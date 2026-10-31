Нарколог объяснил, почему глинтвейн может быть опасен в холодную погоду
Первую опасность врач связывает с быстрым поступлением алкоголя в кровь
31 октября 2026, 17:30, ИА Амител
Горячие алкогольные напитки, которые особенно популярны в холодное время года, могут привести к быстрому опьянению и обезвоживанию организма. При этом ощущение тепла после употребления глинтвейна или грога обманчиво. Об этом aif.ru рассказал психиатр-нарколог Сергей Золотилов.
По словам специалиста, распространенное представление о том, что подогретый алкоголь менее вреден для здоровья, не соответствует действительности. Температура напитка не меняет свойств содержащегося в нем этанола.
"Теплый алкоголь не становится легче, мягче и не превращается в лекарство от холода. Это все тот же этанол, только с дополнительными ловушками", — отметил специалист.
Первую опасность врач связывает с быстрым поступлением алкоголя в кровь. По его словам, теплые напитки усваиваются быстрее, а содержащиеся в них сахар и специи дополнительно ускоряют этот процесс.
"Опьянение наступает быстрее и субъективно воспринимается как приятное тепло, хотя концентрация алкоголя в крови растет стремительнее, чем от того же объема холодного вина или рома. Отсюда — потеря контроля над дозой и повышенный риск тяжёлого опьянения", — предупредил нарколог.
Еще одна проблема заключается в том, что сладкий вкус и аромат специй маскируют крепость напитка. Из-за этого человек может незаметно употребить значительно больше алкоголя, чем рассчитывал.
"Кружка глинтвейна может содержать столько же этанола, сколько 150–200 миллилитров водки, а за вечер таких кружек легко набирается и две, и три, и больше", — подчеркнул Золотилов.
Наконец, употребление горячего алкоголя может усиливать потерю жидкости. Этанол обладает мочегонным действием, а расширение сосудов и повышенное потоотделение создают дополнительную нагрузку на организм.
"В итоге организм теряет жидкость, а вместе с ней — способность адекватно регулировать температуру тела. На холоде это особенно опасно", — резюмировал врач.
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