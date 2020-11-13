Мобильный морг в Барнауле сделали из грузового контейнера. Фото

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников
Мобильный морг, о появлении которого на территории городской больницы № 11 стало известно в пятницу, 13 ноября, сделали из грузового контейнера. В этом убедился корреспондент amic.ru Вячеслав Мельников, осмотревший необычное хранилище внутри и снаружи.
По словам заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 11 Владимира Климачева, появление мобильного морга обусловлено несколькими причинами.
"Проблема в том, что сейчас люди целыми семьями попадают в инфекционное отделение. Если кто-то один умирает, родственники не могут быстро забрать тело. Иногда умершие из районов, поэтому близкие тоже не могут оперативно приехать. Отчасти это связано с коронавирусом, отчасти – нет. Во-первых, умирать стало больше людей, это общеизвестно. А во-вторых, тот морг, который у нас есть, был построен более 40 лет назад. Помещение просто не отвечает современным требованиям", – рассказал Климачев.
Как уже сообщал amic.ru, рефрижератор рассчитан на 27 тел. В краевом Минздраве отметили, что установка хранилища позволит разгрузить основной морг и оперативнее проводить вскрытие умерших пациентов ковидного госпиталя.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 22 204 человека. Скончались 940 пациентов с COVID-19. Инфекция стала причиной смерти в 460 случаях.
Комментарии
NY апрель 2020
да уж, достижение. В три ряда можно наложить + в проход между рядами...
"Проблема в том, что сейчас люди целыми семьями попадают в инфекционное отделение. Если кто-то один умирает, родственники не могут быстро забрать тело. Иногда умершие из районов, поэтому близкие тоже не могут оперативно приехать. Отчасти это связано с коронавирусом, отчасти – нет. Во-первых, умирать стало больше людей, это общеизвестно. А во-вторых, тот морг, который у нас есть, был построен более 40 лет назад. Помещение просто не отвечает современным требованиям", – рассказал Климачев.
ПОЗОРНАЯ СТРАНА БЫСТРО ПЕРЕОБУЛИСЬ ПОЗОР
Кого следует запереть бы там с ночевочкой. Пусть с обитателями пообщаются, порешают, да расскажут, что все под контролем
зачем вообще такие новости писать
Новость которую мы заслужили. Вместо помощи людям, от Томенки с Поповым - мобильный морг.
Делайте выводы, терпилы.
А кого то устраивает работа минздрава. Нет вопросов, все под контролем. Это такой контроль в 3 ряда укладывать? Типа работа проведена, и уже не штабелем в подвале лежат?
Если кто-то один умирает, родственники не могут быстро забрать тело. Иногда умершие из районов, поэтому близкие тоже не могут оперативно приехать
Так вроде писали,что сразу в гроб с окошечками и прямиком в крематорий?
Что-то изменилось?
С моргом конечно значительно быстрее вышло, чем с госпиталем в посуда-центре... Там-то совещание про совещание, а тут, хась- и готово!
Это изящное мобильное изделие нужно установить на площади, перед краевой администрацией. Чтобы г. Томенко видел плоды своих трудов за летний период.
наше путешествие в будущее!!!! аааа!!!
В ж\д рефсекцию войдёт гораздо больше упокоенных,прости Господи.
А что вы хотите... Правительство отправило врачей заграницу в помощь, выделили деньги на восстановление Сирии... Для своих граждан: "реформировано" здравоохранение, повышен пенсионный возраст, введены новые поборы, ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ МОРГИ!!!
Мда!!! Оптимизм от новости так и прет!
С трудом верю , что не кому забрать умерших , это может единичные случаи , вчера такая же ситуация в Крсноярске на Алтапрессе висела , перед этим с Новосибирска была информация , морги забиты и мы это не только с новостей узнаем , но и слышим от людей, что мрут очень много и от ко вида и от других заболеваний , у вы это наверное можно назвать геноцид против населения .
13.11.2020 16:38
Гость
Для того и нужна пожизненная неприкосновенность. Осталось распространить её на бОльшую часть чиновников...
Очень правильное решение.И снег и мороз нам в помощь.
Потому что не тратится энергия на хладоустановки.
Скоро появятся бесплатные сугробы, в достаточном количестве. На много хватит.