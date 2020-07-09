Больше разрешили, чем ужесточили. Алтайский оперштаб подвел итоги заседания

Трехчасовое заседание алтайского оперштаба закончилось тем, что специалисты снова попросили граждан надеть маски (хотя масочный режим в регионе, номинально, действует очень давно). В целом, никаких особых изменений в ковидном указе, судя по всему не будет. Короткие итоги заседания подвел телеграм-канал Ленина, 59.
"Без масок теперь не пустят в магазины, транспорт, аптеки. В общем везде, где в майском указе губернатора края (от 08. 05.2020 N77) предписано пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что разрешат подготовку к соревнованиям спортсменам, входящих в состав спортивных сборных команд Алтайского края, группы высшего спортивного мастерства, на объектах спорта, а также розничную торговлю на рынках текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами.
Не совсем понятно, как все это поможет остановить рост числа зараженных, но пока итоги такие.
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