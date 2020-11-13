Мобильный морг в Барнауле сделали из грузового контейнера. Фото

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Мобильный морг, о появлении которого на территории городской больницы № 11 стало известно в пятницу, 13 ноября, сделали из грузового контейнера. В этом убедился корреспондент amic.ru Вячеслав Мельников, осмотревший необычное хранилище внутри и снаружи.

По словам заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 11 Владимира Климачева, появление мобильного морга обусловлено несколькими причинами.

"Проблема в том, что сейчас люди целыми семьями попадают в инфекционное отделение. Если кто-то один умирает, родственники не могут быстро забрать тело. Иногда умершие из районов, поэтому близкие тоже не могут оперативно приехать. Отчасти это связано с коронавирусом, отчасти – нет. Во-первых, умирать стало больше людей, это общеизвестно. А во-вторых, тот морг, который у нас есть, был построен более 40 лет назад. Помещение просто не отвечает современным требованиям", – рассказал Климачев.

Как уже сообщал amic.ru, рефрижератор рассчитан на 27 тел. В краевом Минздраве отметили, что установка хранилища позволит разгрузить основной морг и оперативнее проводить вскрытие умерших пациентов ковидного госпиталя.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 22 204 человека. Скончались 940 пациентов с COVID-19. Инфекция стала причиной смерти в 460 случаях.