Кладбище домашних животных планируют создать в Барнауле

Вопрос цивилизованного захоронения домашних животных обсуждали 20 июля на совещании членов алтайского политсовета "Единой России", сообщает пресс-служба реготделения партии.
В обсуждении приняли участие депутаты АКСЗ Дмитрий Аганов и Сергея Писарев, а также представители мэрии и общественники. Писарев активно поддержал идею.
"У нас есть отдельные захоронения вблизи Булыгинско-Кировского кладбища, вдоль лыжной трассы, а также во Власихе, причем на ряде захоронений можно увидеть памятники. Но эти места не являются законными кладбищами, их у нас вовсе нет, — уточнил директор барнаульского зоопарка. — Поэтому, считаю, создание специальных мест для таких нужд — просто необходимость".
По результатам совещания принято решение изучить опыт других регионов в создании легального и цивилизованного процесса захоронения домашних животных.
В частности, депутаты обратят внимание на Москву и некоторые другие города. Когда наиболее подходящие для краевой столицы варианты будут отобраны, их обсудят при участии специалистов правительства Алтайского края и экспертов.
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