Сотни поклонников NЮ собрались у "Титов-Арены" в Барнауле перед концертом
Изначально выступление было запланировано на 30 октября
31 октября 2026, 17:50, ИА Амител
Сотни поклонников музыканта NЮ (Юрия Николаенко) собрались вечером 31 октября возле "Титов-Арены" в Барнауле. Долгожданное выступление артиста должно начаться в ближайшее время, а зрителей только начали пропускать внутрь концертной площадки, сообщает "Катунь 24".
Изначально концерт был запланирован на 30 октября, однако его пришлось перенести на следующий день из-за проблем с авиасообщением.
Напомним, музыкант и его команда не смогли вовремя добраться до краевой столицы после отмены рейса в одном из московских аэропортов. О возникших трудностях Николаенко рассказал поклонникам в социальных сетях.
По словам исполнителя, отменили не только его рейс, но и ближайшие вылеты, в том числе в города, расположенные неподалеку от Барнаула. В результате у команды не осталось возможности приехать к первоначально назначенному времени.
Выступление перенесли на 31 октября. Теперь поклонники, которым пришлось ждать встречи с артистом на день дольше, собираются на концертной площадке.
20:27:45 31-10-2026
сотни поклонников кого, простите?
22:01:08 31-10-2026
Элен без ребят (20:27:45 31-10-2026) сотни поклонников кого, простите? ... NЮ, того самого. Вы разве не читали? Может что-нибудь про перемены споёт или про есаула.
01:10:17 01-11-2026
Элен без ребят (20:27:45 31-10-2026) сотни поклонников кого, простите? ... Не умеете поиском по Интернету пользоваться? Ии спросите на худой конец... Мы понимаем, что во Франции уровень цифровой грамотности так себе, но у нас это база...
10:00:08 01-11-2026
Была вчера на концерте и не в первый раз. Очень понравился концерт!
21:59:35 01-11-2026
Елена (10:00:08 01-11-2026) Была вчера на концерте и не в первый раз. Очень понравился... А песни??
18:49:02 02-11-2026
Ни одной песни не знаю, да и неинтересно. У каждого поколения свое. Я 30 лет слушаю Чижа и слушаю. Мне не нужен Кобзон, Магомаев, Кристалинская. Хотя есть, безусловно, классные, знаковые, запоминающиеся песни. Раз Титов-Арену собрал - значит он востребован.