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"Это всех добьет". Алтайские бизнесмены о последствиях кризиса и второй волне COVID-19

, ИА "Амител"
Предприниматели опасаются, что осенью их "накроет" новыми ограничениями
Производство в Барнауле / Фото: amic.ru

Производство в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайские бизнесмены подводят итоги двух с половиной месяцев работы (или "неработы") в условиях пандемии: кто-то нашел новые способы заработка, другие размышляют о перепрофилировании компании, а третьи всерьез задаются вопросом: "А не закрыться ли навсегда?" Сейчас все предприниматели ждут окончательного – третьего – этапа снятия ограничений в Алтайском крае и планируют, как будут работать, если наступит вторая волна коронавируса.

"Закрыться и не копать могилу"

Спортивный центр, принадлежащий барнаульскому предпринимателю Максиму, закрылся 30 марта, когда в стране ввели "президентские каникулы", и до сих пор не работает. Сейчас бизнесмен несет большие убытки: платит налоги, кредиты, а также аренду, которая и "съедает" большую часть личных сбережений мужчины. Ежемесячно он должен отдавать 120 тысяч рублей арендодателю. Владелец здания, в котором находится спортивный центр, неохотно идет на уступки, говорит предприниматель.

"В первый месяц арендодатель сделал скидку, за май платеж рефинансировал, то есть за этот месяц мне придется отдавать в сентябре. А за июнь я буду платить в полном объеме. Все накопилось как снежный ком. Многие говорят, что достаток у большинства упал и в ближайшие месяцы не восстановится. Но при этом я понимаю, что центр нужен, так как в нем есть спортивные секции, студия танцев, скалодром, батут. Как только разрешат работать, сразу откроемся", – говорит Максим.

Он отмечает, что перепрофилировать спортивный центр под другое направление, которое не закроют в кризис, практически невозможно. Но бизнес-стратегию спортцентр уже изменит. Руководитель компании говорит, что, скорее всего, сделают упор на секции для детей.

"Многие дети этим летом останутся в городе, не поедут в лагеря, на море. До пандемии мы уделяли большое внимание взрослым спортсменам, сфере развлечений, например, тот же батутный центр. Теперь упор – на занятия с детьми", – отмечает Максим.

Предприниматель говорит, что точно будет работать два-три месяца, а дальнейшая судьба компании полностью зависит от ситуации в стране. Если наступит вторая волна коронавируса, а спортцентр снова закроют, бизнесмен рассматривает вариант продажи компании.

"Риск второй волны коронавируса есть. Сколько она продлится, как сильно ударит по экономике – неизвестно. Этот фактор заставляет задуматься: "Может вообще закрыться и не копать себе могилу?" – считает бизнесмен. 

Время для инвестиций

О реорганизации думает и владелица сети шоу-румов (магазинов женской одежды) Анна. Практически в каждом крупном торгово-развлекательном центре Барнаула есть ее отделы. Некоторые из них работают, другие закрыты. И могут уже не открыться. Анна всерьез задумывается о том, чтобы оставить наиболее рентабельные торговые точки, а остальные свернуть.

"С конца марта мы работали исключительно как интернет-магазин. Продажи были, клиенты тоже. Этот формат хорошо себя зарекомендовал и до пандемии, но мы никогда не делали на него ставку, он приносил 10-15% дохода. Пока же он основной. Его мы продолжим развивать, а менее выгодные точки, вероятно, свернем", – говорит женщина.

Думает Анна и о том, чтобы открыть другую компанию, которая станет "подстраховкой" при очередном кризисе. Правда, в какую сферу инвестировать, женщина пока не решила.

"Мы поняли, что от продуктов и лекарств даже в кризис никто не откажется, и это естественно. Но конкурировать с крупными сетями практически нереально. Может быть, куплю или открою небольшую пекарню. Или аптеку. Тут нужно просчитывать каждый шаг", – считает предпринимательница.

"Два разных бизнеса"

Каждый шаг просчитывает и владелец ресторана "Место пасты" Евгений Кураков. Заведение уже два с половиной месяца работает только на доставку и самовывоз. Кураков говорит, что если в апреле сработали в минус, то уже в мае вышли в хороший плюс.

"Мы вовремя смогли адаптироваться, "переобуться" к новым условиям. 27 марта объявили о нерабочей неделе, а уже 28 марта мы организовали доставку продукции. Первые две недели после введения самоизоляции самовывоз как форма доставки умер, люди просто исчезли с улиц, все заказывали блюда на дом. Пасту и пиццу клиентам доставляли лично я, линейный повар и другие сотрудники. Вот так, сами, "на коленках", мы соорудили доставку. Сейчас работаем с организованной курьерской службой, а многие горожане охотно забирают заказы самостоятельно", – говорит Евгений Кураков.

В начале апреля компания запустила и чат-бот в Telegram. Это аккаунт по автоматическому приему заказов, чтобы было проще, быстрее и легче обрабатывать обращения. Также ресторан именно в кризис разнообразил меню.

"Благодаря ограничительному режиму у нас появился новый продукт – лазанья. Это "дитя" карантина. Мы раньше смотрели в сторону этого блюда, но не решались ввести. А вот карантин нас подтолкнул", – говорит бизнесмен.

После того как заведениям общественного питания Барнаула разрешат принимать гостей, ресторан не откажется от телеграм-бота и лазаньи, но вот доставку свернет.

"Я всегда привожу пример: это как работа в одном помещении госпиталя и ресторана. Это два абсолютно разных бизнеса. Но мы поняли, что способны быстро переориентироваться на доставку и готовы запустить ее, если все-таки будет вторая волна коронавируса. Будем держать доставку "в рукаве", – говорит предприниматель.

Вместо Чемала – Чарыш

Но если заведения общественного питания еще могут найти варианты для работы, то турфирмы – нет. Руководитель агентства "Сибирь Профи" Елена Биточкина говорит, что ее компания возобновила деятельность только несколько дней назад, когда стало известно о первом этапе снятия ограничений в Алтайском крае. 11 июня 2020 года Елена повезла группу туристов на Чарыш. Это направление было "мертвым" почти три года, а сейчас – практически единственное доступное для отдыха.

"Алтайский край открыли, и мы набрали группу в Чарышский район. Традиционно туристы предпочитают Аю, "Бирюзовую Катунь", но чаще всего – Республику Алтай. До Чарыша мы едем 320 км, преодолев то же расстояние по республике, мы получим больше достопримечательностей, больше возможностей для активного и экстремального туризма", – отмечает Елена.

По словам руководителя "Сибирь Профи", пандемия сорвала стратегию компании. В этом году турагентство планировало расширяться и сосредоточиться на работе с иностранными туристами. Популярность Алтая, по словам Елены, с каждым годом растет. На лето 2020-го половину всех туров забронировали отдыхающие из других стран. После закрытия границ клиенты либо вовсе отменили поездки на Алтай, либо перенесли их на 2021 год.

"Пандемия сильно ударила по отрасли. Турфирмам, в отличие от других сфер, невозможно перепрофилироваться. Хорошо, что поддержало государство. Мы получили безвозмездные субсидии за апрель, ждем за май, чтобы можно было закрыть аренду и выплатить зарплату сотрудникам", – говорит Елена.

Но такая поддержка спасла далеко не все компании. Некоторые турфирмы, по словам руководителя "Сибирь Профи", уже объявили, что отказываются от офиса и уходят на "удаленку". Другие и вовсе закрываются.

"Мы пока держимся. Самый большой урон нанесен турагентствам, базам, компаниям, которые ориентированы на летний отдых. У нас на Алтае таких процентов 70. Им запретили работать в июне, в июле они дождутся первых гостей и отработают в итоге 1,5 месяца, потому что туристы активно едут до 25 августа, а потом начнется спад", – уверена Елена.

Алтайские предприниматели уверены: лето станет для многих компаний периодом адаптации к новым условиям, а осень – временем подведения итогов. Если же в сентябре-октябре, как и предсказывают некоторые эпидемиологи, наступит вторая волна коронавируса, бизнесмены даже боятся предположить и представить, какими окажутся ее последствия для экономики региона. "Наверное, она просто всех "добьет", – резюмирует Елена Биточкина.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.06.2020 09:18
- гость -

Одно(устаревший формат) закроют, другое новое и нужное откроют.

15.06.2020 09:25
- гость -

Поэтому и нужно голосовать против обнуленного и его поправок - он помогать предпринимателям не будет!!!

15.06.2020 09:30
- гость -

А В.В. Путин утверждает что всё хорошо и потери минимальные. Наверное он это лично про себя и своих друзей-олигархов (которых в России нет ,со слов Пескова)

15.06.2020 09:38
Итальянец

Да и хорошо, что всё позакрывали. Посидят, подумают - а нужно ли то, чем они занимаются. Вон перекрыли доступ в Центральный парк, а хуже от этого ни кому не стало. Новый забор и изумрудные лужайки так же радуют глаз, не работают скрежечащие аттракционы, ёлочки в рост пошли. Уже полметра прибавили, т.к. никто не топчется под ними.

15.06.2020 10:00
Итальянцу

Под маленькими елочками могут питаться только хомячки патриотической породы негодяев антигринписовцев

15.06.2020 10:02
- гость -

" а спортцентр снова закроют, бизнесмен рассматривает вариант продажи компании." (с)
А кому он нахрен нужен,даже даром,если не тебе?

15.06.2020 10:08
- гость -

Почистили кровь, смотришь эти громадины торговые отвалятся как бородавки. А то всегда поражало, денег нет а ТЦ появляются

15.06.2020 11:31
Итальянец

" а спортцентр снова закроют, бизнесмен рассматривает вариант продажи компании." (с)

Нам нужно превращать свой родной город (дворы, улицы, площади) в круглогодичный спортзал. Вышел из дома - и тут же приступил к тренировкам. А не как у нас сейчас - вышел из дома, прогрел авто на газоне, сел и поехал дымить по городу до спортзала, а там матерясь искать свободное место на парковке.

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