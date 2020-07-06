Водитель "Жигулей" снес Nissan и светофор в Барнауле. Видео

Фото: vk.com/barneos22
Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня днем, 6 июля, в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Авария случилась на перекрестке улиц Юрина и Матросова. По словам свидетелей, водитель ВАЗа на скорости 70-80 км/ч ехал по встречной полосе на красный свет по Юрина и врезался в движущийся через перекресток Nissan Tiida.
В результате столкновения "Жигули" отлетели в светофор, который затем упал на припаркованный внедорожник Toyota Surf.
Отмечается, что ДТП обошлось без пострадавших. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
полюбому черномазый чурабан за рулем