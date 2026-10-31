Первую опасность врач связывает с быстрым поступлением алкоголя в кровь

31 октября 2026, 17:30, ИА Амител

Вино / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Горячие алкогольные напитки, которые особенно популярны в холодное время года, могут привести к быстрому опьянению и обезвоживанию организма. При этом ощущение тепла после употребления глинтвейна или грога обманчиво. Об этом aif.ru рассказал психиатр-нарколог Сергей Золотилов.

По словам специалиста, распространенное представление о том, что подогретый алкоголь менее вреден для здоровья, не соответствует действительности. Температура напитка не меняет свойств содержащегося в нем этанола.

"Теплый алкоголь не становится легче, мягче и не превращается в лекарство от холода. Это все тот же этанол, только с дополнительными ловушками", — отметил специалист.

Первую опасность врач связывает с быстрым поступлением алкоголя в кровь. По его словам, теплые напитки усваиваются быстрее, а содержащиеся в них сахар и специи дополнительно ускоряют этот процесс.

"Опьянение наступает быстрее и субъективно воспринимается как приятное тепло, хотя концентрация алкоголя в крови растет стремительнее, чем от того же объема холодного вина или рома. Отсюда — потеря контроля над дозой и повышенный риск тяжёлого опьянения", — предупредил нарколог.

Еще одна проблема заключается в том, что сладкий вкус и аромат специй маскируют крепость напитка. Из-за этого человек может незаметно употребить значительно больше алкоголя, чем рассчитывал.

"Кружка глинтвейна может содержать столько же этанола, сколько 150–200 миллилитров водки, а за вечер таких кружек легко набирается и две, и три, и больше", — подчеркнул Золотилов.

Наконец, употребление горячего алкоголя может усиливать потерю жидкости. Этанол обладает мочегонным действием, а расширение сосудов и повышенное потоотделение создают дополнительную нагрузку на организм.