Алтайский Минздрав: система здравоохранения работает в условиях невероятной нагрузки

В Алтайском крае закупили шесть томографов и 29 автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По словам главы ведомства Дмитрия Попова, закупка новых машин связана с тем, что число вызовов выросло в два раза.

В министерстве также сообщили, что томографы были закуплены больше месяца назад и уже доставлены в Алтайский край. Но устанавливать оборудование нужно в особые помещения с соблюдением специальных мер безопасности. Сейчас в крае идет подготовка таких помещений. Предположительно, уже в конце октября новый томограф заработает в Алейске, а в ноябре — в Барнауле и Рубцовске.

Министр также отметил, что система здравоохранения в крае на данный момент работает в условиях невероятной нагрузки. По этой причине в медучреждениях увеличивают количество коек для больных COVID-19, а также открыли госпиталь на базе горбольницы № 3 в Барнауле.

Напомним, 13 октября в Алтайском крае вступят в силу новые "ковидные" ограничения. Изменения затронут сразу нескольких сфер.