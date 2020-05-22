Сотрудники полиции проверяют, как барнаульцы соблюдают масочный режим

Сотрудники полиции в Барнауле проводят рейды, направленные на предупреждение распространения коронавируса. Полицейские проверяют, как жители города соблюдают масочный режим, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
В ходе рейдов правоохранители заходят в торговые центры и магазины, а также проводят профилактические беседы с людьми, которые стоят на остановках. Сотрудники полиции призывают население с пониманием относиться к сложившейся ситуации и неукоснительно соблюдать ограничительные меры, рекомендации медиков и пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
Напомним, что масочный режим действует в Алтайском крае с 12 мая. При нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций обязательно нужно носить маску или респиратор.
Комментарии
Палки то зачем?
С пониманием?
С этим вирусобесием совсем с ума посходили
Ради интереса посмотрите статистику смертей за время "борьбы" с вирусом, по смертям от онко, по сердечно-сосудистым итд
Человеку нужен диализ - отправляют домой, умирает
Плановая операция - иди домой, переживешь
Не удивлюсь, если ВСЕХ этих умерших, кто не дождался - записали в жертвы ковида
Откройте глаза уже, блин
Полный провал
Ограничительные меры и истерия убили людей уже в разы больше чем эта простуда
С пониманием отнестись к чему? К тому, что копеечная масочка подорожала в тридцать раз? Что кто-то ради этой масочки будет три дня без хлеба сидеть, зато потом кто-то другой купит себе новую яхту и домик в Швейцарии?
22.05.2020 17:56
- гость -
Вон в первой городской сколько дождались, причем те, кто и не ждал вовсе... А истерите здесь вы и вам подобные.
Заказала такси, указала там про маску, приехал яндекс такси без маски водитель, не села, так с меня еще штраф списали 67 рублей! А, как вам соблюдение !?
22.05.2020 18:01
- гость -
Кто на ком стоял?(с)
Или подробно про 1-ю городскую или молчите, может за умного сойдете
А то комментарий напоминает показания жертвы изнасилования, хотя та и то более ясные показания дает
Как быть людям с другими заболеваниями?
Это самая настоящая шизофрения властей. Это уже агония.
22.05.2020 18:11
- гость -
Про 1-ую городскую более, чем подробно, уже много написано. Читайте!
Волков бояться, в лесу не срать
Соглашусь, что фактическое прекращение лечения других болезней, это серьезный просчет, люди это не понимают и это может еще аукнуться
Соглашусь, что фактическое прекращение лечения других болезней, это серьезный просчет, люди это не понимают и это может еще аукнуться
Люди понимают, власти не хотят понять !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!