Дмитрий Попов рассказал, когда в Алтайский край привезут лекарства для борьбы с ковидом

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что препараты для лечения зараженных коронавирусом поступят в регион на нынешней и следующей неделях. Об этом чиновник рассказал на заседании краевого правительства, которое состоялось в среду, 18 ноября.

Попов напомнил, что из федерального бюджета региону выделили 87 млн рублей на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся от COVID-19 дома. На 56,2 млн уже заключены контракты. Всего же в третьем квартале Алтайскому краю перечислили 367,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Большая часть из них – 264 млн – предназначена для модернизации и оснащения ковидных госпиталей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19.

17 ноября стало известно, что сразу два аукциона на поставку препаратов на сумму не менее 25,4 млн рублей сорвались из-за отсутствия желающих поучаствовать в торгах.

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