Пляжи Ярового готовы к открытию, но работать не могут

Несмотря на то, что в Алтайском крае в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой официально еще не открыт ни один пляж, государственные инспекторы подготавливают места отдыха у воды к купальному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Так, на днях в ходе рейда специалисты подготовили пляжи "Причал-22", "Причал-42" и "Причал-55" на озере Большом Яровом, на которых провели водолазное обследование и очистили дно акватории в границах заплыва. Владельцы пляжей развернули семь спасательных постов с обученными матросами-спасателями и необходимым снаряжением, а границы в местах купания обозначили красно-оранжевыми буйками и через каждые 50 метров установили щиты со спасательными кругами и "концами Александрова".

"Технически эти пляжи на озере Большое Яровое готовы к эксплуатации в летний период 2020 года, осталось дождаться снятия ограничений", – подчеркнули в ведомстве.

В управлении также отметили, что сертифицированные пляжи остаются самым безопасным местом для купания, на которых случаи травматизма и гибели людей сводятся к минимуму.