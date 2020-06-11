Еще два человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще два летальных случая среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, зафиксировали в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В целом число летальных исходов в регионе достигло 35. 19 человек умерли от COVID-19, 14 – из-за других болезней, два случая находятся на экспертизе

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили еще 69 носителей коронавируса. Число инфицированных достигло 2593.

Напомним, Алтайский край сейчас находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Распоряжение об этом 7 июня подписал губернатор Виктор Томенко. В частности, отменилась обязательная самоизоляция для людей, прибывших в Алтайский край из других регионов, а также ограничения по выходу населения из дома, за исключением людей старше 65 лет.