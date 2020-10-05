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Большинство случаев пневмонии в Алтайском крае связаны с коронавирусом

, ИА "Амител"
С апреля по август 2020 года в регионе выявили более 5,6 тыс. подобных заболеваний
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Большинство пневмоний, которые сейчас регистрируют в Алтайском крае, связаны с COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга 5 октября рассказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

По его словам, с апреля по август 2020 года в крае выявили 5619 пневмоний. При этом данный показатель включает в себя все формы заболеваемости, а не только от COVID-19.

"Это чаще не как моноинфекция, а как осложнение коронавирусной инфекции", – отметил Шевченко.

Как ранее сообщил amic.ru, на 5 октября в алтайском крае лабораторно подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусом. Общее число больных в регионе достигло 14 334.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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