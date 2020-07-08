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Власти объяснили, почему в Алтайском крае произошел рост числа заболевших

, ИА "Амител"
Голосование не причем. Но причин хватает
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Рост заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае, который произошел в июле, не связан с проведением голосования. Об этом во время пресс-конференции рассказала Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора региона. Зато на скачок повлияло другие обстоятельства. В том числе, несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях.

Групповой очаг и заболевшие на предприятиях

За последнюю неделю в Алтайском крае зарегистрировали групповой очаг в доме-интернате для престарелых в Ребрихе. Там выявили 19 заболевших (9 сотрудников и 10 проживающих). Но как заверила Калинина, ситуация сейчас находится под контролем.

Вспышек COVID-19 на предприятиях не произошло. Зато увеличилось число организаций, где выявили единичные случаи заражения: еженедельно Роспотребнадзор выдает от 50 до 68 предписаний предприятиям. Это значит, что в таком количестве организаций зарегистрировали случаи заболевания, пояснила Ульяна Калинина.

Она добавила, что число контактных из всех заболевших составляет сейчас от 20 до 45%, ранее эта цифра достигала 70%. И распространение в семейных очагах уже не активное. 

Активно нарушаем

Также власти отметили постепенный прирост заболевших среди людей от 18 до 49 лет. "То есть это те возрастные группы населения, которые ведут активный образ жизни. Они посещают летние кафе, туристические базы, участвуют в массовых мероприятиях, которые не разрешены, отдыхают на пляжах, которые также не должны в настоящий момент функционировать", — пояснила Калинина.

По ее словам, в отдельные дни даже растет число зараженных среди пенсионеров. "Это связано с миграцией дачников в города, чтобы реализовывать свой урожай на рынках", — пояснила Ульяна Калинина.

Надо носить маски

Учитывая, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактным путем, то соблюдение социальной дистанции, использование масок и антисептика - основные меры предупреждения инфекции. "Если мы с вами не будем соблюдать эти меры и будем продолжать участвовать в массовых мероприятиях, то количество заболевших будет прирастать", — подытожила Калинина. А это, в свою очередь, может привести к ужесточению режима.

Как добавил министр здравоохранения Дмитрий Попов, доля бессимптомных пациентов ранее достигала 80%, то сейчас их всего 30-40%. Остальные - это люди, которые обращаются за  медицинской помощью с симптомами.

"Уважаемые граждане. Я настойчиво рекомендую соблюдать масочный режим. Ведь в апреле и мае, когда у нас была жесткая самоизоляция, мы не видели такого уровня распространения инфекции. А сегодня наблюдаем массовое распространение среди населения. Это достаточно серьезная нагрузка на систему здравоохранения, которая серьезно "загружается" тяжелыми пациентами", — сказал министр.

Напомним, по данным на 8 июля в Алтайском крае зарегистрировали 4897 случаев заражения. С 4 июля в регионе ежесуточно регистрируют более 100 зараженных.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.07.2020 15:37
Потёмкин

Совсем обнаглели престарелые в доме-интернате Ребрихи-массовые мероприятия проводят!!!

8.07.2020 15:38
- гость -

Надо выставить по всему побережью волонтёров с пулемётами, с интервалом 50 метров.
И чтоб рыбу не ловили. А то вдруг ещё рыбий грипп занесут в пупуляцию.

8.07.2020 15:42
- гость -

8.07.2020 15:37
Потёмкин

Скорее всего обнаглел персонал который тусил на Ае в клубе ХХХХ....

8.07.2020 15:42
- гость -

8.07.2020 15:37
Потёмкин

Ник соответствует содержанию коммента)))

8.07.2020 15:43
- гость -

А до обнуления жители края соблюдали масочный режим?

8.07.2020 15:43
- гость -

По ее словам, растет число зараженных среди пенсионеров. "Это связано с миграцией дачников в города, чтобы реализовывать свой урожай на рынках"

И?

Начали усиленно обрабатывать автобусы,увеличили количество рейсов,контролируете ношение масок кондукторами,...?

8.07.2020 15:45
гость

Если мы с вами не будем соблюдать эти меры и будем продолжать участвовать в массовых мероприятиях, то количество заболевших будет прирастать

Не убедительно, в Москве и других регионах люди такие же, все все соблюдают везде одинаково, но такого бешенного скачка нет. Причина в чем то другом. И есть подозрение, что из-за раннего снятия ограничений

8.07.2020 15:49
Потёмкин

8.07.2020 15:42
- гость -
Ая по сроку не подходит.Её притянут при другом,очередном "вспыхе"

8.07.2020 15:50
- гость -

8.07.2020 15:45
гость

Люди такие же, но там большинство носит маски и перчатки в общественных местах. А у нас в крае- меньшинство.

8.07.2020 15:53
- гость -

"Это связано с миграцией дачников в города, чтобы реализовывать свой урожай на рынках"

а ещё 25.06...1.07 оне мигрировали в город для реализации своего избирательного права)))

8.07.2020 16:01
Витькунамыло

нам нужен прорыв!

8.07.2020 16:07
- гость -

нам нужен прорыв!

Скоро опрессовка тепловых сетей, будет вам прорыв!

8.07.2020 16:09
Гость

14 из 188 случаев за день - объяснены.
Пенсионеры загуляли)))
В оставшихся случаях, как всегда, виноваты дачники, они же бывшие шашлычники.
Совет Роспотребнадзору: присмотритесь к грибникам)))) Через неделю-две для пресс-конференции понадобится)))

8.07.2020 16:10
- гость -

Они бы ещё написали, что падение рубля с обнулением не связанно

8.07.2020 16:10
- гость -

Ну вот, теперь всё понятно.
Это мы с вами виноваты что подхватываем заразу, а не Калинина с Поповым что организовать профилактические меры неспособны.

8.07.2020 16:13
- гость -

«им ссы в глаза, а они – божья роса!»

8.07.2020 16:18
- гость -

В автобусах полно народу и почти все без масок. Маска нужна, чтобы больные меньше распространяли вирус во время кашля и чихания.

8.07.2020 16:22
- гость -

Солнце даже палочку туберкулеза убивает, которая полгода на морозе живой остается. -Это про опасность пляжа. И там хорошо все продувается.

8.07.2020 16:25
- гость -

Всплеск короновируса из-за голосования. Обнуленышу с друзьями на простых людей на плевать.

8.07.2020 16:30
Потёмкин

"Голосование не причем." (с)
А 14 членов УИК в крае инфицировались просто потому-что по улице бесцельно слонялись?

8.07.2020 16:32
- гость -

Почему транспорт не обрабатывать?
Этого ведь ни кто не делает, даже полы тупо не моют.
Все Докучаева сплошной стихийный рынок, на котором думаю и чуму найти можно. Звонки в Роспотребнадзор вообще реакции не дают, в полиции говорят, что это хотя и правонарушение , но они этим не занимаются

8.07.2020 16:34
- гость -

Всплеск только в цифрах, так-как если бы край показал рост до 1июля. Многих жёстко наказали бы

8.07.2020 16:37
- гость -

тест + на ковид у многих водителей и наблюдателей ИК

8.07.2020 16:38
- гость -

8.07.2020 16:34
- гость -

Т.е. сейчас никого наказывать не надо?

8.07.2020 16:40
Потёмкин

8.07.2020 16:38
- гость -
Разве только за низкую явку на выборы.

8.07.2020 16:42
- гость -

Эти 14 УИКовцев перезаражали всех остальных акимовцев
А потом все вместе перезаражали население которое ом обнуление делало

8.07.2020 16:42
Потёмкин

8.07.2020 16:09
Гость
Полагаете отбирать грибы,потому-как идеи объяснения роста заражаемости иссякнут? Да,галлюциногены им должны помочь!

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