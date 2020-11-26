Минздрав объяснил жуткие условия в ковидном госпитале Барнаула

Дефицит мест в ковидных госпиталях вынудил медиков размещать больных в неэксплуатируемом здании городской больницы № 3 Барнаула. В алтайском Минздраве подчеркнули, что до пандемии здание не работало из-за удручающего состояния.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, сейчас госпитали края заполнены на 67%. Это позволяет постепенно выводить ковидные площадки из эксплуатации. Здание ГБ № 3 в министерстве обещают закрыть одним из первых – как только оттуда выпишут всех пациентов. Новых заболевших туда класть не будут.

Ранее amic.ru сообщал, что в интернете появилось видео, выложенное одним из пациентов госпиталя. На кадрах видно, что в палате отсутствует штукатурка, оголены перекрытия, облезла краска.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в Алтайском крае заразился 25 001 человек. Скончались 1050 человек, которым ранее диагностировали COVID-19. На 25 ноября в ковидных госпиталях оставалась свободной 1951 койка.