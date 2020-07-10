240 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 240 новых случаях заболевания COVID-19. Это очередной суточный рекорд. Всего на 10 июля в регионе выявили 5361 инфицированного.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 127, Благовещенский район–1, Бийск – 30, Белокуриха – 1, Волчихинский район – 1, Залесовский район – 1, Заринск – 4, Завьяловский район – 1, Змейногорский район – 1, Зональный район – 3, Калманский район – 2, Камень-на-Оби – 5, Ключевской район – 2, Красногорский район – 1, Крутихинский район – 2, Кулундинский район – 1, Кытмановский район — 1, Михайловский район – 6, Новоалтайск – 19, Новичихинский район – 1, Павловский район – 1, Первомайский район – 6, Ребрихинский район – 1, Рубцовск — 7, Смоленский район- 6, Тальменский район – 4, Топчихинский район – 2, Яровое — 1, Целинный район – 1, Усть-Пристанский район – 1.
Как уже сообщал amic.ru, накануне 9 июля состоялось заседание оперштаба под руководством губернатора Виктора Томенко. Участники обсуждения пришли к выводу, что к увеличению темпов распространения инфекции привело несоблюдение масочного режима. Поэтому предложено ввести запрет на обслуживание посетителей магазинов, аптек, пассажиров общественного транспорта без средств защиты органов дыхания.
Все инициативы учтут при подготовке новой редакции ковидного указа губернатора. Вероятно, документ будет подписан сегодня, 10 июля.
Комментарии
Кто бы сомневался,что сегодня будет больше. чем вчера...
чё обнулёныша обнулили - пошли реальные цифры, разрешили царвирус?
Томкенко, давай 1000 в день! чтобы Москва еще больше денег дала на Ковид
нужно срочно обогнать Москву по зараженным в день! Питер уже догнали с их населением в 6 млн человек.
У Томенко хватит подчинённых всех уровней,чтобы выставить по человеку у магазинов,аптек,на остановках? Как он реализует свои запреты?
с каждым днем уважение к Томенко падает ниже и ниже!
поставили бухгалтера во главе края....
а почему новоиспеченный мэр Барнаула молчит в этой ситуации с Ковид? или ему пофиг на всех? вообще не видно никакой его работы.
Ну что потомки каторжан и ссыльных!! Чувствуете свою гордость за призовые места?! Кто бы сомневался, указ будет. Как и будут открыты санатории. Кому война и мать родная.
Смысл то какой был в месячном простое предприятий, если ковид "лечится" наличием масок и перчаток.
Из покон веков, "холопы", у "бояр" виноваты были!
P/S/ В своем глазу бревна не замечают.
Хочется думать,что сейчас идёт добавление "неучтёнки предвыборной". И через недельку статистика резко понизится. Очень,очень хочется верить,что так и есть.
с каждым днем уважение к Томенко падает ниже и ниже!
поставили бухгалтера во главе края....
А кого надо? Тебя что ли? Легко руководить у монитора.....
А почему бы Томенко не выступить по телеку и выставить видео на все региональные сайты? Призвать, поругаться, потребовать. Ему власть дана и на это тоже! Путину не влом, а Томенко влом? Сидит там у себя, указы подписывает, которые никто не читает.
10.07.2020 13:15
месный
чё обнулёныша обнулили
Вы как приверженец секты навального должен как настоящий солдат интернета себе сделать харакири и умереть с честью. Не оправдал возложенные за деньги обязанности троллить до победного конца))
Сходили на выборы...
Сегодня пятница.
Возьму водочки бутылочку, пивка трешечку, рыбки копченой и сношайся всё оно конём.
Хорошо вам задним умом осуждать человека, не правда ли? Пол города пищит закрыть все, вторая половина кричит хватит, жить не на что, боитесь -бойтесь дома. В любом случае будут осуждать. Роспотребнадзор, то откроет то закроет-метается туды-суды. Какая в нем опора и авторитет?! нету. Вот и приходится на цыпочках принимать хоть что то, вроде есть и вроде нет. Другие регионы молчат, и мы должны вроде как проскочить это время. Короче не шумите, прирост за день не большой, не прогрессия. И да, носите маски пожалуйста.
Основная причина распространения- срок на готовность теста. На данный момент уже 7 дней, а результата нет. При такой организации не одна маска не спасет. Руководство края неспособно организовать оперативность процессов и должно быть послано прочь
Теперь опять больницы закроют, чтобы ещё больше людей умерло? ПФР в доле?
А почему бы Томенко не выступить по телеку и выставить видео на все региональные сайты? Призвать, поругаться, потребовать. Ему власть дана и на это тоже! Путину не влом, а Томенко влом? Сидит там у себя, указы подписывает, которые никто не читает.
___________________________________
Особенно хочется совещание оперштаба посмотреть, кто что там мямлил больше 3 часов
13:28, что, так задевает когда упоминают обнулёныша? От таких защитников как ты он становится ещё более жалок и смешон.
В Ашане 3 кассы работает сегодня-очередь как в мавзолей,завтра еще больше-вот и социальная дистанция вам!
10.07.2020 13:41
- гость -
13:28, что, так задевает когда упоминают обнулёныша? От таких защитников как ты он становится ещё более жалок и смешон.
Это вы жалки и смешны, поезд ушёл, смеритесь, найдите другую тему троллить))
"Пол города пищит закрыть все, вторая половина кричит хватит, жить не на что, боитесь -бойтесь дома."
-----
Не надо слушать кто что пищит, надо контролировать выполнение своих же указов. Зашли бы в пару машазинов и штрафанули бы всех, кто без масок, осветили бы в СМИ и, о чудо! Народ начнёт надевать маски.
10.07.2020 13:32
- гость -
Сходили на выборы...
Будешь теперь до гроба одно и тоже мямлить?
Вчера был на базаре - народу больше, чем в доковидное время.
Выборы здесь не при чем.
"Это вы жалки и смешны, поезд ушёл, смеритесь..."
---
Ты не говори другим что делать и тебя не пошлют далеко-далеко...
И как вас неграмотных на работу то набирают? Или начальство такое же?
10.07.2020 13:44
- гость -
Так вы не принимайтесь друг к другу, вот и будет дистанция! Всё равно раньше чем впереди стоящий не пройдёте.
"Вчера был на базаре - народу больше, чем в доковидное время."
----
Правильно, народу вдолбили что власти с эпидемией почти справились, можно всё открывать, голосовать - опасности нет.
10.07.2020 13:37
Пионер
Схуднул за неделю? Вроде же как отрицал вирус?
Если я ошибаюсь-извини.
10.07.2020 13:50
- гость -
Когда сказать нечего, начинаются оскорбления и ругань.
ЗА ПОЛГОДА РЕГИОН ПОСЕТИЛИ 336 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ.
Открыли кафешки,турбазы,санатории... У людей создалось ложное чувство безопасности: раз открывают, значит опасность миновала.
Кто в такую эпидемию разрешил работу стройотрядов?
А 336 000 туристов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А массовая дискотека чего стоит!!!!!!!!!!!
10.07.2020 13:53
- гость -Опечатка : студотрядов
Есть вероятность, что с понедельника край закроют на карантин.
легко
еще б поликлиники открыли
Зашли бы в пару машазинов и штрафанули бы всех, кто без масок, осветили бы в СМИ и, о чудо! Народ начнёт надевать маски.
точно, месяц бы назад , да еще пару раз в неделю каждую неделю, и еще в траспорте-возможно, сейчас бы не было такого вала
10.07.2020 13:56
гость 22
пруфы, или трепло
10.07.2020 13:56
гость 22
Почему не со вчерашнего дня,зря что-ли 3 часа "заседали".
Или как все русские:новую жизнь начинать с понедельника. Что дадут эти 3 дня,крому усугубления через неделю?
Поживем - увидим....а если не трепло, пойдешь застрелишься? без оскорблений никак нельзя обойтись? я тебе где то на рога наступила?
10.07.2020 13:52
- гость -
Правильно, народу вдолбили что власти с эпидемией почти справились, можно всё открывать, голосовать - опасности нет.
Это нашему народу вдалбливать? Россия какой была в 19 веке, такой и осталась в 21-м.
Бесшабашной, безалаберной, недисциплинированной.
П.Морозов
знакомый на крупной оптовке продуктовой работает...их начальство предупредило....
10.07.2020 14:08
гость 22
Язык придержи. А болтать попусту не нужно, оскорбления никакого не было, в отличие от тебя. Стреляться сама можешь, мне это не нужно.
маски конечно спасут ога
если в одной семье при положительном ковиде остальные приходят отрицательно -это что?
они все в масках дома ходят?
сами то верите в этот масочный бред?
носить носите
но это не панацея. сидеть дома тоже можно
но заразу принесет курьер или доставщик пицы
10.07.2020 14:09
гость 22
Усиленными темпами развести продукты по магазинам? (чтобы нам на карантине не скучно сиделось)
"к увеличению темпов распространения инфекции привело несоблюдение масочного режима."
нет все не так
привело
-отключение горячей воды
-закрытие поликлиник на карантины
-отсутствие запрета на вьезд в край
Как вы понять не можете, что во всем люди виноваты! Сговорились все сразу после выборов не носить маски и начали заражаться, и валить все на Витю. Как же вам не стыдно!
10.07.2020 14:16
- гость -
мы уже давно плюнули
это бесполезно
Переболеем и забудем.
Таков путь
Может быть, чем быстрее, тем лучше.
знакомый переболел в марте
три месяца спустя сохраняется матовое стекло на КТ в одном сегменте легких
самочуствие боле менее нормализовалось
но терморегуляция не восстановилась до сих пор
Цена обнуляшного шоу
но заразу принесет курьер или доставщик пицы
Они как раз все в защитных масках. И при кратковременном общении заразиться гораздо сложнее. Московский опыт это доказывает. Когда там ограничили шастанье толпами по улицам, заражаемость сразу стала падать.
10.07.2020 14:16
- гость -
попробуйте написать жалобу на сайте госуслуг в МВД! Я как то писала жалобу на налоговою ( они мне несколько лет начисляли транспортный налог на проданный и снятый с учета авто), ответили на эл.адрес моментально и на почтовый выслали письмо с извинениями, убрали налог.
Могу поделиться масками ( шт.20)
10.07.2020 13:28
- гость -
Кто чего не оправдал то?
10.07.2020 13:15 тебя надо обнулить!!! Голосование, поликлинику закрыли,нашли виноватых??? Поликлиники все работают,с хронич.обострениями и острыми заболеван.принимают,голосование провели в наилучших условиях,маски, перчатки,ручки,отсутствие массового скопления,во дворах организовали-куда ещё лучше! Было комфортно с погодой .Сейчас жара,оживились шашлычники,рыбаки, садоводы вывозят урожай на рынки.В ТЦ и транспорте единицы носят маски. Понятно,что жарко,но лучше в маске,чем без.И хватит на власть пенять,коль сами виноваты.
Оу оу оу.... Завелись! ))) Каждый коммент одно и тоже! Толку-то.
Посольство Китая в Казахстане на своем сайте разместило предупреждение для китайских граждан о том, что на территории республики якобы распространяется опасная вызывающая новый тип пневмонии инфекция.
Посольство, ссылаясь на данные местных СМИ, утверждает, что с середины июня заболеваемость таким видом пневмонии в Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областях "значительно возросла". При этом, говорится в сообщении, смертность от "нового и пока не исследованного типа пневмонии" "значительно выше, чем от COVID-19".
10.07.2020 14:31
- гость -
но заразу принесет курьер или доставщик пицы
Они как раз все в защитных масках. И при кратковременном общении заразиться гораздо сложнее. Московский опыт это доказывает. Когда там ограничили шастанье толпами по улицам, заражаемость сразу стала падать.
************
московский опыт говорит об обратном
через одно рукопожатие заразился фрилансер и умер от подтвержденного ковида
даже мусор не выносил
только курьеры и врачи потом из поликлиники
правда у него была астма
10.07.2020 14:20
- гость -
маски конечно спасут ога
если в одной семье при положительном ковиде остальные приходят отрицательно -это что?
они все в масках дома ходят?
сами то верите в этот масочный бред?
носить носите
но это не панацея. сидеть дома тоже можно
но заразу принесет курьер или доставщик пицы
----------------
Если курьер будет в маске, и вы будете в маске, то даже если кто-то из вас окажется зараженным, риск передать другому инфекцию снизится процентов на 90.
А тесты приходят отрицательными, потому что они несовершенны. И даже если человек инфицирован, тест у него может быть отрицательным. У знакомых так в семье было. Заболели муж, жена, и сестра жены. Тесты провели всем: у женщин положительные, у мужчины отрицательный. В итоге женщин отвезли в больницу, мужчину - домой лечиться от ОРВИ. Женщины выздоровели, а мужчине становилось все хуже. В итоге, когда его госпитализировали и повторный тест показал Ковид, у него уже развилась обширная пневмония.
10.07.2020 14:43
Я
ога. в поликлинике травматолог в отпуске на месяц
лор на 2 недели
принимает фельдшер
всех шлет на 3 буквы
Сегодня пятница.
Возьму водочки бутылочку, пивка трешечку, рыбки копченой и сношайся всё оно конём.
кобылу не забудь...
10.07.2020 14:22
- гость -
Какой сговор? Жара !!! И до голосования редко кто носил маски,а сейчас им жарко!!Если бы сразу не пускали в ТЦ и транспорт без масок,то не было бы такого всплеска!В Бахетле на входе по сей день санитайзер работает,в отличие от Ленты,в др.толькр на кассе можно заметить,но не предлагают.В Бахетле и в зал без маски не зайти,сотрудники за стойкой окликнут и предложат купить маску.Там ещё и коврик с антисептиком на полу.Вот уж действительно заботятся и о сотрудниках,и о покупателях. Выпечка строго в пленку обернута. В транспорте вообще никакого контроля за масляным режимом.Водителю явно пофиг,где есть кондукторы,то и им тоже..Все на совести людей ! Даже в поликлинику некоторые приходят без масок и их пускают,считая слово "забыла" санитайзером,что ли?! А эта забывшая потом в очереди убеждала,что маска не спасет,т.е. она намеренно не носит! Люди,видимо,массово надеются,что вот-вот все закончится,полагаясь на сезонность,как у обычного гриппа,но вирус этот , похоже,всесезонный,и вновь усиливается во многих странах,не только в Барнауле. Так что,голосование ни при чем!Задолбали уже эти тролли своими вброс
10.07.2020 14:54
- гость -
это вы описали свой частный случай
у меня другие примеры, из близкого круга
тесты фуфло- это всем известно
надо главное не пропустить пневмонию
а для диагностики нужен КТ
КТ а не рентген!!!!
езжу в своем авто
в ТЦ не хожу совсем
в магазине в маске
итог-двустороняя пневмония
10.07.2020 14:54
- гость -
Если курьер будет в маске, и вы будете в маске, то даже если кто-то из вас окажется зараженным, риск передать другому инфекцию снизится процентов на 90.
И чё? Остаётся 10%! На 11-й раз вы точно словите этот вирус с большой вероятностью!
10.07.2020 15:06
- гость -
это вы описали свой частный случай
у меня другие примеры, из близкого круга
тесты фуфло- это всем известно
надо главное не пропустить пневмонию
а для диагностики нужен КТ
КТ а не рентген!!!!
------------
Да, КТ. Я сама какой-то хренью болела в апреле. На рентгене чисто, а КТ не назначили. Прошло уже столько времени, но до сих пор с левым легким не все в порядке, хуже дышать. А лежа на левой лопатке или на спине вообще задыхаюсь. Это все последствия той перенесенной заразы, которую в поликлинике назвали ОРВИ.
10.07.2020 15:15
- гость -
Я о том и пишу, что КТ не доступен, зачем деалть рентген????
тут говорили можно сделать КТ в Онко центре на горе
но это неточно
10.07.2020 15:14
месный
Если курьер будет в маске, и вы будете в маске, то даже если кто-то из вас окажется зараженным, риск передать другому инфекцию снизится процентов на 90.
И чё? Остаётся 10%! На 11-й раз вы точно словите этот вирус с большой вероятностью!
----------
Оральные гормональные контрацептивы защищают от беременности на 90%. Я их пью уже лет 15. По-твоему я на 11-й раз должна была забеременнеть? Да вот ничего подобного. 90% - это довольно надежная защита, если ею не пренебрегать.
"Заболели муж, жена, и сестра жены."
странная семья у ваших друзей какая то...
ога. в поликлинике травматолог в отпуске на месяц
лор на 2 недели
принимает фельдшер
Ты че весь такой больной-то?
Будет ли наказание губернатора за бездействие? Ил и тех, кого посадил на трон сам царь, обладают неприкосновенностью?
обезьяне
чего странного, обычная шведская семья
10.07.2020 15:25
- гость -
обезьяне
чего странного, обычная шведская семья
--
Ж м Ж )))
10.07.2020 15:18
- гость -
те 90% это про то, что для 90% принимающих они срабатывают, а не на 90% для каждого, если бы так то вы бы уже залетели давно
krash Да успокойся уже болезный, иди в раздел титьки, ты там спец.
И наконец штаб озвучил причину роста ,нарушение масочного режима ,издал губернатор указ ,а кто его контролировать будет ,Наверно Вася с улицы ,разгильдяйство на каждом шагу ,не приведи господи в стране серьезные катоклизмы ,будет полный пипец с такими управленцами .
В Бахетле и в зал без маски не зайти
Зайти, зайти, рядом живу. Но,справедливости ради, там действительно как-то получше, больше дистанцию соблюдают, и руки на кассе всем предлагают обработать, продавцы все в масках.
Гость, я никогда не отрицал ковид, а вот меры против него считаю фуфелом. Тот же масляный режим хорош в комплексе с другими мерами. Дурочки за него радеющие равносильны теткам, которые чтоб не забеременеть по бревну стучат. А вот скорость выполнения теста это реально проблема. Понимаешь, все то время, что человек ждёт результат, он, с высокой вероятностью, может распространять инфекцию дальше. Т.е. оперативность выявления и изоляции сейчас отсутствуют совсем. Отсюда и рост. А маски в этом вопросе дело не первой важности
В мае временами было тяжело дышать.
В начале июня температура до 38.5, слабость, отсутствие обоняния 2 дня, неделю состояние "размазни".
В конце июня тест на ковид и антитела за свои денюжки (5т.р.). Все отрицательные.
Надеюсь что переболел, что не вернется ко мне эта зараза.
Главное,чтобы лечили хорошо заболевших,чтобы край закупил нужные лекарства.
А всем заболевшим -скорого выздоровления!