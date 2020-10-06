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Такой день. Министр против пьющих спортсменов и смерть алтайского ученого

, ИА "Амител"
Главные новости региона за 6 октября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 6 октября. Без коронавируса.

Глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил, что спортсмены, замеченные в публичном употреблении алкоголя, будут лишаться поддержки ведомства. Как сказал сам министр, на такую меру пришлось пойти после двух резонансных происшествий – смертельной драки на Старом базаре и гибели вратаря ХК "Динамо-Алтай" Вадима Орехова в ДТП.

В селе Бобровском Алейского района Алтайского края двое школьников случайно сожгли 1,5 тысячи тюков сена на сумму более 1 миллиона рублей. Два 10-летних ребенка решили поиграть на территории хозяйства и в результате допустили возгорание стогов.

В Барнауле на 83-м году жизни скончался известный алтайский ученый Станислав Хабаров. Он занимался разработкой эффективных агроэкосистем для промышленных садов в условиях юга Западной Сибири, а также индустриальных технологий возделывания плодовых и ягодных культур.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт между автомобилистом и водителем машины скорой помощи. По словам очевидцев, неотложка мешала проезду, что возмутило одного из автолюбителей. После словесной перепалки мужчины начали толкаться.

Центральный районный суд Барнаула заново начнет рассмотрение иска бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана. Истец решил добавить еще одно требование – право участвовать в выборах ректора университета, из-за чего дело будет рассмотрено вновь. Первое заседание назначено на 30 ноября.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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