Восстановлением дорожного полотна занимаются специалисты муниципального предприятия "Автодорстрой"

31 октября 2026, 18:03, ИА Амител

Локальный ремонт / Фото: barnaul.org

В Барнауле дорожные службы продолжают устранять повреждения асфальтового покрытия, несмотря на похолодание. Для ремонта используют специальную холодную смесь, позволяющую проводить работы в межсезонье. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Восстановлением дорожного полотна занимаются специалисты муниципального предприятия "Автодорстрой". На сезон 2026–2027 годов для этих целей подготовили около 145 тонн холодного асфальта, который производят на собственном заводе предприятия.

Технология позволяет оперативно ликвидировать выбоины и другие локальные повреждения на городских улицах. В отличие от обычной горячей асфальтобетонной смеси, холодный материал содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при снижении температуры.

Перед укладкой рабочие очищают поврежденный участок и прогревают основание газовой горелкой. Затем обрабатывают прилегающие поверхности битумом, заполняют подготовленное место асфальтовой смесью и тщательно уплотняют ее с дополнительным прогревом.

Особое внимание дорожники уделяют участкам с интенсивным автомобильным движением, где дефекты покрытия могут создавать опасность для водителей.

"Этот метод идеально подходит для срочного устранения повреждений на участках с интенсивным движением, где важна безопасность водителей. Все работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", — пояснил начальник дорожно-эксплуатационного участка городского округа "Автодорстроя" Роман Дерешев.

Ремонт выполняют по плану городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту. Использование холодного асфальта позволяет поддерживать состояние дорог в период, когда погодные условия осложняют проведение традиционных дорожных работ.