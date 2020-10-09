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Новости

У российского препарата для лечения COVID-19 нашли побочные эффекты

, ИА "Амител"
Лекарство может приводить к нарушению моторных функций

В Росздравнадзоре заявили, что обнаружили у российского препарата от COVID-19 – фавипиравира и средств на его основе — побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций.

Как передают "Известия", по словам врача и фармаколога Юрия Киселева, предупреждение о новых побочных действиях появилось в инструкции к японскому препарату "Авиган", действующим веществом которого является фавипиравир.

Специалист добавил, что прием препарата может привести к нарушению двигательных функций и повышению риска падений. При этом связь побочного действия с препаратом пока еще полностью не доказана.

В Росдравнадзоре сообщили, что в случае необходимости внесут изменения в инструкции отечественных препаратов для лечения COVID-19 "Коронавир" и "Арепливир".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.10.2020 09:56
АБОРИГЕН

Да вы что! Их не надо было искать, ведь о них уже давно известно. Препараты с фавипиравиром на рынке уже далеко не первый год.

9.10.2020 10:00
- гость -

приплыли

9.10.2020 10:01
- гость -

От вируса хоть помогает? Так-то у всех лекарственных препаратов есть побочные действия, лекарства - это же не конфеты.

9.10.2020 10:03
AleksandrK

Это лекарство давно придумали японцы и отказались им лечить грипп!

9.10.2020 10:05
- гость -

Бабло правит миром. Ребята по быстрому решили срубить денег. А там хоть трава не расти.

9.10.2020 10:07
месный

А то что он лечит от вируса то хоть нашли? Или это уже лишнее?

9.10.2020 10:14
- гость -

У некоторых такое бывает.Примет,сделает пять шагов и падает.

9.10.2020 10:20
- гость -


9.10.2020 10:01
- гость -

От вируса хоть помогает? Так-то у всех лекарственных препаратов есть побочные действия, лекарства - это же не конфеты.

Эффективность не доказана.

9.10.2020 10:32
@@

Вот открыли Америку! У всех лекарств есть побочные эффекты, читайте инструкции. И все лечатся несмотря на "страшные" предупреждения...

9.10.2020 10:34
- гость -

Это же препарат,разработанный японцами.В виду его высокой токсичности запрещён во многих странах мира,в т.ч. и в Японии.Только криминальная структура,коей является правительство во главе с обнулёнышем, могла продвинуть его на полки аптек для общего пользования в России.

9.10.2020 10:34
- гость -

Откройте инструкцию к любому лекарству, там возможных побочных эффектов раза в три больше, чем тех, от которых лечит. И что? Западные конкуренты оплатили нашим СМИ и троллям дисккредитацию российской фармакологии? Или дерьмо бесплатно плещет?

9.10.2020 10:40
Пионэру

Все время возникает пара вопросов - мы самые продажные пиплы ; откуда у них столько денег и как их сюда переправляют )))

9.10.2020 11:00
- гость -

А встают люди после падения или же сразу в рай?!

9.10.2020 11:11
@@

Погуглил, что пишут об иностранных препаратах.

"Оксфордский препарат, испытания которой на волонтерах уже дважды приостанавливались, обзавелся критиками."
"В образце информированного согласия для британских волонтеров, которые тестируют вакцину от коронавируса, о серьезных осложнениях рассказано довольно подробно, пишет BBC News."

Амику сделать бы подборку, что происходит в мире в разработке препаратов против ковида, а не писать однобоко. Осложнения и проблемы есть у всех разрабатываемых препаратов, вот такой вывод...

9.10.2020 11:11
- гость -

10:34
- гость -
И что? Западные конкуренты оплатили нашим СМИ и троллям дисккредитацию российской фармакологии? Или дерьмо бесплатно плещет?
--------
Как же прекрасна боль этого потриота, любо дорого смотреть.

9.10.2020 11:12
- гость -

11:11
@@
Амику сделать бы подборку, что происходит в мире в разработке препаратов против ковида, а не писать однобоко.
----------
Так ты и сделай, или так потрепаться зашла?

9.10.2020 11:22
- гость -

Да , да в Японии запрещён ,НО там выпускают и применяют " Авиган" , а так да - запрещён . А ещё запрещена зелёнка и рекомендован "Банеоцин " - кто-нибудь читал инструкцию "Банеоцина" ? Зелёнке такая побочка и не снилась ! А тд.и тп ...

9.10.2020 11:23
- гость -

А могли дристать от него, и то хорошо. Это то мелочи уже.

9.10.2020 11:27
- гость -

11:12- гость - "Так ты и сделай"

Мне за это не платят, а бесплатно можете сами сделать, в чем проблема? Я вашим образованием заниматься не обязан. Понимаю, что у женщин вашего возраста есть проблемы с чтением и памятью, тогда, еще раз прочитайте мой коммент, там сказано о "Оксфордском препарате и о серьезных его осложнениях, которые довольно подробно, расписала BBC News."
Чуть ниже пишу: "Осложнения и проблемы есть у всех разрабатываемых препаратов.."

Вы то зачем зашли сюда, давать указания, что кому делать, ну и наглая вы баба!

9.10.2020 11:28
- гость -

Мне за это не платят

а кому платят?
гугл вам в помощь, все хотят на блюдечке

9.10.2020 11:37
- гость -

11:27
- гость -
Вы то зачем зашли сюда, давать указания, что кому делать, ну и наглая вы баба!
-----------
А не ты ли первая зашла и начала давать указания Амику?

9.10.2020 11:43
@@

11:28 - гость - "а кому платят?"

Платят корреспондентам амика, которые сообщения публикуют, а вы их комментируете.

Женщина, вот тут переведите, что вы хотели сказать; "гугл вам в помощь, все хотят на блюдечке" О чем это вы? Понимаю, что трудно, возраст,, но напрягитесь и поясните, только без кухонного скандала...спокойно...

9.10.2020 11:45
- гость -

Платят корреспондентам амика, которые сообщения публикуют, а вы их комментируете.

не вы им заказываете статьи, и не вы им платите

9.10.2020 11:46
- гость -

А Ремантадин не подходит разве? Он же против РНК вирусов и работает.

9.10.2020 11:51
@@

11:37- гость -" начала давать указания Амику?"

Это не указания, а возмущение, что сидят там в редакции, деньги получают, и не могут объективно написать, что происходит в мире при разработке препаратов против вируса. Оказывается, что "У вакцины-лидера, разрабатываемого AstraZeneca (оксфордский препарат) много побочек." Почему-то о нем ни слова на амике,

9.10.2020 11:55
@@

11:46 - гость - "А Ремантадин не подходит разве?"

А может проще, всем разом уйти на 2 недели в карантин, то есть отсидеться дома, и ни с кем не контактировать. Вот, что будет с этим вирусом?

9.10.2020 11:58
@@

11:45 - гость - "не вы им заказываете статьи, и не вы им платите"

Вот и я о том же, тогда эта статья пропаганда не объективно отражающая дело

9.10.2020 12:04
- гость -

и все же есть от него понос. Вот он "@@", всю ветку обгадело

9.10.2020 12:10
@@

12:04- гость -

Женщина, вы задаете вопросы, вам на них отвечают, таких как вы базарных баб игнорировать надо...

9.10.2020 12:14
- гость -

сам как баба себя ведет а все кругом дураки

9.10.2020 12:29
месный

9.10.2020 11:55
@@

А жить на какие шиши?

9.10.2020 12:34
Ред.

11:51
@@
Предлагаю Вам подыскать себе ресурс, который точно соответствует вашим вкусам.

9.10.2020 12:50
- гость -

Тут поощряют только по нос на страну и ее разработки, достижения.
видно даже по замечаниям видимо редакции.

9.10.2020 12:52
- гость -

Когда сми пытаются вызвать ненависть ко всему, что в стране делается, они работают на запад, который хочет разрушить эту страну, раздербанить на области. И вот тогда Россия уже никогда не возродится.

9.10.2020 13:12
АБОРИГЕН

9.10.2020 12:52
- гость -
Россию разрушают не СМИ, а сама российская власть. Сколько можно нести эту чушь про Запад?! Николашка нёс, коммуняки несли а в итоге рухнули из-за собственной несостоятельности.

9.10.2020 14:35
Пионэру

Как помню себя - все Запад хочет нас разрушить и все никак. И СМИ теперь продались и на него работают и народ продажный , а все никак. Вот какие мы скрепленные ! А может как неуловимый Джо ? А ?

9.10.2020 15:04
- гость -

Интересно, если всем пасти закрыть неужели станет хуже??!

9.10.2020 18:06
@@

12:29 месный "А жить на какие шиши?"

Если бы люди могли полностью изолироваться друг от друга (или хотя бы в достаточной степени), то вирус бы сошел на нет, либо погибнув вместе с носителями, либо побежденный иммунитетом и лечением.
А все меры, которые были или будут введены только снизят темпы заражения, не более. В конечном итоге переболеют все - кто-то умрет, а кто-то выживет.
Теперь подсчитаем потери, в первую очередь людей, умерших от вируса, затем экономические потери, которые понесло государство и простые люди.
Неужели затраты государства будут больше, чем сейчас теряем? Да они будут в несколько раз меньше, вирус будет окончательно побежден за две недели. Но кому то хочется это растянуть на года?

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