В Барнауле пока не возобновится плановая медицинская помощь

Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае пока могут возобновить только в 43 муниципалитетах региона. Барнаула среди них нет из-за неблагоприятной эпидситуации. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

19 июня губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ и разрешил оказывать плановую медицинскую помощь. Однако далеко не все медорганизации к ней могут приступить прямо сейчас.

"Мы прописали три этапа возобновления работы плановой медпомощи. Будем пошагово увеличивать этот объем. Поэтому в продолжении указа губернатора был подписан приказ Министерства здравоохранения, согласованный с управлением Роспотребнадзора по Алтайском краю. И 20 июня вышло распоряжение министерства по тем медорганизациям, которые в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в муниципалитете могли бы приступить к первому этапу плановой медпомощи", – пояснил Дмитрий Попов.

Возобновить прием пациентов на первом этапе могут только в 43 муниципалитетах. Это 6 городов – Алейск, Белокуриха, Заринск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Бийск (последний под вопросом из-за вспышки на заводе) – и 37 районов края. Уже сейчас в Минздрав поступили заявки от каждой медорганизации, сегодня их рассмотрят. Если все условия работы, которые прописаны в приказе, в них соблюдены, то им разрешат открыться буквально с завтрашнего дня.

Речь идет не только об оказании помощи детскому населению, но и части медицинской помощи взрослым. Будут проводить медосмотры для людей, которые трудятся на вредных и опасных производствах, возобновят диспансерное наблюдение по некоторым заболеваниям, стоматологическую и офтальмологическую помощь.

А вот в Барнауле такого пока не будет. Когда именно плановая медпомощь вернется в краевой центр, министр не сказал. Но отметил, что сроки напрямую связаны с эпидситуацией: необходимо, чтобы на протяжении 10 дней власти фиксировали снижение заболеваемости.