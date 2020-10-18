Незадолго до смерти психолог Алексей Капранов заразился коронавирусом

Знаменитый алтайский психолог Алексей Капранов незадолго до смерти заразился коронавирусом. Кроме того, он страдал от сахарного диабета, рассказали amic.ru коллеги Капранова.

Сам Алексей рассказывал своим подписчикам о том, что у него поднялась температура, но не уточнял, чем он болен.

"Немного разболелся, лежу с температурой. До следующей недели постараюсь оклематься", – писал психолог.

О смерти Алексея Капранова 18 октября сообщил его коллега, фотограф Павел Водопьянов. Капранов скончался утром 17 октября в возрасте 55 лет.

Место и время прощания с именитым алтайским психологом пока не разглашаются.