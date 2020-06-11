Еще два человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще два летальных случая среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, зафиксировали в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.
В целом число летальных исходов в регионе достигло 35. 19 человек умерли от COVID-19, 14 – из-за других болезней, два случая находятся на экспертизе
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили еще 69 носителей коронавируса. Число инфицированных достигло 2593.
Напомним, Алтайский край сейчас находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Распоряжение об этом 7 июня подписал губернатор Виктор Томенко. В частности, отменилась обязательная самоизоляция для людей, прибывших в Алтайский край из других регионов, а также ограничения по выходу населения из дома, за исключением людей старше 65 лет.
Комментарии
А сколько человек умерло не От ковида и не С ковидом? А от хронических заболеваний и не оказанной вовремя медицинской помощи? напишите пожалуйста чтоб сравнить
идиот, не пиши ерунду.
Число растёт а запреты снимают... странно ...либо не растёт либо кто то ошибается...
11.06.2020 14:29
гость... я бы то же хотел узнать
11.06.2020 14:42
- гость -
идиот, не пиши ерунду.
Ерунда у тебя в тусищах
11.06.2020 14:42 - гость - идиот, не пиши ерунду.
К сожалению, это правда. Только нам не следует это знать. В статистику это не входит.
11.06.2020 14:42
- гость -
Что Вы считаете ерундой? То что не принимают в больницах людей с другими заболеваниями? Так сходите и убедитесь сами!
Какой возраст этих пенсионеров и какие хронические заболевания у них были
11.06.2020 15:06
- гость -
Заладил, как попугай.
11.06.2020 15:06
- гость -
Какой возраст этих пенсионеров и какие хронические заболевания у них были
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Ты старше и болячек у тебя больше. Готовься, если что
Ерунда у тебя в тусищах
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Это у тебя ерунда, у меня - что надо!!! 23,5 см
Анекдот:
Мужик завел себе любовницу.
Случайно узнала жена...
Причина смерти: коронавирус..!
у меня - что надо!!! 23,5 см
В обхвате? Или диаметр?
В целом число летальных исходов в регионе достигло 35
Вирусобесы заподозрили, что количество смертей от короны в России больше, но власти скрывают. Иначе не объяснить, почему в других странах больше
11.06.2020 16:26
гость
Вот поверьте, властям скрывать нет смысла. Наоборот, чем больше шумихи и разговоров, тем властям легче и проще держать людей в условиях подчинения.
11.06.2020 16:26
гость
Легко объяснить. Страховка. Без полной мед.страховки будет только бюджетное лечение (таблетка аспирина и удаление аппендицита). Все остальное - только или за полную медюстраховку, или платно. Не у всех есть лишние $150 000 на счету, чтобы на ИВЛ попасть.
11.06.2020 17:59
- гость -
Без полной мед.страховки будет только бюджетное лечение (таблетка аспирина и удаление аппендицита). Все остальное - только или за полную медюстраховку, или платно
Тогда бы никто не хотел жить, как в США, а сейчас многие хотят