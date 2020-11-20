Бесплатные лекарства для больных COVID-19 привезли в Алтайский край

Первая партия препаратов для бесплатной выдачи больным COVID-19 поступила в Алтайский край. Об этом "Вестям Алтай" сообщила директор "Аптек Алтая" Ольга Калинина. По ее словам, регион получил три тысячи упаковок общей стоимостью 9 миллионов рублей.

"19 ноября пришло два наименования: 200 упаковок гидроксихлорохина и 2800 упаковок препарата "Ксарелто", – уточнила Калинина. – Они входят в схемы лечения, рекомендованные Минздравом России".

Лекарства планируют распределить между поликлиниками Алтайского края. Дата поставки следующей партии пока неизвестна. Всего региону выделили 87 млн рублей на покупку лекарств для бесплатной раздачи больным коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщил amic.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.

Начальник отдела оказания медпомощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова отметила, что подобная мера поможет снять социальную напряженность.