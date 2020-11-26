Минздрав объяснил жуткие условия в ковидном госпитале Барнаула

Дефицит мест в ковидных госпиталях вынудил медиков размещать больных в неэксплуатируемом здании городской больницы № 3 Барнаула. В алтайском Минздраве подчеркнули, что до пандемии здание не работало из-за удручающего состояния.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, сейчас госпитали края заполнены на 67%. Это позволяет постепенно выводить ковидные площадки из эксплуатации. Здание ГБ № 3 в министерстве обещают закрыть одним из первых – как только оттуда выпишут всех пациентов. Новых заболевших туда класть не будут.
Ранее amic.ru сообщал, что в интернете появилось видео, выложенное одним из пациентов госпиталя. На кадрах видно, что в палате отсутствует штукатурка, оголены перекрытия, облезла краска.
По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в Алтайском крае заразился 25 001 человек. Скончались 1050 человек, которым ранее диагностировали COVID-19. На 25 ноября в ковидных госпиталях оставалась свободной 1951 койка.
Комментарии
У Минздрава Алтайского края на все есть отговорки. Все им сходит с рук.
Дефицит мест в ковидных госпиталях вынудил медиков размещать больных в неэксплуатируемом здании
А что не в палатках на улице?
26.11.2020 07:29
- гость -
У Минздрава Алтайского края на все есть отговорки. Все им сходит с рук
Только увеличение смертности объяснить не могут, ещё не придумали кого обвинить.
Не забывайте, что главный оптимизатор медицины в крае Карлин - теперича наш представитель в Совете Федерации!!!
до пандемии здание не работало из-за удручающего состояния...
А людям и так сойдёт? Или чиновников администрации, переболевших ковидом, тоже туда госпитализировали?
Если снижается заболеваемость и есть свободные места, зачем переоборудовать здание посуда-центра под госпиталь? Для отката денег?
26.11.2020 07:35
- гость -
Если будешь задыхаться, то что предпочтешь - чтобы тебе отказали в госпитализации из-за отсутствия мест или в такую больницу? Головой то думать надо хоть немного, не только есть в нее и может еще что совать