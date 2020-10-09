У российского препарата для лечения COVID-19 нашли побочные эффекты

В Росздравнадзоре заявили, что обнаружили у российского препарата от COVID-19 – фавипиравира и средств на его основе — побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций.

Как передают "Известия", по словам врача и фармаколога Юрия Киселева, предупреждение о новых побочных действиях появилось в инструкции к японскому препарату "Авиган", действующим веществом которого является фавипиравир.

Специалист добавил, что прием препарата может привести к нарушению двигательных функций и повышению риска падений. При этом связь побочного действия с препаратом пока еще полностью не доказана.

В Росдравнадзоре сообщили, что в случае необходимости внесут изменения в инструкции отечественных препаратов для лечения COVID-19 "Коронавир" и "Арепливир".