Сколько заболевших в Алтайском крае 6 октября?

114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 51 — в Барнауле. Теперь в регионе 14 448 инфицированных, среди них 1070 детей.

Коронавирусом переболели 12 558 жителей Алтайского края. На лечении находятся 1337 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдает у 270 пациентов, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в Алтайском крае скончалось 537 человек (8 из них — за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 237 человек.

В регионе увеличили количество коек за сутки на 178. Всего развернуто 3198 коек, из них с кислородом 1598, с ИВЛ 410. А свободных — 528.