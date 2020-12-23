Дмитрий Попов рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса на Алтае

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал об особенностях вакцинации от коронавируса в Алтайском крае.

По его словам, вакцину смогут получить люди в возрасте от 18 до 60 лет, но только в том случае, если они объединятся в группы по пять человек. Это требование обусловлено тем, что вакцина приходит во флаконах, внутри которых сразу пять доз. Кстати, вакцинироваться желающим придется в два этапа: через 21 день после первой дозы нужно будет ставить вторую.

Как ранее писал amic.ru, вакцинация в Барнауле, Бийске и Рубцовске будет проходить в мобильных пунктах. Она начнется на следующей неделе. Позже Минздрав сообщит, где именно можно будет поставить прививку.