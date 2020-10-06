Минздрав предложил сократить плановую медпомощь в четырех городах Алтайского края

Министерство здравоохранения Алтайского края предложило сократить плановую медпомощь в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Славгороде, пишут "Вести-Алтай" со ссылкой на интервью главы ведомства Дмитрия Попова.

Как объяснил министр, в этих городах сложилась наиболее тяжелая ситуация по заболеваемости ОРВИ, пневмонией и COVID-19.

Как ранее сообщил amic.ru, алтайский Роспотребнадзор обратился в оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом с предложением вернуть большинство ограничений, которые действовали ранее.

В ведомстве отметили, что свободный коечный фонд в регионе на сегодняшний день составляет 31,6%, рост заболеваемости продолжается, а также растет удельный вес пациентов с клиническими проявлениями болезни.