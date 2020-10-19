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Очередь из трупов. Алтайские ковидные морги не успевают делать вскрытия

, ИА "Амител"
Похороны умерших от коронавирусной инфекции проходят спустя недели после смерти
Морг Новоалтайской городской больницы. Фото: amic.ru / Татьяна Труфанова

Морг Новоалтайской городской больницы. Фото: amic.ru / Татьяна Труфанова

В Алтайском крае родственники умерших от COVID-19 вынуждены ждать неделями, когда им передадут тело после вскрытия в морге. А анатомирование проводится обязательно, если умерший человек был инфицирован коронавирусом. По словам читателей amic.ru, добиться вскрытия тел усопших "без очереди" можно только "по блату" или заплатив  деньги сотрудникам морга. Медики факты взяточничества отрицают, но признают: сроки вскрытий тел действительно не выдерживаются. Трупов слишком много, морги не справляются. В ситуации разбирался amic.ru.

"Спасибо. Дожили"

У жительницы Первомайского района Галины М. 8 октября в  Новоалтайской городской больнице умер свёкор. И в тот же день, когда пришло сообщение о смерти, похоронный агент предложил семье покойного заплатить врачам морга, чтобы вскрытие провели в ближайшие сутки.

"Мне сказали, что морг переполнен, и чтобы нашего родственника поскорее вскрыли, нужно доплатить. С нас дополнительно ко всем услугам морга взяли 4,5 тыс. рублей. 10 октября мы забрали тело и похоронили дедушку, как и положено, на третий день", – рассказывает Галина. И хотя она заплатила, сам факт требования денег за то, что кого-то анатомируют раньше, а кого-то позже, женщину сильно возмутил.

Историю Галины сегодня уже можно назвать типичной:

"Спасибо. Сегодня должны по блату сделать вскрытие вне очереди. Дожили", – написал в читательском чате amic.ru Valentin Logachev.

"Бывшую жену двоюродного брата неделю вскрыть не могли, очередь", – поддержал его iExciter.

А 13 октября главный редактор "МК на Алтае" рассказал, что его семья неделю не может получить из морга тело родственницы, умершей от ковидной пневмонии 7 октября.

"Сначала выяснилось, что тело увезли из 4-й больницы в 11-ю. В 11-й нам твердили, что тетю к ним не привозили. Привезли лишь в субботу, 10 числа. На выходных тело не отдали, потому что "в морге тоже выходной". В понедельник мама подключила к процессу похоронного агента, которой также не удалось забрать тетю. Во вторник нам сказали, что вскрытие еще не проводили и не составляли историю болезни, а соответственно, не оформляли свидетельство о смерти", – пишет журналист. 

А как должно быть?

Справка: Вскрытие должно проводиться в течение трех суток после смерти. Это прописано в приказе Минздрава РФ от 6 июня 2013 г. № 354н "О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий". Исследование тела производится бесплатно. А потому брать деньги за вскрытие "вне очереди", как и за вскрытие в целом – преступление. Требовать плату за хранение тела – тоже преступление, так как согласно тому же приказу, труп хранится в морге бесплатно. О вымогательствах следует сообщать в полицию.

В чем проблема?

Проблема в том, что вскрытие тел инфицированных коронавирусом проводят только в специализированных моргах. Их немного. В Барнаульской агломерации (в нее входит Барнаул и Новоалтайск) их три. А еще в сентябре и вовсе был один: с начала эпидемии работал один ковидный морг на базе городской больницы № 5 г. Барнаула (главный ковидный госпиталь Алтайского края). 25 сентября к нему присоединилось патолого-анатомическое отделение больницы № 11 г. Барнаула, а 5 октября – патанатомия Новоалтайской городской больницы.

И хотя очереди все равно остались, руководитель "Алтайской похоронной службы" Константин Кобзев уверяет, что сегодня ситуация гораздо лучше, чем две-три недели назад: "Представьте, сегодня 13 октября (в этот день корреспондент amic.ru разговаривал с Кобзевым) в морге 5-й больницы ведутся вскрытия умерших за 9 октября. И это гораздо лучше, чем было, когда работал один морг. Тогда разница была в неделю. Случалось, что сегодня хороним, а завтра покойному уже девять дней".

Очереди на вскрытие возникли потому, что морги не были готовы к высокой нагрузке, рассказал amic.ru заведующий патолого-анатомическим отделением Новоалтайской городской больницы Николай Самарцев. "С перепрофилированием Новолтайской городской больницы под ковидный госпиталь для больных средней и тяжелой степени тяжести процент смертности повысился. Наше отделение не рассчитано на такой объем. У нас два врача, два стола, – объясняет Николай Степанович. – Обычно мы вскрываем 1,5 человека в сутки, то есть в два дня три человека. Нагрузка большая, поэтому сформировалась очередь".

На 14 октября в новоалтайском морге было восемь тел. И это, по словам Самарцева, гораздо меньше, чем еще несколько дней назад.

"Сначала мы вскрывали четыре тела в день, сейчас – шесть. Раньше очередь на вскрытие была примерно в неделю. Постепенно мы разгреблись, и теперь отставание в дня три", – уточняет врач.

Еще одна из причин, по которой возник аврал в моргах, – работа с ковидными телами отнимает гораздо больше времени, чем с другими.

"Процентов на 40 дольше по времени, – рассказывает Самарцев. – Обычно мы вскрываем тело, заполняем документацию – протокол с предварительным диагнозом – и уже на следующий день выписываем справку о смерти. С ковидными телами мы все документы должны оформить в один день, отсканировать их и отправить в Минздрав. Плюс мы обязательно делаем бактериалогический и вирусологический анализы. В обычное время мы вирусологию не делаем, а бактериалогию лишь иногда, по необходимости. Я общаюсь с коллегами из других больниц, и они, правда, стонут. Кого-то обязали работать даже в выходные".

Взятки не помогут

Самарцев уверяет, что взятки не помогут "подвинуть" очередь покойных. Ведется журнал записи и слишком сложно кого-то "впихнуть" вне очереди: "Представьте, я записал шесть человек на пятницу. И вот кто-то мне звонит: "Давай, свои люди, нужно срочно вскрыть в пятницу". Я обязан кого-то отменить, а они-то уже запланированы, уже в этот день приедет агент или родственник и они спросят: "Где наше тело?" Крайне неудобно будет, и скандалов никто не хочет".

По его словам, формируя очередь на вскрытие, заведующий моргом ориентируется на время наступления смерти и на день, когда родственники заберут тело. Это нужно, чтобы в морге не накапливались невостребованные трупы, ведь хранить их негде.

Константин Кобзев также уверен, что доплату за "внеочередное вскрытие" берут не сотрудники моргов, а ушлые похоронные агенты, увидевшие для себя еще один способ подзаработать на горе.

"[Из сотрудников морга] никто ничего не просит. Никакими деньгами не ускорить вскрытие, потому что очереди длиннющие. Вскрытия идут четко по расписанию, нереально как-то повлиять. Скорее всего, деньги себе присваивают наглые агенты, узнав, что тело скоро будет готово к выдаче", – уверяет представитель похоронной компании.

Николай Самарцев рассчитывает, что в ближайшие недели его патолого-анатомическое отделение войдет в более или менее нормальный режим работы, и трупы будут исследовать не позже, чем на третьи сутки. А значит, близкие усопших не будут переживать еще и по этому поводу.

"Сейчас все врачи учатся работать в новых условиях. Мы тоже учимся, улучшаем и материальную базу. К примеру, нам предоставили еще один компьютер в морг, чтобы оператор сразу забивала данные в протокол вскрытия. До этого она писала от руки на бумаге, а потом печатала на компьютере. Даже эта малость ощутимо сокращает время", – подчеркивает врач.

Добавим, что патовая ситуация с телами умерших от ковида сложилась не только на Алтае. В некоторых регионах тела не могут вовремя определить даже в холодильные камеры, поэтому трупы часами и сутками лежат в больничных палатах и коридорах. Об этом рассказывают пользователи соцсетей, сопровождая свои сообщения фото и видео. К примеру, в одной из больниц Таганрога тела умерших лежали под лестницей дольше суток, пишет donday.ru.

Между тем заболеваемость и смертность от инфекции в Алтайском крае и в стране в целом возрастает. Согласно официальной статистике, в регионе в сутки выявляют уже около 200 случаев заражения. С начала пандемии в крае скончались 625 человек, коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 289 пациентов. А 15 октября в России впервые с начала пандемии зарегистрировали больше 15 тысяч заражений коронавирусом за сутки. Суточный прирост новых заболевших составил 15 150 случаев, умерли 232 человека.

Какие услуги морг предоставляет бесплатно:

Еще раз повторим, что близким усопшего не надо платить за вскрытие тела сотрудникам морга. Эта процедура проводится бесплатно.

Хранение тела в морге тоже бесплатно в течение семи суток с момента установления причины смерти. Это если близкие покойного извещены о смерти, но есть некие обстоятельства, из-за которых нет возможности провести погребение. Если же родственников умершего приходится искать, срок хранения продлевается до 14 дней.

За что заплатить придется:

Морги могут брать плату за подготовку тела к погребению. Это – санитарная обработка, одевание и укладывание в гроб, бальзамирование. Эти услуги оказываются не везде и расценки на них разнятся. Например, в судебных моргах региона подготовка тела стоит 2195 рублей, бальзамирование – 2208 рублей.

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Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

19.10.2020 10:46
Вова, плешивый карлик.

1. Многочасовые очереди в поликлиники.
2. Скорая помощь которая приезжает через несколько дней.
3. Больницы в которых пациентов не берут из-за отсутствия мест.

Ну и ожидаемый результат.

4. Очереди в морг.
5. Тройные цены гробовщиков.

19.10.2020 10:49
Вова, плешивый карлик.

Интересно, а сколько понадобится времени, чтобы до населения дошло, что ковид уже не уйдёт и надо строить ковидные больницы и морги?

19.10.2020 10:50
- гость -

А ведь все ждали всплеска. Ни к чему не готовы. Будет хуже.

19.10.2020 10:51
Вано

Рефрежираторы с трупами становятся актуальными?

19.10.2020 10:52
- гость -

19.10.2020 10:49
Вова, плешивый карлик.

Врядли дойдет. в Великую Отечественную как шли в лобовую усеивая всё трупами так и шли почти до самого конца войны.

19.10.2020 10:54
- гость -

триллион миллиардов рупопожатных пенсионеров со светлыми лицами из нью-йорка захоронили или еще смердят?

19.10.2020 11:03
- гость -

прорыв, не?

19.10.2020 11:08
- гость -

А теперь немного статистики. Согласно официальным данным, в день от ковида умирает от 5 до 15 человек. Руководитель организации сейчас сказал что в день они могут делать 6 вскрытий. Раньше делали 4. Сейчас моргов 3. Раньше был один.

Вопрос если 3 моргов хватает чтобы вскрыть всех кто умирает за сутки от КОВИД, то смертями от чего перегружены эти заведения? Видимо параллельно идёт какая-то ещё эпидемия о которой не сообщают?

19.10.2020 11:11
АБОРИГЕН

Коррупция это основа всего путинского режима. Чтобы в стране не происходило этот универсальный "инструмент" всегда найдёт своё применение, и в горе и в радости.

19.10.2020 11:18
- гость -

Знакомый врач, бывший одногруппник меда которого работает в морге, называл совсем другие цифры. Не буду раскачивать. Но в разы больше озвученного.

19.10.2020 11:19
Гость

Откуда очереди то? По статистике в Алтайский крае умирает 7 человек в сутки. Вот она правда то и всплывает. Что умерших в разы больше, так же как инфецированных.

19.10.2020 11:20
- гость -

По инфе от работника морга, привозят в разы больше тел, чем озвучено в материале.

19.10.2020 11:24
- гость -

Сегодня от ковида умер заведующий Детской городской клинической больницы 7

19.10.2020 11:25
Роман

И хотя она заплатила, сам факт требования денег за то, что кого-то анатомируют раньше... - на лицо состав преступления.

19.10.2020 11:28
- гость -

По статистике в Алтайском крае в два раза меньше смертей чем в соседнем более продвинутом Новосибирске, при том что там и случаев ковида меньше.

Откуда очереди в морге?
Или статистика слишком искусственна?

19.10.2020 11:31
Как то так

Пиар группе дарю. Ждём опровержения от министерства, вы всё врёте, трупов нет по нашим отчётам, всё идёт по плану. Посещение губернатором одного из моргов и фото на фоне пустых секционных столов.

19.10.2020 11:32
- гость -

Спокойно, граждане, главное без паники. Нужно беречь стабильность, а то так и не догоним Португалию.

19.10.2020 11:39
- гость -

Кому вирус а кому и мать родная..
это Россия...

19.10.2020 11:40
- гость -

откуда очереди ???
накопились - внимательнее читать нужно статью, а не придумавать и вести диалоги сами с собой (понятно методичка - но и мозги включать нужно).

19.10.2020 11:44
- гость -

19.10.2020 11:28
- гость -
Вот вот.

19.10.2020 11:44
гость

какое все же неблагодарное население у нас, раскачивают и раскачивают. Им говорят минздрав не врет, нет опять за своё

19.10.2020 11:48
Как то так

19.10.2020 11:40
- гость -
откуда очереди ???
накопились - внимательнее читать нужно статью, а не придумавать и вести диалоги сами с собой (понятно методичка - но и мозги включать нужно).

Откуда накопилось, смертность по отчётам минимальная. Три морга по 6 трупов итого 18 трупов. Когда у нас в крае по столько в день умирали? Кто врёт?

19.10.2020 12:12
- гость -

19.10.2020 11:31
Как то так
Пока на первый канал инфа не выйдет, губернатор не пойдет в морги делать опровержение

19.10.2020 12:26
- гость -

Уважаемые комментаторы, я как человек столкнувшийся, хочу немного поведать о том, что в ковидные морги везут не только ковидных, но и умерших от других видов болезней. Я знаю о чем пишу!!! По этому морги и переполнены. Так что не нужно здесь плюсовать одно с другим и считать себя умными.

19.10.2020 12:34
Как то так

19.10.2020 12:12
- гость -

Пока на первый канал инфа не выйдет, губернатор не пойдет в морги делать опровержение

У меня вообще складывается впечатление, что власть ждёт когда само рассосётся. Так было весной, летом. Ни чему не научились. Несмотря на заболеваемость всё открывалось, хотя закрывали когда больных было мало. Все говорили что будет рост заболевания, но как для дорожников "зима пришла неожиданно". Вот и хлебаем, даже ручного управления не видно, всё по течению плывёт. Но больше всего раздражает враньё, когда у каждого много друзей, знакомых, родственников сильно болеют, а нам каждый день "халва", "халва"

19.10.2020 12:37
Как то так

19.10.2020 12:26
- гость -
Уважаемые комментаторы, я как человек столкнувшийся, хочу немного поведать о том, что в ковидные морги везут не только ковидных, но и умерших от других видов болезней. Я знаю о чем пишу!!! По этому морги и переполнены. Так что не нужно здесь плюсовать одно с другим и считать себя умными.

Позвольте с вами не согласиться. Власть с радостью рапортует, что общая смертность по сравнению с 2019 годом не увеличилась. Откуда трупы? Откуда повышенная нагрузка на морги?

19.10.2020 12:40
- гость -

9.10.2020 12:37
Как то так
И от ковида и из-за ковида. Хроники умирают из-за недостатка врачебной помощи. Я ответил на Ваш вопрос?

19.10.2020 12:44
Как то так

Согласен, причин много, но общая смертность должна расти, а не падать на фоне эпидемии. У нас, что вирус жизни и здоровья добавляет народу?

19.10.2020 12:48
- гость -

19.10.2020 12:44
Как то так
Я за статистику не знаю. Морги переполнены - это факт. То, что всем в уши вливают - факт. Посмотеть хотя бы, как быстро очереди в поликлинниках исчезают. ОДолжны ли люди знать правду - должны, хотя и так все всё знают.

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