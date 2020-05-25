Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Карта распространения COVID-19

Коронавирусная инфекция продолжает захватывать новые территории Алтайского края. По данным на 25 мая, на карту распространения COVID-19 добавились Заринский район, где выявили троих зараженных, и Усть-Пристанский район – два человека.
Всего в Алтайском крае зарегистрировано 1406 инфицированных. 639 выздоровели. 12 скончались. Среди зараженных:
в Барнауле – 610 человек;
в Змеиногорском районе – 249;
в Бийске – 123;
в Рубцовске – 59;
в Новоалтайске – 31;
в Павловском районе – 30;
в Благовещенском районе и Славгороде – по 24;
в Поспелихинском районе – 23;
в Тюменцевском районе – 21;
в Тальменском районе – 15;
в Рубцовском и Первомайском районах – по 13;
в Курьинском районе – 12;
в Горняке, Немецком национальном районе и ЗАТО Сибирский – по 11;
в Камне-на-Оби и Бурлинском районе – по 10;
в Заринске и Бийском районе – по 8;
в Новичихинском и Третьяковском районах – по 7;
в Родинском районе – 6;
в Алейске, Крутихинском и Ребрихинском районах – по 5;
в Яровом, Табунском, Советском, Завьяловском и Залесовском районах – по 4;
в Михайловском, Волчихинском, Косихинском и Заринском районах – по 3;
в Егорьевском, Кулундинском, Мамонтовском, Солонешенском, Ключевском, Алейском и Усть-Пристанском районах – по 2;
в Белокурихе, Шипуновском, Троицком, Целинном, Романовском, Алтайском, Усть-Калманском, Тогульском и Каменском районах – по 1.
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