Дмитрий Попов рассказал, когда в Алтайский край привезут лекарства для борьбы с ковидом

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что препараты для лечения зараженных коронавирусом поступят в регион на нынешней и следующей неделях. Об этом чиновник рассказал на заседании краевого правительства, которое состоялось в среду, 18 ноября.
Попов напомнил, что из федерального бюджета региону выделили 87 млн рублей на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся от COVID-19 дома. На 56,2 млн уже заключены контракты. Всего же в третьем квартале Алтайскому краю перечислили 367,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Большая часть из них – 264 млн – предназначена для модернизации и оснащения ковидных госпиталей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19.
17 ноября стало известно, что сразу два аукциона на поставку препаратов на сумму не менее 25,4 млн рублей сорвались из-за отсутствия желающих поучаствовать в торгах.
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Комментарии
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НАШИМ МИНИСТРОМ ПОПОВЫМ АПТЕК И БОЛЬНИЦ ГДЕ ПОКУПАТЕЛИ И ПАЦИЕНТЫ ГОВОРЯТ ЧТО ДА ВСЕ ЕСТЬ ИОНИ ПОЧТИ ЗДОРОВЫ КАК И ОН!!!
где цефтриаксон в аптеках обещанный ????????????????????????
уроды, реально бесят, людей поставили раком, нет в аптеках лекарств
родственники мечутся в поисках препаратов, врачи измучены, а им все побоку.
Поймите же, он в медицине ноль и как специалист и как организатор.
тогда гнать сцаными тряпками, за что он получает зп?
18.11.2020 15:25
- гость -
За то что друг
это демиксизатон, антикоагулянты или типа арбидола
Поймите же, он в медицине ноль и как специалист и как организатор.
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Ну почему он плохой организатор? Он ещё и подружку свою перевез к нам Диагностический центр. Не забывает своих друзей.
18.11.2020 15:36
- гость -
Ну подружка то хоть нормальная? в смысле дело делает?
Они там все дела делают, только свои)))
полилось дерьмо на вентилятор......
гость 15:16 15:24 15:25 ваш IP известен. Адрес тоже. Готовьтесь к встрече
18.11.2020 15:16
- гость - люди раком сами себя поставили, скупая лекарства на всякий пожарный и в двойном объеме.
аптеки должны быть затарены таблетками под крышу
о ковиде узнали не вчера
никто
никто не почесался за все лето
18.11.2020 16:41
- гость -
гость 15:16 15:24 15:25 ваш IP известен. Адрес тоже. Готовьтесь к встрече
готов. сижу с положительным тестом на перевес