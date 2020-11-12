Оперативный штаб РФ по мониторингу ситуации с коронавирус сообщил о 236 случаях COVID-19, лабораторно подтвержденных в регионе за сутки. Общее число заразившихся с начала эпидемии на 12 ноября составляет 21 967 человек.

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще 15 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе выросло до 930.

Как уже сообщал amic.ru, в мэрии Барнаула состоялось совещание, посвященное развертыванию нового ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра". Участники рабочей группы обсудили план действий, однако точной даты открытия площадки не озвучили.