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В Алтайском крае выявили еще 236 случаев коронавируса

, ИА "Амител"
За сутки скончались 15 пациентов с ковидом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб РФ по мониторингу ситуации с коронавирус сообщил о 236 случаях COVID-19, лабораторно подтвержденных в регионе за сутки. Общее число заразившихся с начала эпидемии на 12 ноября составляет 21 967 человек.

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще 15 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе выросло до 930.

Как уже сообщал amic.ru, в мэрии Барнаула состоялось совещание, посвященное развертыванию нового ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра". Участники рабочей группы обсудили план действий, однако точной даты открытия площадки не озвучили.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.11.2020 15:14
- гость -

Ага))) которые со слов работников диагностического цента «Мать и дитя», выявляются только в Бийске))) Оперативный штаб видимо пропустил мимо ушей правду о том, что только в этом центре из 1500 проводимых в сутки тестов, положительные 15%. Т.е. 225 человек))) Хватит уже врать народу!

12.11.2020 15:17
Гость

Как об стену горох. Правда никому не нужна

12.11.2020 15:24
- гость -

По моему мнению переболело 2/3 населения (официально менее 1%).
Зачем ложь о мизерном количестве больных?
Всем же очевидна эта ложь.

Причем подобное происходит во всех регионах.
Во всех регионах в комментах люди пишут о лживой ничтожной статистике, которая занижена в десятки раз.

12.11.2020 15:42
- гость -

Опять нет раскладки по городам и районам. Кто-нибудь добрый человек может выложить?

12.11.2020 15:51
- гость -

По моему мнению переболело 2/3 населения

и не по одному разу , как мы например в марте и октябре

12.11.2020 15:51
- гость -

Лучше без раскладки, так сложнее уличить во лжи

12.11.2020 15:52
гость

Хватит врать !
Всем уже понятно, что происходит на самом деле.

12.11.2020 16:08
гость

пока я президент повышения пенсионного возраста не будет- примерно с этой же грядки?

12.11.2020 16:10
- гость -

ну раньше же не делали тесты. Все болели гриппом и болели.... ну кто то орви

12.11.2020 16:12
гг

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 236 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 80, Бийск – 18, Рубцовск – 14, Заринск – 11, Новоалтайск – 7, Алейск, Каменский, Михайловский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Белокуриха, Славгород, Яровое, Благовещенский районы – по 5 заболевших, Бийский, Бурлинский, Залесовский, Ключевской, Косихинский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский, Егорьевский, Змеиногорский, Крутихинский, Новичихинский, Немецкий национальный район, Поспелихинский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Быстроистокский, Краснощековский, Кулундинский, Солонешенский, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

12.11.2020 16:29
гость

а тяжелых ,ивл?

12.11.2020 16:34
- гость -

Интересно как число больных 236 связано с численностью населения в Алтайском крае 2 317 153 чел? Может поэтому число заболевших пляшет около 200. Может для каких то показателей?

12.11.2020 16:38
- гость -

Только +1. Круто врут.

12.11.2020 16:47
- гость -

Вранье 100%, Еще 3.11 сдал мазок, до сих пор результата нет. Поликлиника №14. Болею с 26.10. Все симптомы короны, кроме того рентген показал пневмонию, внебольничную вирусную. Лечат дома. Но терапевт пишет ОРВИ, замечательная статистика. Мазки похоже специально никто не проверяет, иначе цифры красивые слетят.

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