Масочный режим в Алтайском крае отменять не планируют

Масочный режим в Алтайском крае отменять пока не планируют. Об этом во время пресс-конференции сказала Ульяна Калинина, замруководителя регионального управления Роспотребнадзора.
"Отменять масочный режим пока нет оснований. К сожалению, на самом деле граждане его в достаточно мере не соблюдают. Причем мы неоднократно на пресс-конференциях говорили о том, что маски эффективны. Они выполняют барьерную функцию и предупреждают возникновение заболевания у тех людей, которые находятся в близком контакте. Поэтому, конечно же, маски пока отменять не будем, и соблюдать масочный режим необходимо", – пояснила Ульяна Калинина.
Она также добавила, что снятие ограничений в Алтайском крае напрямую зависит от соблюдения населением требований Роспотребнадзора. В случае если эпидобстановка в регионе ухудшится, то отмененные ограничения вернут обратно.
Напомним, масочный режим ввели в Алтайском крае 12 мая. Носить средства индивидуальной защиты нужно в общественном транспорте, такси, магазинах, аптеках, на остановках, в организациях сферы услуг и общепита. За нарушение могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тыс. рублей.
Комментарии
А почему до сих пор не разобрались с какого фига одноразовые маски выросли в цене с 1.50 до 35 за штуку?!!!
А у нас масляный режим вообще начинался? Его же никто практические не соблюдает.
на днях полицейские остановили на Ленинском проспекте и прочитали лекцию о том, что на улице (типа это общественное место) я обязан находиться в маске, спорить не стал, одел маску и продолжил свой путь. Пришел домой перечитал указ, про маски на улице только одно требование - на остановочных пунктах... Вопрос очевиден...
клоунада какая-то,
масочный режим мало кто соблюдает - но мы снижаем ограничения;
если не будут соблюдать, то опять вернём...
Ни одного рубля не выделил и не выделю на пополнение кармана продавцов и производителей масок! В моем понимании, наглость чиновников зашкаливает! Придумали очередное вытягивание денег из кармана людей! Либо покупаешь маски и пополняешь карман производителей и продавцов, либо штраф!
Отменять масочный режим пока нет оснований. К сожалению, на самом деле граждане его в достаточно мере не соблюдают.
рады бы соблюдать, но не могём в ввиду отсутствия "случая его предоставления органами исполнительной власти субъектов российской федерации, органами местного самоуправления и организациями"...
8.06.2020 15:06
- гость -
Они там парочкой по аллеи ходят как голубки, даже хотел сказать им возьмитесь за ручки девочки. Да боюсь оскорбятся, натуры больно нежные. А вы им судя по всему встретились, прервав их голубиную походку. Поэтому были незамедлительно отчитаны.
Ну ходите без масок, хватит ныть уже.
Ну и ходим и не ноем.
Это Вы а остальные 99 % прям вообще изнылись.
За нарушение могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тыс. рублей
Если могли бы, все бы маски носили