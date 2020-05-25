Курорты Алтайского края не откроются с 1 июня

С 1 июня турбазы и санатории Алтайского края не смогут принять туристов. Начать туристический сезон невозможно из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом во время пресс-конференции 25 мая рассказала заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

В соответствии с указом губернатора, до 1 июня 2020 года на территории Алтайского края приостановили бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных учреждениях. Представители турбизнеса рассчитывали запуститься с 1 июня. Но пока это невозможно.

"На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Алтайского края складывается таким образом, что вопрос о снятии ограничительных мероприятий и открытии санаторно-курортных учреждений, баз отдыха не стоит. Если в течение недели сохранится стабильно устойчивая динамика к снижению заболеваемости, тогда будут приниматься решения по снятию ограничительных мероприятий", – пояснила Ульяна Калинина.

Примерную дату открытия турбаз назвать пока не могут: все будет зависеть от эпидситуации. Однако, как отметила Калинина, санкур и базы отдыха приступают к деятельности только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. А Алтайский край еще не добрался и до первой (ежедневно фиксируется рост числа новых заболевших).

После того, как регион дойдет до третьего этапа, санаториям придется работать по методическим рекомендациям Роспотребнадзора от 20 мая 2020 года.

Ранее amic.ru писал, что санатории Белокурихи уже готовы открыться. На лето продали более 50% путевок, а с 1 июня готовы заехать первые 300-400 человек, рассказали в сети санаториев "Курорт Белокуриха".