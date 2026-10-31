Изначально выступление было запланировано на 30 октября

31 октября 2026, 17:50, ИА Амител

Певец NЮ / Фото: социальные сети артиста

Сотни поклонников музыканта NЮ (Юрия Николаенко) собрались вечером 31 октября возле "Титов-Арены" в Барнауле. Долгожданное выступление артиста должно начаться в ближайшее время, а зрителей только начали пропускать внутрь концертной площадки, сообщает "Катунь 24".

Изначально концерт был запланирован на 30 октября, однако его пришлось перенести на следующий день из-за проблем с авиасообщением.

Напомним, музыкант и его команда не смогли вовремя добраться до краевой столицы после отмены рейса в одном из московских аэропортов. О возникших трудностях Николаенко рассказал поклонникам в социальных сетях.

По словам исполнителя, отменили не только его рейс, но и ближайшие вылеты, в том числе в города, расположенные неподалеку от Барнаула. В результате у команды не осталось возможности приехать к первоначально назначенному времени.

Выступление перенесли на 31 октября. Теперь поклонники, которым пришлось ждать встречи с артистом на день дольше, собираются на концертной площадке.