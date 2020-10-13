Алтайский Минздрав: система здравоохранения работает в условиях невероятной нагрузки

В Алтайском крае закупили шесть томографов и 29 автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По словам главы ведомства Дмитрия Попова, закупка новых машин связана с тем, что число вызовов выросло в два раза.
В министерстве также сообщили, что томографы были закуплены больше месяца назад и уже доставлены в Алтайский край. Но устанавливать оборудование нужно в особые помещения с соблюдением специальных мер безопасности. Сейчас в крае идет подготовка таких помещений. Предположительно, уже в конце октября новый томограф заработает в Алейске, а в ноябре — в Барнауле и Рубцовске.
Министр также отметил, что система здравоохранения в крае на данный момент работает в условиях невероятной нагрузки. По этой причине в медучреждениях увеличивают количество коек для больных COVID-19, а также открыли госпиталь на базе горбольницы № 3 в Барнауле.
Напомним, 13 октября в Алтайском крае вступят в силу новые "ковидные" ограничения. Изменения затронут сразу нескольких сфер.
Комментарии
А кто будет на них работать?
Запускайте поезд здоровья и спасайте районы
А откуда взять врачей на этот поезд, ежели дооптимизировались? Да и препаратов нет.
Да верно, проблема не в оборудовании, а кто работать будет?
А не сам ли минздрав создал всю эту катавасию! Когда руководство бездарно, то расхлебывать всю "кашу" приходится подчиненным!
А не сам ли минздрав создал всю эту катавасию!
минздрав выполнял указания высших должностных лиц рф...
Попов все купил кроме нормальных зарплат для персонала. Кто на этом всем работать будет? В Москву отчитался попу прикрыл
Люди! Да вы ж сами не хотите не во что верить! Всё еще думаете что ковид это несерьезно. Закрываться никто не хочет, всем надо работать и развлекаться, и чтоб дети непременно учились, против дистанта акции устраиваете. Потом вам всем здравоохранение плохое. Надо самим как-то понять серьезность ситуации, а потом уже орать про систему здравоохранения. А когда уже петух клюнет орете спасите помогите.
Надо самим как-то понять серьезность ситуации, а потом уже орать про систему здравоохранения.
так нет уже системы здравоохранения, благодаря стараниям некоторых лиц есть организации оказывающие медицинские услуги...
так что всё сами, сами...
13.10.2020 08:11
- гость _____________ Вы очень умный человек. Больше добавить нечего.
Заболела, пришлось пойти в поликлинику, врача на дом вызвать не удалось, дозвониться нереально вообще..В поликлинике все ужасно, очереди дикие, врачей мало, в коридоре в общей очереди сидят и выздоровившие, чтобы закрыть больничный и больные с температурой, люди снимают маски, никто не следит за этим. Бедным врачам кроме масок на прием не дают ничего (!), это полное безобразие! Игра на выживание! Но самое ужасное, что когда я спустилась за больничным в регистратуру и увидела очередь за больничным человек 30, чуть в обморок не упала! Разве можно так! Ну неужели нельзя электронные больничные выдавать только при их закрытии??? Придешь здоровым, уйдёшь с полным букетом! Итог- 5 часов в больнице, у врача 5 минут, чтобы получить заветную бумажку, подтверждающую уважительность заявки не работу. 5 часов на ногах с температурой! Товарищи, мы идем ко дну...
троллячья песня.
1 куплет. Денег нет все разворовали даже горло не посмотреть-лампочки нет
2 куплет. Купили 6 томографов. на дикие миллионы. Смотреть некому - деньги потратили, почикают на драгметаллы(ловите идею)
3 куплет. Смотрим всех кого пожелают. Этоже ужас как вредно - 6 доз обычного рентген-аппарата. Никому тудать не ходить. корона еще не очевидна, а рак подцепите.
И маски ни за что не надевать!!!
Полнейшее нежелание руководителей всех звеньев адекватно относиться к ситуации, все решения для галочки
о куплет 5 про больничные и кроме масок у врачей ничего нет.
Не, куда мы без сердобольных троллей!
.....
Товарищи, мы идем ко дну...
вы все умрете
"работает" слишком громко сказано. при диагнозе даже не добиться ни прима ни записи.
13.10.2020 09:35
- гость -
Ну почему же, мы все не только верим но и знаем - вирусы есть и они нас окружают с самого рождения и что??? Боитесь - закройтесь дома и сидите всю оставшуюся жизнь в страхе! Представьте, боитесь вируса, а пойдете в магазин в маске, в перчатках, а на голову упадет кирпич и все... Не обидно?
Купить-то купили, их ещё установить нужно, а на это не меньше 2х месяцев уйдет
Под шумок купили у своих поставщиков?Сумма то шикарная наверняка..
Медикам, искренне, низкий поклон, за их работу, за их преданность профессии.
В сложившейся ситуации больше всего вопросов к Минздраву.
Вот она вся изнанка наших чиновников. Все держалось на отчетности, а как пандемия началась, причем коронавирус не так страшен как нам про него говорят, вот и выяснилось, что медицина развалена по самый фундамент! А представим на минутку, что вместо короны пришел бы действительно опасный вирус со смертностью даже 10-20%. Вот и задумайтесь о уровне наших чиновников и нашей власти вообще!
В 12 поликлинике врачи смотрят горло у больных светя смартфонами. в кабинете первичного приема один комп на 2 врача...........
Грош-цена всем томографам без грамотных докторов! Врачам денег не платят, средств защиты нет, медикаментов тоже, зато спрос тройной и нагрузка выросла в десятки раз! Зато отчеты стряпают в Москву удивительные, как хорошо справляются губернатор с министром! И нет никакой эпидемии!!! Все под контролем!
С марта полгода было она подготовку, чем занимались? Рапортовали наверх о победах над ковидом?
Нужно было лучше заниматься прогнозированием ситуации. В наше время точность прогнозов - важнейшая компетенция менеджера. Работать по факту случившегося события на основании заранее составленного протокола может и дрессированная обезьяна
13.10.2020 11:35
- гость -
С марта полгода было она подготовку, чем занимались?
Я ТОЖЕ НЕ ПОЙМУ, ПОЧЕМУ ТОЛЬКО СЕЙЧАС НАЧАЛИ ЗАКУПАТЬ, ГОТОВИТЬСЯ. СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ БЫЛО НА ПОДГОТОВКУ!!!!!! КТО ВИНОВАТ В ТОМ,ЧТО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ КРАЯ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ?
Ставьте палатки, в них буржуйки - никто не пострадает от радиации. Привыкли в мягких креслах с центральным отоплением.