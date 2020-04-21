В Республике Алтай из-за коронавируса закрыли район

Турочакский район Республики Алтай закрыли для въезда и выезда на время действия режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба властей республики со ссылкой на решение главы региона Олега Хорохордина.

Въезд в Турочакский район запрещен для всех, кроме жителей, имеющих регистрацию на его территории. Также допускается следование через муниципалитет транзитом без остановок. Республиканское МВД разместит патрульные посты на границах с Кемеровской областью и Алтайским краем.

Кроме того, теперь любой человек, приехавший на территорию Республики Алтай, обязан сообщить об этом по телефону круглосуточной горячей линии 8 (913) 692-90-74 и рассказать о месте пребывания, регистрации и датах нахождения в регионе.

При этом жители республики обязаны обеспечить 14-дневную самоизоляцию после прибытия у себя дома, а остальные – по месту прибытия. Все приехавшие из других регионов обязаны находиться в изолированном помещении, которое исключает контакт с членами семьи и иными лицами, не находящимися в самоизоляции.

Также Хорохордин перевел на 14-дневный вахтовый режим все государственные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. В таком режиме до 1 июня будут работать три дома престарелых, психоневрологический интернат и интернат для сирот им. Г. К. Жукова.

Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус был выявлен у двух рабочих, которые вахтовым методом трудились на стройке в Турочакском районе. На момент обнаружения у них инфекции они успели уехать домой. Сейчас выявляется их контактный круг.

Всего в Республике Алтай зарегистрировано восемь случаев заражения COVID-19.