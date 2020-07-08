Дмитрий Попов: необходимо наращивать количество коек в ковидных госпиталях Барнаула

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время совещания в региональном правительстве, прошедшем 7 июля, заявил о необходимости нарастить количество коек в ковидных госпиталях Барнаула.
По его словам, дополнительные койки развернули в больницах Михайловского и Тальменского района. Однако наибольшее напряжение от текущей эпидситуации испытывает Барнаул. Именно по этой причиной коечной фонд в краевой столице следует увеличивать.
Министр также отметил, что сейчас в Алтайском крае наблюдается рост числа тяжелобольных коронавирусом. Стало больше и тех, у кого болезнь протекает с симптомами. Если раньше у 80% инфицированных болезнь протекала бессимптомно, то сейчас примерно у 70% пациентов регистрируются симптомы заболевания.
Как ранее писал amic.ru, 8 июля стало известно о рекордном числе зараженных коронавирусом за сутки в Алтайском крае — заболели еще 188 человек, скончались еще четверо.
Комментарии
Попова нужно было давно уволить!
себя уволь