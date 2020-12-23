Дмитрий Попов рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса на Алтае

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал об особенностях вакцинации от коронавируса в Алтайском крае.
По его словам, вакцину смогут получить люди в возрасте от 18 до 60 лет, но только в том случае, если они объединятся в группы по пять человек. Это требование обусловлено тем, что вакцина приходит во флаконах, внутри которых сразу пять доз. Кстати, вакцинироваться желающим придется в два этапа: через 21 день после первой дозы нужно будет ставить вторую.
Как ранее писал amic.ru, вакцинация в Барнауле, Бийске и Рубцовске будет проходить в мобильных пунктах. Она начнется на следующей неделе. Позже Минздрав сообщит, где именно можно будет поставить прививку.
Комментарии
но только в том случае, если они объединятся в группы по пять человек. Это требование обусловлено тем, что вакцина приходит во флаконах, внутри которых сразу пять доз.
Что же за дураки у нас во власти сидят! Надеюсь когда г-н Попов пойдёт за хлебом, то булочник ему объяснит, что хлеб идёт в лотках по 14 буханок и предложит объединится в соответствующую группу.
одна из особенностей нельзя пить до и после прививки, а как-же праздники, все делается не полютски, в ноябре делать нужно было.
Уважаемый г-н Попов, а создать запись на вакцинацию не судьба? (Выдерживая условие, что в одном флаконе пять доз) Тут еще один плюс и толпы страждущих не будет, каждый в свое время придет. А то смотрите, мы тут так все и подохнем в поиске сообщества в простонародье: "группа из пяти человек..."