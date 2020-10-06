В Барнауле могут вернуть некоторые ковидные ограничения. Минздрав увеличил количество коек в госпиталях, а барнаульцы часами проводят в очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 51 — в Барнауле. Теперь в регионе 14 448 инфицированных, среди них 1070 детей.
Коронавирусом переболели 12 558 жителей Алтайского края. На лечении находятся 1337 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдает у 270 пациентов, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в Алтайском крае скончалось 537 человек (8 из них — за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 237 человек.
В регионе увеличили количество коек за сутки на 178. Всего развернуто 3198 коек, из них с кислородом 1598, с ИВЛ 410. А свободных — 528.
В Роспотребнадзоре считают, что сейчас нужно строго соблюдать правила, прописанные в указе губернатора, усилить обработку общественных мест и по возможности перевести 30-40% сотрудников на удаленный режим работы.
Внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова порекомендовала вернуться к профилактическим мероприятиям, которые проводились весной и летом.
Вячеслав Франк поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, в магазинах и кафе, а нарушителей — привлекать к ответственности. "Также считаю, что надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий", – сказал Франк.
Барнаульцы часами стоят в очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Утром, 6 октября, огромная очередь образовалось у входа в 14-ю поликлинику. Люди толпятся как на улице, так и внутри помещения. В общем, смотрите на видео.
Такая картина складывается и в других медучреждениях Алтайского края. Так, например, в Заринске, по словам читательницы amic.ru Юлии, люди по два часа ждут своей очереди на рентген в городской больнице.
Подобные комментарии можно встретить и в Instagram губернатора Виктора Томенко.
Председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев поддержал идею переоборудовать больницу в Новоалтайске в ковидный госпиталь.
По мнению Лазарева, госпиталь в Новоалтайске обеспечит помощь не только ковидным больным, но и тем, кто имеет осложнения на фоне хронических заболеваний.
А негативная оценка решения перепрофилировать больницу под госпиталь, по его словам, связана с преобладанием эмоций над логикой и здравым смыслом.
"Протестовать против работы ковидных госпиталей могут только те, кто не видел и не понимает реального положения дел. В нынешних условиях это просто бесчеловечно", – заключил парламентарий.
В Алтайском крае значительно усложнили правила проведения компьютерной томографии легких. Сейчкас получить направление на это обследование в Барнауле стало почти невозможно.
Согласно указу Минздрава, проводят его только лицам старше 65 лиц и тем, у кого болезнь протекает с осложнениями. Остальных пациентов с подозрениями на пневмонию или коронавирусную инфекцию везут на рентген в поликлинику по месту жительства.
При этом главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров уверен, что пациентам не о чем беспокоиться.
"Даже если на рентгенограмме нет признаков поражения легких, но у пациента присутствуют симптомы заболевания – врач будет назначать лечение исходя из клинической картины, а не лучевой. Говоря простым языком, врач лечит не "снимок", а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания – кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и так далее", – отметил Колмогоров.
Подробнее об этом — в материале amic.ru.
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- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
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- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
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- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
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