Число зараженных в алтайской больнице скорой медицинской помощи достигло 111

Число зараженных коронавирусной инфекцией в алтайской больнице скорой медицинской помощи на 25 мая составляет 111 человек, сообщили amic.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что окончательных данных по этому вопросу пока нет, и сейчас проходит эпидемиологическое расследование и исследование биоматериала, взятого у медперсонала и пациентов.

При этом медучреждение продолжает находиться на карантине, все пациенты и медики оставлены в больнице до его окончания. С прошлой недели в больнице временно прекращена госпитализация пациентов и организовано их перенаправление в другие клиники Барнаула.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили о завершении обследования всех контактных лиц в общежитии АГМУ. Ранее в его стенах был зарегистрирован один случай COVID-19, чуть позже положительный результат зафиксировали еще по 11 проживающим в этом корпусе. На сегодняшний день там выявлено 40 инфицированных коронавирусом. Как отметила заместитель главы ведомства Ульяна Калинина, "это окончательные данные".

Как уже писал amic.ru, в Алтайском крае 25 мая поставлен рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 – 81 человек. Таким образом, на данный момент в регионе выявили 1406 инфицированных. Число умерших пациентов с коронавирусом в регионе выросло до 12.