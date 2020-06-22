В Барнауле пока не возобновится плановая медицинская помощь

Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае пока могут возобновить только в 43 муниципалитетах региона. Барнаула среди них нет из-за неблагоприятной эпидситуации. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
19 июня губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ и разрешил оказывать плановую медицинскую помощь. Однако далеко не все медорганизации к ней могут приступить прямо сейчас.
"Мы прописали три этапа возобновления работы плановой медпомощи. Будем пошагово увеличивать этот объем. Поэтому в продолжении указа губернатора был подписан приказ Министерства здравоохранения, согласованный с управлением Роспотребнадзора по Алтайском краю. И 20 июня вышло распоряжение министерства по тем медорганизациям, которые в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в муниципалитете могли бы приступить к первому этапу плановой медпомощи", – пояснил Дмитрий Попов.
Возобновить прием пациентов на первом этапе могут только в 43 муниципалитетах. Это 6 городов – Алейск, Белокуриха, Заринск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Бийск (последний под вопросом из-за вспышки на заводе) – и 37 районов края. Уже сейчас в Минздрав поступили заявки от каждой медорганизации, сегодня их рассмотрят. Если все условия работы, которые прописаны в приказе, в них соблюдены, то им разрешат открыться буквально с завтрашнего дня.
Речь идет не только об оказании помощи детскому населению, но и части медицинской помощи взрослым. Будут проводить медосмотры для людей, которые трудятся на вредных и опасных производствах, возобновят диспансерное наблюдение по некоторым заболеваниям, стоматологическую и офтальмологическую помощь.
А вот в Барнауле такого пока не будет. Когда именно плановая медпомощь вернется в краевой центр, министр не сказал. Но отметил, что сроки напрямую связаны с эпидситуацией: необходимо, чтобы на протяжении 10 дней власти фиксировали снижение заболеваемости.
Комментарии
зубные откроют или нет???????????????????
Дык, эта - голосовать за обнуление несменяемого можно, а получать медицинскую помощь нельзя?! Вождь это намеренно делает?!
22.06.2020 16:52
- гость -
Идите с острой. Зубные работают.
Да задрали уже.
Болеть нельзя,только работать.
Санатории Белокурихи открыли,где 99% всех гостей – именно из других регионов.
А тут...увы...
Ответ на петицию. Так что надо было молчать.
Эдидемическая ситуация с коронавирусом остается нестабильной, об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. При этом в столице региона регистрируется все меньшее количество заболевших, а в районах, напротив, растет.
Странно как то ведут себя специалисты.
Тогда и на голосования смысла нет ходить!!!!!!!!!
Проголосуйте, а потом будете болеть.
Нет слов...
Два месяца уже хожу с временной пломбой, пришел с острой, немного подлечили, временную воткнули, больше ничего сделать типо пока нельзя, до снятия ограничений.
На травмат срок продления подходит, не могу продлить разрешение - нигде нельзя сдать экзамен по правилам пользования оружием, все Барнаульские конторы закрыты, звонил сегодня - до 02.07 пока не работают. Дурдом.
Задолбали уже со своими ограничениями, торговые центры со стадами народу все открыли, а то что реально нужно - закрыто.
22.06.2020 17:00
- гость -
протезироваться надо
жевать нечем
22.06.2020 17:27
- гость -
Точно. С ухом проблема, слышать стал плохо одним ухом, надо к ЛОРу. В муниципальную не пробиться, да и не пойду туда, к этим коновалам, а платные закрыты блин уже который месяц. Все для людей, спасибо !!!
"Если все условия работы, которые прописаны в приказе, в них соблюдены, то им разрешат открыться буквально с завтрашнего дня."
а если их изначально не было? как РД1???
главврача уволят?
или через магазин заходить к попову?
22.06.2020 17:30
- гость -
сходите в биотерм, лор принимает, вылечила, дай ей дог здоровья
22.06.2020 17:30
- гость -
22.06.2020 17:27
- гость -
Точно. С ухом проблема, слышать стал плохо одним ухом, надо к ЛОРу.
Весь год ждала,чтобы летом в отпуске сходить на прием к сурдологу. Большие проблемы.
И что теперь?????????
Охренеть, 3 месяца зубы не делают, глаза, уши ни у кого не болят, суставы тоже. Анализы крови не берут, раньше было не пробиться, а тут выяснилось, что без этого можно обойтись. Может бабки-знахарки начнут появляться? Может социальную напряженность нагоняют, чтобы озлобленные люди с выпавшими пломбами, больными ушами, глазами, суставами против поправок голосовали?
у нас в Барнауле, всё работает. Не давно пломбу поставил и нормально