81 новый случай коронавируса выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 81 новый случай COVID-19, информирует региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 38 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у 27 жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у 10 жителей Онгудайского района; у двух жителей Усть-Канского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Улаганского района; у одного ребенка в Чойском районе.

Общее число заболевших в регионе – 4595. Выздоровели 3328 человек, в том числе 43 – за последние сутки.

Ранее в регионе скончались 25 пациентов с коронавирусом. В 21 случае причиной смерти стал COVID-19.