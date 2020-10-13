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Новости

Алтайский Минздрав: система здравоохранения работает в условиях невероятной нагрузки

, ИА "Амител"
Регион купил новые томографы и машины скорой помощи
Фото: zdravalt.ru

Фото: zdravalt.ru

В Алтайском крае закупили шесть томографов и 29 автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По словам главы ведомства Дмитрия Попова, закупка новых машин связана с тем, что число вызовов выросло в два раза.

В министерстве также сообщили, что томографы были закуплены больше месяца назад и уже доставлены в Алтайский край. Но устанавливать оборудование нужно в особые помещения с соблюдением специальных мер безопасности. Сейчас в крае идет подготовка таких помещений. Предположительно, уже в конце октября новый томограф заработает в Алейске, а в ноябре — в Барнауле и Рубцовске.

Министр также отметил, что система здравоохранения в крае на данный момент работает в условиях невероятной нагрузки. По этой причине в медучреждениях увеличивают количество коек для больных COVID-19, а также открыли госпиталь на базе горбольницы № 3 в Барнауле.

Напомним, 13 октября в Алтайском крае вступят в силу новые "ковидные" ограничения. Изменения затронут сразу нескольких сфер.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.10.2020 09:00
гость

А кто будет на них работать?

13.10.2020 09:01
гость

Запускайте поезд здоровья и спасайте районы

13.10.2020 09:20
- гость -

А откуда взять врачей на этот поезд, ежели дооптимизировались? Да и препаратов нет.

13.10.2020 09:26
Как то так

Да верно, проблема не в оборудовании, а кто работать будет?

13.10.2020 09:27
- гость -

А не сам ли минздрав создал всю эту катавасию! Когда руководство бездарно, то расхлебывать всю "кашу" приходится подчиненным!

13.10.2020 09:30
- гость -

А не сам ли минздрав создал всю эту катавасию!

минздрав выполнял указания высших должностных лиц рф...

13.10.2020 09:31
- гость -

Попов все купил кроме нормальных зарплат для персонала. Кто на этом всем работать будет? В Москву отчитался попу прикрыл

13.10.2020 09:35
- гость -

Люди! Да вы ж сами не хотите не во что верить! Всё еще думаете что ковид это несерьезно. Закрываться никто не хочет, всем надо работать и развлекаться, и чтоб дети непременно учились, против дистанта акции устраиваете. Потом вам всем здравоохранение плохое. Надо самим как-то понять серьезность ситуации, а потом уже орать про систему здравоохранения. А когда уже петух клюнет орете спасите помогите.

13.10.2020 09:40
- гость -

Надо самим как-то понять серьезность ситуации, а потом уже орать про систему здравоохранения.

так нет уже системы здравоохранения, благодаря стараниям некоторых лиц есть организации оказывающие медицинские услуги...
так что всё сами, сами...

13.10.2020 09:45
Сермяжная правда

13.10.2020 08:11
- гость _____________ Вы очень умный человек. Больше добавить нечего.

13.10.2020 09:47
- гость -

Заболела, пришлось пойти в поликлинику, врача на дом вызвать не удалось, дозвониться нереально вообще..В поликлинике все ужасно, очереди дикие, врачей мало, в коридоре в общей очереди сидят и выздоровившие, чтобы закрыть больничный и больные с температурой, люди снимают маски, никто не следит за этим. Бедным врачам кроме масок на прием не дают ничего (!), это полное безобразие! Игра на выживание! Но самое ужасное, что когда я спустилась за больничным в регистратуру и увидела очередь за больничным человек 30, чуть в обморок не упала! Разве можно так! Ну неужели нельзя электронные больничные выдавать только при их закрытии??? Придешь здоровым, уйдёшь с полным букетом! Итог- 5 часов в больнице, у врача 5 минут, чтобы получить заветную бумажку, подтверждающую уважительность заявки не работу. 5 часов на ногах с температурой! Товарищи, мы идем ко дну...

13.10.2020 09:47
- гость -

троллячья песня.
1 куплет. Денег нет все разворовали даже горло не посмотреть-лампочки нет
2 куплет. Купили 6 томографов. на дикие миллионы. Смотреть некому - деньги потратили, почикают на драгметаллы(ловите идею)
3 куплет. Смотрим всех кого пожелают. Этоже ужас как вредно - 6 доз обычного рентген-аппарата. Никому тудать не ходить. корона еще не очевидна, а рак подцепите.
И маски ни за что не надевать!!!

13.10.2020 09:50
- гость -

Полнейшее нежелание руководителей всех звеньев адекватно относиться к ситуации, все решения для галочки

13.10.2020 09:51
- гость -

о куплет 5 про больничные и кроме масок у врачей ничего нет.
Не, куда мы без сердобольных троллей!

13.10.2020 10:01
- гость -

.....
Товарищи, мы идем ко дну...

вы все умрете

13.10.2020 10:05
krash

"работает" слишком громко сказано. при диагнозе даже не добиться ни прима ни записи.

13.10.2020 10:07
- гость -


13.10.2020 09:35
- гость -
Ну почему же, мы все не только верим но и знаем - вирусы есть и они нас окружают с самого рождения и что??? Боитесь - закройтесь дома и сидите всю оставшуюся жизнь в страхе! Представьте, боитесь вируса, а пойдете в магазин в маске, в перчатках, а на голову упадет кирпич и все... Не обидно?

13.10.2020 10:09
Санёк

Купить-то купили, их ещё установить нужно, а на это не меньше 2х месяцев уйдет

13.10.2020 10:37
Гостья

Под шумок купили у своих поставщиков?Сумма то шикарная наверняка..

13.10.2020 10:37
- гость -

Медикам, искренне, низкий поклон, за их работу, за их преданность профессии.

В сложившейся ситуации больше всего вопросов к Минздраву.

13.10.2020 10:44
- гость -

Вот она вся изнанка наших чиновников. Все держалось на отчетности, а как пандемия началась, причем коронавирус не так страшен как нам про него говорят, вот и выяснилось, что медицина развалена по самый фундамент! А представим на минутку, что вместо короны пришел бы действительно опасный вирус со смертностью даже 10-20%. Вот и задумайтесь о уровне наших чиновников и нашей власти вообще!

13.10.2020 10:52
гость

В 12 поликлинике врачи смотрят горло у больных светя смартфонами. в кабинете первичного приема один комп на 2 врача...........

13.10.2020 10:53
Doktor

Грош-цена всем томографам без грамотных докторов! Врачам денег не платят, средств защиты нет, медикаментов тоже, зато спрос тройной и нагрузка выросла в десятки раз! Зато отчеты стряпают в Москву удивительные, как хорошо справляются губернатор с министром! И нет никакой эпидемии!!! Все под контролем!

13.10.2020 11:35
- гость -

С марта полгода было она подготовку, чем занимались? Рапортовали наверх о победах над ковидом?

13.10.2020 12:55
Гость:

Нужно было лучше заниматься прогнозированием ситуации. В наше время точность прогнозов - важнейшая компетенция менеджера. Работать по факту случившегося события на основании заранее составленного протокола может и дрессированная обезьяна

13.10.2020 12:58
- гость -

13.10.2020 11:35
- гость -
С марта полгода было она подготовку, чем занимались?

Я ТОЖЕ НЕ ПОЙМУ, ПОЧЕМУ ТОЛЬКО СЕЙЧАС НАЧАЛИ ЗАКУПАТЬ, ГОТОВИТЬСЯ. СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ БЫЛО НА ПОДГОТОВКУ!!!!!! КТО ВИНОВАТ В ТОМ,ЧТО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ КРАЯ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ?

13.10.2020 13:20
- гость -

Ставьте палатки, в них буржуйки - никто не пострадает от радиации. Привыкли в мягких креслах с центральным отоплением.

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