по 30% от суммы договора. Это немаленькие деньги, говорит собственник. Но одно дело, когда компания работает и приносит стабильный доход, другое – когда простаивает четыре недели без выручки.

"Сейчас отделы закрыты, работу мы практически полностью приостановили. Онлайн-продажи запустить можно, но это непростая сфера, ее нужно разрабатывать годами, вкладывать средства в рекламу, продвижение. Мы терпим огромные убытки. Январь-февраль – это "мертвые" месяцы, сезон начинается как раз в апреле и мае. Мы закупили товар, а теперь он просто лежит. А ведь долговые, кредитные обязательства остались, зарплаты нужно отдавать. Сейчас мы пропустили весенний сезон, но на лето закупаться нечем, в странах-производителях введен карантин. А когда пропускаем два сезона, выйти в работу очень сложно. Кто сильный, тот выживет, кто слабый – обанкротится", – говорит владелец бизнеса.

Бизнес на то и бизнес

Убытки в апреле понесут как мелкие, так и крупные арендодатели города, уверен руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Он отмечает: собственники принимают решения по отмене и отсрочке платежей для арендаторов в зависимости от своей закредитованности. Если у компании есть долговые обязательства перед банками и нет другого источника дохода, чаще всего он отказывается идти навстречу партнерам.

"Сложная ситуация не только в сфере торговли, но и у бизнес-центров, офисников. Кто-то из арендаторов ведет переговоры с собственниками, и они идут на уступки. Проблема в том, что сейчас мелкий бизнес стоит и не получает никакой прибыли, некоторые предприятия закрываются, как, например, турфирмы. Теперь они понимают, что бизнеса не будет, и сворачиваются, освобождая площади. Некоторые владельцы арендных площадей предлагают партнерам своеобразную рассрочку: в апреле плата составит 30% от суммы договора, в мае – 50%, в июне – 70%, в июле – 100%", – говорит он.

ТРЦ "Пионер" не будет начислять арендную плату за апрель компаниям, которые закрыты с 30 марта. Сохранят ли такую льготу, если режим самоизоляции продлят и на май, в молле пока сказать не могут.

"Всем, кому запрещено работать до 30 апреля, мы не начисляем аренду, – отмечают в администрации ТРЦ "Пионер". – Есть отделы, которые работают, это разрешено законодательно, но и для них мы делаем скидки. Мы следуем рекомендации правительства и максимально помогаем арендаторам. Никто не отказался съезжать, все заняли выжидательную позицию, потому что никто не понимает, что будет в будущем", – отмечают администраторы.

В ТЦ "Норд-Вест" пояснили, что полностью освободить арендаторов от уплаты не могут: это такой же бизнес, и он должен приносить доход. Компаниям, которые закрыты, начислят за апрель в среднем 30% от суммы договора.

"На содержание здания деньги нужны. Есть арендаторы, которые продолжают работать, например, продуктовые магазины, отделы с кофе, чаем, детские товары. Они платят все 100% аренды", – отметили в компании.

Вскоре на рынке коммерческой недвижимости Барнаула начнется "миграция": арендаторы, которые не найдут поддержки у своего партнера, будут искать наиболее выгодные условия, считает Константин Никитеев.

"Кто-то понимает сложность ситуации, а кто-то не хочет понимать. Вот, например, рядом стоят два офисных центра, в одном собственник идет на уступки, во втором нет. Арендаторы пока ведут переговоры, но рассматривают варианты "переезда". Рынок и экономика сейчас находятся в сложной ситуации, и в какую сторону она повернется, пока невозможно предугадать", – заключил эксперт.