Передвижные пункты вакцинации от коронавируса появятся в городах Алтайского края

В городах Алтайского края вакцинацию жителей против коронавируса будут проводить в передвижных пунктах. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"На следующей неделе в Барнауле, Бийске и Рубцовске появится три передвижных установки, где желающим, у кого нет противопоказаний, будут ставить вакцину от ковида", – сказал он.

Ранее во время пресс-конференции глава региона Виктор Томенко рассказал о том, что все первые 2005 доз вакцины доставили в регион. Еще 1000 поступила сверх соглашения. Губернатор при этом подчеркнул, что пока из 3000 доз вакцины в крае реализовали только 600. До конца февраля 2021 года должно прийти еще около 90 тысяч доз "Спутника V". К их хранению и проведению масштабной вакцинации регион готов.