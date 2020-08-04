Впервые за месяц. Менее 100 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

95 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в регионе насчитали 9528 инфицированных. Выздоровели 7477 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 102 пациента. 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Отметим, что менее 100 заболевших COVID-19 в регионе в последний раз было зафиксировано ровно месяц назад – 4 июля.
Новые случаи распределились следующим образом: в Барнауле – 48, Бийске – 10, Новоалтайске – 5, Рубцовске – 4, Яровом и Первомайском районе – по 3, Бурлинском, Троицком, Заринском и Павловском районах – по 2, Камне-на-Оби, Белокурихе, Заринске, Славгороде, Косихинском, Кулундинском, Михайловском, Ребрихинском, Родинском, Суетском, Тальменском, Табунском, Хабарском и Благовещенском районах – по одному.
За минувшие сутки скончались еще трое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число летальных случаев в Алтайском крае достигло 227. От коронавируса умерли 90 человек, по иным причинам смерти – 134. Три случая находятся на экспертизе.
Как уже писал amic.ru, на этой неделе региональные власти обсудят возможность перехода края ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комментарии
Друзья: семья из четырех человек (муж, жена, двое деток)... несколько дней температура 38, нос заложен и не дышит... ни запаха, ни вкуса не чувствуют... бесплатные анализы у них брать отказываются.
а зачем статистику портить? статистика важнее людей и их здоровья
слава Попову!