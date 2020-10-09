У российского препарата для лечения COVID-19 нашли побочные эффекты

В Росздравнадзоре заявили, что обнаружили у российского препарата от COVID-19 – фавипиравира и средств на его основе — побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций.
Как передают "Известия", по словам врача и фармаколога Юрия Киселева, предупреждение о новых побочных действиях появилось в инструкции к японскому препарату "Авиган", действующим веществом которого является фавипиравир.
Специалист добавил, что прием препарата может привести к нарушению двигательных функций и повышению риска падений. При этом связь побочного действия с препаратом пока еще полностью не доказана.
В Росдравнадзоре сообщили, что в случае необходимости внесут изменения в инструкции отечественных препаратов для лечения COVID-19 "Коронавир" и "Арепливир".
Комментарии
Да вы что! Их не надо было искать, ведь о них уже давно известно. Препараты с фавипиравиром на рынке уже далеко не первый год.
приплыли
От вируса хоть помогает? Так-то у всех лекарственных препаратов есть побочные действия, лекарства - это же не конфеты.
Это лекарство давно придумали японцы и отказались им лечить грипп!
Бабло правит миром. Ребята по быстрому решили срубить денег. А там хоть трава не расти.
А то что он лечит от вируса то хоть нашли? Или это уже лишнее?
У некоторых такое бывает.Примет,сделает пять шагов и падает.
9.10.2020 10:01
- гость -
От вируса хоть помогает? Так-то у всех лекарственных препаратов есть побочные действия, лекарства - это же не конфеты.
Эффективность не доказана.
Вот открыли Америку! У всех лекарств есть побочные эффекты, читайте инструкции. И все лечатся несмотря на "страшные" предупреждения...
Это же препарат,разработанный японцами.В виду его высокой токсичности запрещён во многих странах мира,в т.ч. и в Японии.Только криминальная структура,коей является правительство во главе с обнулёнышем, могла продвинуть его на полки аптек для общего пользования в России.
Откройте инструкцию к любому лекарству, там возможных побочных эффектов раза в три больше, чем тех, от которых лечит. И что? Западные конкуренты оплатили нашим СМИ и троллям дисккредитацию российской фармакологии? Или дерьмо бесплатно плещет?
Все время возникает пара вопросов - мы самые продажные пиплы ; откуда у них столько денег и как их сюда переправляют )))
А встают люди после падения или же сразу в рай?!
Погуглил, что пишут об иностранных препаратах.
"Оксфордский препарат, испытания которой на волонтерах уже дважды приостанавливались, обзавелся критиками."
"В образце информированного согласия для британских волонтеров, которые тестируют вакцину от коронавируса, о серьезных осложнениях рассказано довольно подробно, пишет BBC News."
Амику сделать бы подборку, что происходит в мире в разработке препаратов против ковида, а не писать однобоко. Осложнения и проблемы есть у всех разрабатываемых препаратов, вот такой вывод...
10:34
- гость -
И что? Западные конкуренты оплатили нашим СМИ и троллям дисккредитацию российской фармакологии? Или дерьмо бесплатно плещет?
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Как же прекрасна боль этого потриота, любо дорого смотреть.
11:11
@@
Амику сделать бы подборку, что происходит в мире в разработке препаратов против ковида, а не писать однобоко.
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Так ты и сделай, или так потрепаться зашла?
Да , да в Японии запрещён ,НО там выпускают и применяют " Авиган" , а так да - запрещён . А ещё запрещена зелёнка и рекомендован "Банеоцин " - кто-нибудь читал инструкцию "Банеоцина" ? Зелёнке такая побочка и не снилась ! А тд.и тп ...
А могли дристать от него, и то хорошо. Это то мелочи уже.
11:12- гость - "Так ты и сделай"
Мне за это не платят, а бесплатно можете сами сделать, в чем проблема? Я вашим образованием заниматься не обязан. Понимаю, что у женщин вашего возраста есть проблемы с чтением и памятью, тогда, еще раз прочитайте мой коммент, там сказано о "Оксфордском препарате и о серьезных его осложнениях, которые довольно подробно, расписала BBC News."
Чуть ниже пишу: "Осложнения и проблемы есть у всех разрабатываемых препаратов.."
Вы то зачем зашли сюда, давать указания, что кому делать, ну и наглая вы баба!
Мне за это не платят
а кому платят?
гугл вам в помощь, все хотят на блюдечке
11:27
- гость -
Вы то зачем зашли сюда, давать указания, что кому делать, ну и наглая вы баба!
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А не ты ли первая зашла и начала давать указания Амику?
11:28 - гость - "а кому платят?"
Платят корреспондентам амика, которые сообщения публикуют, а вы их комментируете.
Женщина, вот тут переведите, что вы хотели сказать; "гугл вам в помощь, все хотят на блюдечке" О чем это вы? Понимаю, что трудно, возраст,, но напрягитесь и поясните, только без кухонного скандала...спокойно...
Платят корреспондентам амика, которые сообщения публикуют, а вы их комментируете.
не вы им заказываете статьи, и не вы им платите
А Ремантадин не подходит разве? Он же против РНК вирусов и работает.
11:37- гость -" начала давать указания Амику?"
Это не указания, а возмущение, что сидят там в редакции, деньги получают, и не могут объективно написать, что происходит в мире при разработке препаратов против вируса. Оказывается, что "У вакцины-лидера, разрабатываемого AstraZeneca (оксфордский препарат) много побочек." Почему-то о нем ни слова на амике,
11:46 - гость - "А Ремантадин не подходит разве?"
А может проще, всем разом уйти на 2 недели в карантин, то есть отсидеться дома, и ни с кем не контактировать. Вот, что будет с этим вирусом?
11:45 - гость - "не вы им заказываете статьи, и не вы им платите"
Вот и я о том же, тогда эта статья пропаганда не объективно отражающая дело
и все же есть от него понос. Вот он "@@", всю ветку обгадело
12:04- гость -
Женщина, вы задаете вопросы, вам на них отвечают, таких как вы базарных баб игнорировать надо...
сам как баба себя ведет а все кругом дураки
9.10.2020 11:55
@@
А жить на какие шиши?
11:51
@@
Предлагаю Вам подыскать себе ресурс, который точно соответствует вашим вкусам.
Тут поощряют только по нос на страну и ее разработки, достижения.
видно даже по замечаниям видимо редакции.
Когда сми пытаются вызвать ненависть ко всему, что в стране делается, они работают на запад, который хочет разрушить эту страну, раздербанить на области. И вот тогда Россия уже никогда не возродится.
9.10.2020 12:52
- гость -
Россию разрушают не СМИ, а сама российская власть. Сколько можно нести эту чушь про Запад?! Николашка нёс, коммуняки несли а в итоге рухнули из-за собственной несостоятельности.
Как помню себя - все Запад хочет нас разрушить и все никак. И СМИ теперь продались и на него работают и народ продажный , а все никак. Вот какие мы скрепленные ! А может как неуловимый Джо ? А ?
Интересно, если всем пасти закрыть неужели станет хуже??!
12:29 месный "А жить на какие шиши?"
Если бы люди могли полностью изолироваться друг от друга (или хотя бы в достаточной степени), то вирус бы сошел на нет, либо погибнув вместе с носителями, либо побежденный иммунитетом и лечением.
А все меры, которые были или будут введены только снизят темпы заражения, не более. В конечном итоге переболеют все - кто-то умрет, а кто-то выживет.
Теперь подсчитаем потери, в первую очередь людей, умерших от вируса, затем экономические потери, которые понесло государство и простые люди.
Неужели затраты государства будут больше, чем сейчас теряем? Да они будут в несколько раз меньше, вирус будет окончательно побежден за две недели. Но кому то хочется это растянуть на года?