Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 181 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 16 039 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Выздоровели 13 875 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 65, г. Бийск –33, г. Славгород – 21, Благовещенский район – 11, Кулундинский район – 11, Рубцовск – 6, Немецкий Национальный район – 6, Локтевский район – 5, Рубцовский район – 5, Шипуновский район – 5, Змеиногорский район – 4, Поспелихинский район – 2, Бурлинский район – 2, Краснощековский район – 2, Курьинский, Третьяковский и Табунский районы – по одному.

Кроме того, за сутки в регионе скончались еще восемь пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 625.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 297 пациентов, из них 117 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, Минздрав Алтайского края сейчас ищет врачей в ковидные госпитали. Ведомство разместило объявления о 12 вакансиях в больницах Барнаула, Бийска и Рубцовска, предлагая питание и проживание за счет работодателя. Требуются 10 врачей и две медсестры.