Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 10 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 940.
За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 237 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 22 204 человек. Выздоровели 18 550 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 77, Заринск – 12, Бийск, Рубцовск – по 11 заболевших, Новоалтайск – 10, Славгород – 9, Алейск, Ключевский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Мамонтовский, Родинский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Залесовский, Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Яровое – по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Михайловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Краснощековский, Курьинский, Новичихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Угловский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии на 13 ноября находятся 654 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 175 человек.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 12 ноября, оперштаб принял решение о том, что с 16 ноября школьники выходят с осенних каникул и начинают заниматься в очном формате. При этом губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что занятия возобновятся при условии строгого соблюдения всех профилактических мер.
Комментарии
Количество тяжёлых и на ИВЛ уже не публикуется?
В тяжелом состоянии на 13 ноября находятся 654 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 175 человек.
13.11.2020 12:23
Сколько_тяжелых?
"В тяжелом состоянии на 13 ноября находятся 654 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 175 человек." (из текста,до конца дочитайте)
Оперштаб,хватит уже троллить-неделю уже плюс,минус три человека выявлено.Не бывает так!
"Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 940."
А как прокомментируют 1700 избыточных смертей в октябре? От страха умерли?
И это только октябрь. Добавьте другие месяцы.
Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика! Еще кто-то верит кроме кремлеботов в эту статистику?
>А как прокомментируют 1700 избыточных смертей в октябре? От страха умерли?
>И это только октябрь. Добавьте другие месяцы.
Так нечего добавлять, даже цифры отрицательные по сравнению с предыдущим годом:
[-470 -279 -118 -107 -363 187 57 56 565 1776]
13.11.2020 13:29
Твайлайт Спаркл
Да ну? Писали про резкий рост по сравнению с прошлым годам, а у вас все в минус ушло. Вы не из статистиков?
Вакцина "Спутник 5"
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал россиянам, у которых отсутствуют антитела через три недели после вакцинации от новой коронавирусной инфекции, повторить прививку еще раз.
Об этом он говорил в своем выступлении на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.
По его мнению, необходимо сделать прививку еще раз, если человек убедился, что через три недели после вакцинации у него не появились антитела после второй прививки.
Конечно ничего необычного, поэтому хранилище для трупов на Малахова устанавливают.
Главы регионов должны до 16 ноября создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому — Кабмин РФ
Губернаторам поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий — Кабмин РФ
Мишустин поручил еженедельно рассылать регионам прогноз заболеваемости коронавирусом, чтобы оценить достаточность ресурсов для борьбы
В Кузбассе один из получивших первую дозу вакцины от коронавируса медиков заболел COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, передает портал A42.ru.
По ее словам, заболевание выявили на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, нельзя, так как у COVID-19 есть инкубационный период. На выработку иммунитета после вакцинации также требуется время, и считать этот случай показательным нельзя, отметила замминистра.
Мы, возможно, устали от Сovid-19, но он не устал от нас — глава ВОЗ
О, решили подредактировать прирост смертности, молодцы. А то от от реальной статистики за октябрь жуть берёт.
>Да ну? Писали про резкий рост по сравнению с прошлым годам, а у вас все в минус ушло. Вы не из статистиков?
Разбивка по месяцам. В начале года умирали меньше по сравнению с предыдущим годом, в сентябре - незначительный рост, в октябре сам знаете.
Если посчитать сумму за неполный год (январь-октябрь): -470 -279 -118 -107 -363 +187 +57 +56 +565 +1776 = 1304, то никакого минуса глобально нет.
Твайлайт Спаркл
https://www.amic.ru/news/472039/
Читайте, если не в курсе.
13.11.2020 14:24
Твайлайт Спаркл
АМИК, сегодня, 07:01 - читайте.
13.11.2020 14:34
- гость -
Да он и там отписался, это похоже бот министерский, видит только то, что ему выгодней. И нам втирает.