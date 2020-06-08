Масочный режим в Алтайском крае отменять не планируют

Масочный режим в Алтайском крае отменять пока не планируют. Об этом во время пресс-конференции сказала Ульяна Калинина, замруководителя регионального управления Роспотребнадзора.

"Отменять масочный режим пока нет оснований. К сожалению, на самом деле граждане его в достаточно мере не соблюдают. Причем мы неоднократно на пресс-конференциях говорили о том, что маски эффективны. Они выполняют барьерную функцию и предупреждают возникновение заболевания у тех людей, которые находятся в близком контакте. Поэтому, конечно же, маски пока отменять не будем, и соблюдать масочный режим необходимо", – пояснила Ульяна Калинина.

Она также добавила, что снятие ограничений в Алтайском крае напрямую зависит от соблюдения населением требований Роспотребнадзора. В случае если эпидобстановка в регионе ухудшится, то отмененные ограничения вернут обратно.

Напомним, масочный режим ввели в Алтайском крае 12 мая. Носить средства индивидуальной защиты нужно в общественном транспорте, такси, магазинах, аптеках, на остановках, в организациях сферы услуг и общепита. За нарушение могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тыс. рублей.