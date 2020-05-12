Почти все дети, которые заразились коронавирусом в Алтайском крае, сделали это в домашних условиях, и были выявлены как контактные с больными COVID-19. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов во время онлайн-брифинга 12 мая.

По его словам, сейчас самому младшему пациенту с COVID-19 в Алтайском крае – полтора года. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 84 детей.

Как уже сообщал amic.ru, на 12 мая в крае общее число инфицированных коронавирусом составляет 727 человек. 283 вылечились. Трое скончались.

Напомним, с сегодняшнего дня в регионе действует обязательный масочный режим. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.