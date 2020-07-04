Алтайский край установил новый суточный рекорд по числу зараженных. В регионе появился еще один ковидный госпиталь, а открытие сезона на Алтае отметили массовой дискотекой. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 4299 заболевших, в том числе 427 детей.
За последние сутки:
- в Барнауле зафиксировали 64 случаев заражения,
- в Кулундинском районе – 10,
- в Тальменском районе – 9,
- в Ребрихинском районе и Славгороде – по 2,
- в Заринске, Новоалтайске, Первомайском, Алейском, Баевском районах – по 1.
За время пандемии из больниц уже выписали 3175 выздоровевших, 108 из них — за последние сутки. 1124 человек все еще продолжают лечение. В тяжелом состоянии находятся 73 пациента, а на аппарате ИВЛ — 26 из них.
Еще четверо пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Алтайском крае.
У двоих их них причиной смерти стал коронавирус, еще два случая отнесли к иным причинам смерти.
Всего в регионе скончались 97 человек с COVID-19, в том числе 42 случая от коронавируса, 52 имеют другие причины смерти, а три случая находятся на экспертизе.
Городскую больницу № 12 Барнаула переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом.
В медучреждении, по данным Минздрава, развернули 213 коек, 200 из которых подключены к кислороду.
Больница по-прежнему будет принимать пациентов с пневмонией, однако поток разделят. Зараженных коронавирусом будут отправлять на верхние этажи медучреждения, а больных пневмонией разместят на втором и третьем этажах.
После открытия летнего сезона в Горном сотни машин 3 июля устремились на отдых. А отпраздновать снятие ограничений для турбаз решили шумно. Так, на территории одного из алтайских туркомплексов устроили дискотеку. Видео с вечеринки появилось в соцсетях.
Судя по кадрам, в заведении собралось огромное количество людей. И ни о каком соблюдении социальной дистанции здесь речи не идет – люди танцевали почти вплотную друг к другу.
Хотя, если подзабыли, массовые мероприятия в Алтайском крае и Республике Алтай все еще запрещены. Пандемия, как никак.
В Республике Алтай — 849 зараженных. За последние сутки выявили 39 новых случаев COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 18 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 10 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей города Горно-Алтайска, включая одного ребенка; у трёх жителей Усть-Канского района и беременной жительницы Чемальского района", — сообщили в штабе.
Также за минувшие сутки в республике скончались двое человек с коронавирусом. Таким образом в регионе зафиксировали три летальных случая.
349 пациентов уже выздоровели. Остальные продолжают лечение.
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