Алтайский край пока не может перейти к третьему этапу снятия ограничений. Плановую помощь наконец-то возобновили все медорганизации региона, а в некоторых школах планируют вернуть вторую смену из-за COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 34 – барнаульцы. Теперь в регионе 11251 инфицированных, среди них 950 детей.
За весь период из больниц уже выписали 9722 выздоровевших, в том числе 26 – за последние сутки.
На лечении находятся 1223 пациента. Причем тяжелое течение болезни наблюдается у 119 из них, а к аппарату ИВЛ подключены 39 человек.
В регионе за сутки скончались еще три пациента с COVID-19, общее число летальных случаев достигло 306. Однако коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 113 заболевших.
Алтайский край пока не может перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
По словам заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, коэффициент распространения инфекции в крае пока не стабилен. На данный момент он составляет 0,82.
Для перехода к третьему этапу необходим стабильный коэффициент не более 0,5. Также важны охват тестированием и свободный коечный фонд.
В 2020 году сезон гриппа пройдет вместе с продолжающейся эпидемией коронавирусной инфекции, заявила Ульяна Калинина.
Федеральный Минздрав уже передал рекомендации, где прописаны особенности клинической картины, которые наиболее характерны для коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа. Инструкции помогут медработникам определяться с диагнозом во время проявления сезонных заболеваний.
Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае, которую приостановили из-за пандемии коронавируса, возобновили во всех медучреждениях региона.
По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, оказывать плановую помощь в регионе теперь могут 127 организаций. Наконец-то в список попали и поликлиники Барнаула.
"Сегодня можем говорить, что плановая медпомощь возобновлена во всех организациях. Хоть и в сокращенном порядке, но позволяющем охватить в первую очередь потребность населения", – подытожил Попов.
Из-за коронавируса в некоторых школах Алтайского края могут ввести обучение в две смены. Однако это коснется не всех, а порядка 15% детей, сказал министр образования региона Максим Костенко.
Как отметил министр, изменения прежде всего касаются больших школ в райцентрах, где обучение шло в одну смену.
"Повторю, что это временная мера, она будет действовать до конца первой-второй четверти", – добавил Костенко.
Решение о введении второй смены будут принимать совместно с Роспотребнадзором. Мера поможет добиться разобщенности детей и снизить риск передачи коронавирусной инфекции.
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