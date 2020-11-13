Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 10 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 940.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 237 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 22 204 человек. Выздоровели 18 550 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 77, Заринск – 12, Бийск, Рубцовск – по 11 заболевших, Новоалтайск – 10, Славгород – 9, Алейск, Ключевский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Мамонтовский, Родинский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Залесовский, Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Яровое – по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Михайловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Краснощековский, Курьинский, Новичихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Угловский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии на 13 ноября находятся 654 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 175 человек.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 12 ноября, оперштаб принял решение о том, что с 16 ноября школьники выходят с осенних каникул и начинают заниматься в очном формате. При этом губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что занятия возобновятся при условии строгого соблюдения всех профилактических мер.