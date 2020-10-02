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Новости

В мэрии рассказали, как чувствует себя глава Барнаула Вячеслав Франк

, ИА "Амител"
Коронавируса у градоначальника нет
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк получил отрицательный результат теста на COVID-19, пишет "Политсибру" со ссылкой на пресс-центр мэрии.

Как уточнили в администрации, градоначальник чувствует себя хорошо и в данный момент находится на рабочем месте.

Напомним, что 22 сентября стало известно об обнаружении коронавируса у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В субботу, 19 сентября, он принимал участие в праздновании Дня города, где контактировал в том числе с Вячеславом Франком, председателем БГД Галиной Буевич, спикером АКЗС Александром Романенко и другими чиновниками, депутатами и местными жителями.

Через неделю его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом новый тест на COVID-19 у Томенко показал отрицательный результат.

Как ранее сообщил amic.ru, 30 сентября губернатор записал ролик из больничной палаты. Он рассказал, что ему по различным каналам пришли слова поддержки от тысяч людей, что очень помогает ему поддерживать нужный настрой на скорейшее выздоровление.

Губернатор отметил, что его самочувствие несколько улучшилось.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.10.2020 16:16
- гость -

и че

2.10.2020 16:19
Гость

Вот именно! Да и где он? Не видно и не слышно

2.10.2020 16:33
гость

вирус не на столько глуп чтобы связываться с похоронщиками

2.10.2020 16:40
- гость -

Короновирус гибнет от запаха перегара!!!

2.10.2020 16:42
- гость -

Коньяк и кое как напяленная маска делают свое дело!

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