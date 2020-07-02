Более 200 тысяч человек проверили на коронавирус в Алтайском крае

202 388 человек обследовали на новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Только за минувшие сутки в регионе тесты сдали свыше 3300 человек.
Напомним, анализ должны сдавать следующие категории:
- все, кто вернулся из других стран с признаками респираторных заболеваний;
- все, кто контактировал с зараженными;
- люди с внебольничной пневмонией;
- люди старше 65 с симптомами респираторного заболевания;
- врачи с риском инфицирования COVID-19 на рабочих местах;
- все, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.
Как уже писал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Также за этот период зарегистрировали пять летальных исходов среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 4134 человек. 86 из них скончались.
На данный момент в тяжелом состоянии находятся 83 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек.
Комментарии
А где их сдать можно? Только не по конской стоимости как в РЖД больнице, а желательно бесплатно. А то у нас на работе уже троих на коечку отправили с ковидом.