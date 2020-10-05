Главный инфекционист объяснил, почему на Алтае растет число тяжелобольных с COVID-19

Число тяжелобольных среди зараженных коронавирусом увеличивается не только в Алтайском крае, но и в ряде других субъектов страны. Об этом во время пресс-конференции 5 октября рассказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, это особенность развития эпидемического процесса.
"Весной первые наши пациенты были бессимптомные. Затем в мае – начале июня мы увидели увеличение среднетяжелой и тяжелой формы течения болезни. А сейчас большую часть, чем это было весной и летом, составляют тяжелобольные. Чаще всего это люди старше 65 и 80 лет, а также те, кто имеют сопутствующие хронические заболевания. Я думаю, здесь основной фактор – это то, что коронавирусная инфекция проникла во все уголки края и социума. Если вначале болели люди социально активные, мобильные, то сейчас, наверное, у каждого из нас есть примеры заболевания среди близкого круга. И вот то, что происходит сейчас, можно считать закономерностью. Это нужно понимать, осознавать и реагировать", – отметил Шевченко.
К тому же, как добавил инфекционист, в регионе стали выявлять больше зараженных. Соответственно, из-за этого растет число пациентов с тяжелым течением болезни и количество летальных случаев.
По данным оперштаба на 5 октября, в Алтайском крае зарегистрировано 296 тяжелобольных (а 1 сентября их было 115). Ранее зампред комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева говорила, сейчас медики испытывают большую нагрузку, чем в начале пандемии. В регионе на тысячу увеличили число коек в ковидных госпиталях, но и при этом сейчас свободны только 366 из них.
Комментарии
а я вот что скажу этому инфекционисту-
высокий процент тяжелых- следствие поздней диагностики пневмонии изза неоказания своевременной мед помощи потому что поликлиники были закрыты, люди не могли попасть на прием.
а теперь когда стало совсем хреново скорые не едут, кт не делают, вот результат
Оценивая весь новостной фон по ковиду в крае можно сделать вывод что ситуация в шаге от критической. Полагаю что уже сейчас краевым властям надо запрашивать федеральную помощь. Любую. Десант столичных врачей, военно-полевые госпитали Минобороны, самолеты с лекарствами, да что угодно. В ноябре-декабре сезон орви обострится, а ковид с каждым днём наступает. До массовой вакцинации в первом квартале 21 года сложно будет дотянуть. А народ вокруг сплошь фаталисты - пофиг на свою жизнь
Какая может быть вакцинация в разгар эпидемии?
кстати да...
наблюдала картину толп в прививочные кабинеты...
зачем?? зачем людей гонят на прививки???
16:36 +1000!
5.10.2020 16:35
- гость -
а я вот что скажу этому инфекционисту-
высокий процент тяжелых- следствие поздней диагностики пневмонии изза неоказания своевременной мед помощи потому что поликлиники были закрыты, люди не могли попасть на прием.
а теперь когда стало совсем хреново скорые не едут, кт не делают, вот результат
Полностью согласен.
Родители (65+) уже который не могут дождаться врача, хотя температура и кашель уже дней 5. Сегодня врач позвонила и проконсультировала по телефону. Вот и все методы раннего диагностирования
Инфекционист по указке Минздрава говорит ложь. Поздняя диагностика и отсутствие диагностики вообще, ни мазков, ни КТ. И помощь у федераловмне разбегутся попросить, это преступно перелюд людьми
Этот специалист должен обьяснить людям КАК можно потерять совесть и стыд, что бы так врать, и кто держит этого героя силком на должности
В ситуации как в Барнауле медики и чиновники должны получать зарплату по СДЕЛЬНОЙ оплате----приняли обслужили 10больных вот за это и получите а не почасовую и пизовые(за послушание и вранье)
для 16:42
Кто их гонит ? Под дулами автоматов что ли ?
Люди, кто не может попасть на прием к врачу, звоните в Минздрав России и говорите, что не можете получить медицинской помощи. Надо что-то делать самим, раз на нас все плюнули.
5.10.2020 16:36
Ви нид хелп пл
Самая дельная мысль! Вль ьольк в голову чиновников минздрава она не проскочить.
Да, в основном из-за недоступности ранней диагностики. Как привлечь внимание Москвы к этой проблеме в крае в срочном порядке, если местные власти сами боятся это сделать?
пробую писать на сайте ген. прокуратуры обращение- не отправляется..
специально чтоли??????????????
возможно бессимптомных и с легкой формой болезни отправляют домой, и говорят лечитесь как хотите, а потом у этих легких идут осложнения - вот и получите прирост тяжелобольных
P. S. Удалось ли вам получить помощь в больнице? Большие очереди на прием? Соблюдаются ли в больницах меры предосторожности?
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