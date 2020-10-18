Незадолго до смерти психолог Алексей Капранов заразился коронавирусом

Знаменитый алтайский психолог Алексей Капранов незадолго до смерти заразился коронавирусом. Кроме того, он страдал от сахарного диабета, рассказали amic.ru коллеги Капранова.
Сам Алексей рассказывал своим подписчикам о том, что у него поднялась температура, но не уточнял, чем он болен.
"Немного разболелся, лежу с температурой. До следующей недели постараюсь оклематься", – писал психолог.
О смерти Алексея Капранова 18 октября сообщил его коллега, фотограф Павел Водопьянов. Капранов скончался утром 17 октября в возрасте 55 лет.
Место и время прощания с именитым алтайским психологом пока не разглашаются.
Комментарии
Хороший был дядечка. Еще один
Подцепил вирус от какого-нибудь воинствующего безмасочника, а тот продолжает всех опылять вирусами и сеять смерть
Соболезнования... очень много смертей опытных, умудренных жизнью людей, носителей знаний и компетенций...
Леша, как же так...Страны счастливой охоты...
Как же так то!((
Все деньги ушли на войнушки и содержание псов режима.
Но вы держитесь…
Берегите себя сами- государству нужны только наши налоги и голоса на выборах, а не мы сами
Печальная новость, соболезнования родным...
"Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти $750 млрд. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз."
Число жертв коронавируса в пиндостане в 10 раз больше чем в России.
Вывод:скоро в пиндостане вспыхнет революция и скинет тот людоедский режим
Причём тут США, дeбила кусок?
55 лет, а выглядит как старик 80-ти летний
Болел,наверно. Для 55 плохо выглядит...
Не перестаю думать что вирус ковида боевой. Призван убрать опытных людей, стариков с совестью и честью. Укрепить мировой полицейский порядок .
55 лет,какой старик.Лечили бы в больницах нормально,а то по отчётам хорошо,а на деле хреново.Даже таблеток не дают.
Хороший мужик был.