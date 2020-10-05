Большинство случаев пневмонии в Алтайском крае связаны с коронавирусом

Большинство пневмоний, которые сейчас регистрируют в Алтайском крае, связаны с COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга 5 октября рассказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

По его словам, с апреля по август 2020 года в крае выявили 5619 пневмоний. При этом данный показатель включает в себя все формы заболеваемости, а не только от COVID-19.

"Это чаще не как моноинфекция, а как осложнение коронавирусной инфекции", – отметил Шевченко.

Как ранее сообщил amic.ru, на 5 октября в алтайском крае лабораторно подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусом. Общее число больных в регионе достигло 14 334.