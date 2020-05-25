Курорты Алтайского края не откроются с 1 июня

С 1 июня турбазы и санатории Алтайского края не смогут принять туристов. Начать туристический сезон невозможно из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом во время пресс-конференции 25 мая рассказала заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
В соответствии с указом губернатора, до 1 июня 2020 года на территории Алтайского края приостановили бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных учреждениях. Представители турбизнеса рассчитывали запуститься с 1 июня. Но пока это невозможно.
"На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Алтайского края складывается таким образом, что вопрос о снятии ограничительных мероприятий и открытии санаторно-курортных учреждений, баз отдыха не стоит. Если в течение недели сохранится стабильно устойчивая динамика к снижению заболеваемости, тогда будут приниматься решения по снятию ограничительных мероприятий", – пояснила Ульяна Калинина.
Примерную дату открытия турбаз назвать пока не могут: все будет зависеть от эпидситуации. Однако, как отметила Калинина, санкур и базы отдыха приступают к деятельности только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. А Алтайский край еще не добрался и до первой (ежедневно фиксируется рост числа новых заболевших).
После того, как регион дойдет до третьего этапа, санаториям придется работать по методическим рекомендациям Роспотребнадзора от 20 мая 2020 года.
Ранее amic.ru писал, что санатории Белокурихи уже готовы открыться. На лето продали более 50% путевок, а с 1 июня готовы заехать первые 300-400 человек, рассказали в сети санаториев "Курорт Белокуриха".
Комментарии
Правильно!
жаль конечно....
Очень разумно !
Поедет наш Пионер в Испанию отдыхать.
Все товарищи, расходимся, кина не будет. Томенко принял правильное, хотя и трудное, решение.
Все из-за тех, кто не верит в вирус, не носит маски и наплевательски относится к самоизоляции! Все бы соблюдали режим, давно бы на снижение пошли
может им кто нибудь скажет что все базы работают )))))
многие базы уже давно работают неофициально.... но наша власть делает вид что не замечает.... ну или просто им дали денег чтобы они не замечали это!)
с их ценами и сервисом, пусть вообще не открываются! может эта ситуация опустит их с небес на землю и будут реальные цены и нормальный сервис....
цена на номера в Белокурихе от 4000 до 12000 в сутки!!!! офигеть.... за 10 дней от 40 до 120 тыс.... за то что ты будешь жить в гостинце в поле......моря нет, природы нет...гор нет... реки нет..... сервиса нет..... пейте целый день алкоголь и ходите вокруг гостиницы по одной центральной улице....
25.05.2020 14:31
гость
Аха. Им потом наверстывать упущенное надо будет. Как бы вообще еще выше ценник не задрали.
25.05.2020 14:34
гость
Вас насильно туда гонят что-ли? Не покупайте путевку, делов то.
25.05.2020 14:36
- гость -
пусть еще выше ценник задирают! нормальные люди в конце лета и осенью поедут за границу, где будет реально дешевле чем было! и все понимаю что только снижение цены привлечет людей! а наши зажравшиеся собственники баз пуская сидят сами без людей там!
правительство края везде же пишет что нужно создавать тур поток людей, чтобы приезжали...... а какой нормальный человек поедет самолетом на Алтай если цены выше чем за границей! еще и самолеты дороже сюда....
даже в Краснодарском крае и Крыму цени ниже на все! там гостиницы от 1500 нормальные и многие с видом на море! а у нас за эту цену избушка без туалета .....
Томогоч не взял на себя ответственность, труханул, заявить тысячам жителей Белокурихи оставшимся без работы и поддержки.
Хорватия, Чехия открыли куророты, а Греция даже цены снизила на отдых. Все русские деньги будут там.
Цены будут еще выше. Людям надо где то отдыхать