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Новости

Более 15 тысяч. В России обновился суточный рекорд по числу зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
Общее количество заболевших превысило 1,369 млн человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили 15 150 новых случаев заражения коронавирусом – это новый рекорд по суточному приросту с начала эпидемии. Общее число заболевших достигло 1 369 313, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+5049). Второе место занимает Санкт-Петербург (+647), третье – Ростовская область (+448). Алтайский край, в котором зарегистрирован 181 случай заражения, находится сегодня на 12-м месте.

За сутки из больниц выписали 8485 пациентов, всего выздоровели 1 056 582 жителя России.

С подтвержденным коронавирусом скончались 282 человека, всего за время пандемии зарегистрировано 23 723 летальных случая.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.10.2020 15:02
- гость -

это те, кто умудрились правдами и неправдами сдать таки анализ на ковид-19
а скольким просто не повезло?

16.10.2020 15:10
- гость -

Болею

16.10.2020 15:15
- гость -

Это прорыв!

16.10.2020 15:17
Гость

Тестов в сутки в Алтайском крае сдают около 3,5 тысяч.
Лабораторно проверить могут в сутки МАКСИМАЛЬНО 2 тысячи.

1,5 идут в проверку на следующий день+всего 500 тестов от тех, что сдали в этот день.

Сегодня мы видим те результаты, которые были сданы 5-7 дней назад, а то и далее...

Поэтому в любой лаборатории Вам скажут, что результаты будут готовы в течении 5 дней.

16.10.2020 17:05
almas

Вот, что интересно, - вирус нам передали животные, тогда и они могут быть им заражены... Значит все собаки, которых прогуливают, кроме намордника должны носить медицинские маски....и кошки, которых отпускают на улицу...А коровы, которые нам дают молоко, оно не заразно, если корова съела травку на которой был вирус?
Вот и найден еще один канал распространения вируса КОВИД! ))

16.10.2020 17:26
- гость -

Геннадий, когда коту делать нечего, он яйки лижет.

16.10.2020 17:28
- гость -

контактных не проверяют ни домашних, ни на работе.

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