Сотрудники полиции проверяют, как барнаульцы соблюдают масочный режим

Сотрудники полиции в Барнауле проводят рейды, направленные на предупреждение распространения коронавируса. Полицейские проверяют, как жители города соблюдают масочный режим, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В ходе рейдов правоохранители заходят в торговые центры и магазины, а также проводят профилактические беседы с людьми, которые стоят на остановках. Сотрудники полиции призывают население с пониманием относиться к сложившейся ситуации и неукоснительно соблюдать ограничительные меры, рекомендации медиков и пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Напомним, что масочный режим действует в Алтайском крае с 12 мая. При нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций обязательно нужно носить маску или респиратор.