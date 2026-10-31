Ни дождь, ни холод. Барнаульские дорожники не прекращают локальный ремонт при любой погоде
Восстановлением дорожного полотна занимаются специалисты муниципального предприятия "Автодорстрой"
31 октября 2026, 18:03, ИА Амител
В Барнауле дорожные службы продолжают устранять повреждения асфальтового покрытия, несмотря на похолодание. Для ремонта используют специальную холодную смесь, позволяющую проводить работы в межсезонье. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Восстановлением дорожного полотна занимаются специалисты муниципального предприятия "Автодорстрой". На сезон 2026–2027 годов для этих целей подготовили около 145 тонн холодного асфальта, который производят на собственном заводе предприятия.
Технология позволяет оперативно ликвидировать выбоины и другие локальные повреждения на городских улицах. В отличие от обычной горячей асфальтобетонной смеси, холодный материал содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при снижении температуры.
Перед укладкой рабочие очищают поврежденный участок и прогревают основание газовой горелкой. Затем обрабатывают прилегающие поверхности битумом, заполняют подготовленное место асфальтовой смесью и тщательно уплотняют ее с дополнительным прогревом.
Особое внимание дорожники уделяют участкам с интенсивным автомобильным движением, где дефекты покрытия могут создавать опасность для водителей.
"Этот метод идеально подходит для срочного устранения повреждений на участках с интенсивным движением, где важна безопасность водителей. Все работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", — пояснил начальник дорожно-эксплуатационного участка городского округа "Автодорстроя" Роман Дерешев.
Ремонт выполняют по плану городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту. Использование холодного асфальта позволяет поддерживать состояние дорог в период, когда погодные условия осложняют проведение традиционных дорожных работ.
18:46:46 31-10-2026
Не смотря ни на что, дорожники продолжают закатывать бюджетные деньги в никуда, а точнее себе в карман, ибо вся эта работа при слякотной погоде дает КПД, стремящийся к НУЛЮ. Где и кто их научил асфальт укладывать в дождь??? Или работают по принципу - холодный асфальт в холодное время? Кто ж вам, товарищи дорожники, мешает всё это делать летом??? После таких оперативных ремонтов весной ямы ещё больше станут.
18:48:11 31-10-2026
Вы специально такую погоду ждёте??? Чтобы свои "мудрёные" технологии применять за большие бабки и с КПД=0.
18:56:35 31-10-2026
Вспомнился В. Высоцкий "Песенка ни про что, или Что случилось в Африке". Там есть фраза после слов: "Зачем такого сына: ...".
19:29:51 31-10-2026
Павловский тракт в планах залатать? От Сельскохозяйственной до Георгиева? Или нафига, зубы же еще не вылетают??
23:51:56 31-10-2026
Гость (19:29:51 31-10-2026) Павловский тракт в планах залатать? От Сельскохозяйственной ... Они там якобы с патаем судятся за их капитальный ремонт который за 5 лет разбился в пыль. В 2021 году дорогу делали полностью
09:25:13 02-11-2026
Гость (19:29:51 31-10-2026) Павловский тракт в планах залатать? От Сельскохозяйственной ... Там и разметку нанесли - стерлась уже, спустя месяц...
23:50:31 31-10-2026
Яма в парковочном кармане прям капец как угрожала безопасности. Есть целые улицы которые вы проигнорили ремонтом летом и ничего
16:43:18 01-11-2026
На молодёжной и Челюскицев с весны огромные ямы заделать не могут