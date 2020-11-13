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Новости

Мобильный морг в Барнауле сделали из грузового контейнера. Фото

, ИА "Амител"
Корреспондент amic.ru побывал внутри хранилища

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Мобильный морг, о появлении которого на территории городской больницы № 11 стало известно в пятницу, 13 ноября, сделали из грузового контейнера. В этом убедился корреспондент amic.ru Вячеслав Мельников, осмотревший необычное хранилище внутри и снаружи.

По словам заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 11 Владимира Климачева, появление мобильного морга обусловлено несколькими причинами.

"Проблема в том, что сейчас люди целыми семьями попадают в инфекционное отделение. Если кто-то один умирает, родственники не могут быстро забрать тело. Иногда умершие из районов, поэтому близкие тоже не могут оперативно приехать. Отчасти это связано с коронавирусом, отчасти – нет. Во-первых, умирать стало больше людей, это общеизвестно. А во-вторых, тот морг, который у нас есть, был построен более 40 лет назад. Помещение просто не отвечает современным требованиям", – рассказал Климачев.

Как уже сообщал amic.ru, рефрижератор рассчитан на 27 тел. В краевом Минздраве отметили, что установка хранилища позволит разгрузить основной морг и оперативнее проводить вскрытие умерших пациентов ковидного госпиталя. 

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 22 204 человека. Скончались 940 пациентов с COVID-19. Инфекция стала причиной смерти в 460 случаях.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.11.2020 15:25
NY

NY апрель 2020

13.11.2020 15:49
- гость -

да уж, достижение. В три ряда можно наложить + в проход между рядами...

13.11.2020 15:52
ЯЛЕГЕНДА

"Проблема в том, что сейчас люди целыми семьями попадают в инфекционное отделение. Если кто-то один умирает, родственники не могут быстро забрать тело. Иногда умершие из районов, поэтому близкие тоже не могут оперативно приехать. Отчасти это связано с коронавирусом, отчасти – нет. Во-первых, умирать стало больше людей, это общеизвестно. А во-вторых, тот морг, который у нас есть, был построен более 40 лет назад. Помещение просто не отвечает современным требованиям", – рассказал Климачев.



ПОЗОРНАЯ СТРАНА БЫСТРО ПЕРЕОБУЛИСЬ ПОЗОР

13.11.2020 15:53
Гость

Кого следует запереть бы там с ночевочкой. Пусть с обитателями пообщаются, порешают, да расскажут, что все под контролем

13.11.2020 15:57
иван

зачем вообще такие новости писать

13.11.2020 15:58
Евгений

Новость которую мы заслужили. Вместо помощи людям, от Томенки с Поповым - мобильный морг.
Делайте выводы, терпилы.

13.11.2020 16:04
- гость -

А кого то устраивает работа минздрава. Нет вопросов, все под контролем. Это такой контроль в 3 ряда укладывать? Типа работа проведена, и уже не штабелем в подвале лежат?

13.11.2020 16:06
Павлик Морозов

Если кто-то один умирает, родственники не могут быстро забрать тело. Иногда умершие из районов, поэтому близкие тоже не могут оперативно приехать

Так вроде писали,что сразу в гроб с окошечками и прямиком в крематорий?
Что-то изменилось?

13.11.2020 16:18
Гость

С моргом конечно значительно быстрее вышло, чем с госпиталем в посуда-центре... Там-то совещание про совещание, а тут, хась- и готово!

13.11.2020 16:21
- гость -

Это изящное мобильное изделие нужно установить на площади, перед краевой администрацией. Чтобы г. Томенко видел плоды своих трудов за летний период.

13.11.2020 16:25
marine

наше путешествие в будущее!!!! аааа!!!

13.11.2020 16:28
Павлик Морозов

В ж\д рефсекцию войдёт гораздо больше упокоенных,прости Господи.

13.11.2020 16:28
- гость -

А что вы хотите... Правительство отправило врачей заграницу в помощь, выделили деньги на восстановление Сирии... Для своих граждан: "реформировано" здравоохранение, повышен пенсионный возраст, введены новые поборы, ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ МОРГИ!!!

13.11.2020 16:37
Старыый

Мда!!! Оптимизм от новости так и прет!

13.11.2020 16:38
Гость

С трудом верю , что не кому забрать умерших , это может единичные случаи , вчера такая же ситуация в Крсноярске на Алтапрессе висела , перед этим с Новосибирска была информация , морги забиты и мы это не только с новостей узнаем , но и слышим от людей, что мрут очень много и от ко вида и от других заболеваний , у вы это наверное можно назвать геноцид против населения .

13.11.2020 16:43
Павлик Морозов

13.11.2020 16:38
Гость
Для того и нужна пожизненная неприкосновенность. Осталось распространить её на бОльшую часть чиновников...

13.11.2020 16:54
- гость -

Очень правильное решение.И снег и мороз нам в помощь.

13.11.2020 16:56
- гость -

Потому что не тратится энергия на хладоустановки.

13.11.2020 16:57
- гость -

Скоро появятся бесплатные сугробы, в достаточном количестве. На много хватит.

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