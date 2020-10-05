Главный инфекционист объяснил, почему на Алтае растет число тяжелобольных с COVID-19

Число тяжелобольных среди зараженных коронавирусом увеличивается не только в Алтайском крае, но и в ряде других субъектов страны. Об этом во время пресс-конференции 5 октября рассказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, это особенность развития эпидемического процесса.

"Весной первые наши пациенты были бессимптомные. Затем в мае – начале июня мы увидели увеличение среднетяжелой и тяжелой формы течения болезни. А сейчас большую часть, чем это было весной и летом, составляют тяжелобольные. Чаще всего это люди старше 65 и 80 лет, а также те, кто имеют сопутствующие хронические заболевания. Я думаю, здесь основной фактор – это то, что коронавирусная инфекция проникла во все уголки края и социума. Если вначале болели люди социально активные, мобильные, то сейчас, наверное, у каждого из нас есть примеры заболевания среди близкого круга. И вот то, что происходит сейчас, можно считать закономерностью. Это нужно понимать, осознавать и реагировать", – отметил Шевченко.

К тому же, как добавил инфекционист, в регионе стали выявлять больше зараженных. Соответственно, из-за этого растет число пациентов с тяжелым течением болезни и количество летальных случаев.

По данным оперштаба на 5 октября, в Алтайском крае зарегистрировано 296 тяжелобольных (а 1 сентября их было 115). Ранее зампред комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева говорила, сейчас медики испытывают большую нагрузку, чем в начале пандемии. В регионе на тысячу увеличили число коек в ковидных госпиталях, но и при этом сейчас свободны только 366 из них.