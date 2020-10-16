За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили 15 150 новых случаев заражения коронавирусом – это новый рекорд по суточному приросту с начала эпидемии. Общее число заболевших достигло 1 369 313, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+5049). Второе место занимает Санкт-Петербург (+647), третье – Ростовская область (+448). Алтайский край, в котором зарегистрирован 181 случай заражения, находится сегодня на 12-м месте.

За сутки из больниц выписали 8485 пациентов, всего выздоровели 1 056 582 жителя России.

С подтвержденным коронавирусом скончались 282 человека, всего за время пандемии зарегистрировано 23 723 летальных случая.