Передвижные пункты вакцинации от коронавируса появятся в городах Алтайского края

В городах Алтайского края вакцинацию жителей против коронавируса будут проводить в передвижных пунктах. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
"На следующей неделе в Барнауле, Бийске и Рубцовске появится три передвижных установки, где желающим, у кого нет противопоказаний, будут ставить вакцину от ковида", – сказал он.
Ранее во время пресс-конференции глава региона Виктор Томенко рассказал о том, что все первые 2005 доз вакцины доставили в регион. Еще 1000 поступила сверх соглашения. Губернатор при этом подчеркнул, что пока из 3000 доз вакцины в крае реализовали только 600. До конца февраля 2021 года должно прийти еще около 90 тысяч доз "Спутника V". К их хранению и проведению масштабной вакцинации регион готов.
Комментарии
вакцинацию жителей против коронавируса будут проводить в передвижных пунктах
А что не в подъездах и подвалах?
Всегда в передвижных пунктах от гриппа ставил. не в поликлинику переться же.
и сколько стоить будет
А чё из 3000доз только 600 поставили? У всех противопоказания? Народ не хочет российской колоться? Как то это подозрительно.
Почему не разрешить вакцинацию всем социальным работникам, как в Москве?
В Багажниках норм. Задорно молодежно
>А что не в подъездах и подвалах?
На пеньках за гаражами.
Меня больше беспокоит правильность разморозки вакцины (одна ампула на 5 человек, то есть нужно набирать группу для вакцинации).
23.12.2020 16:48
Твайлайт Спаркл
Расскажите, как надо правильно.
1) СП 3.1.3671-20 Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак
2) Безопасное обращение с вакцинами, холодовая цепь и иммунизация // ВОЗ
Как и любую другую вакцину: повторно не замораживать, после разморозки не хранить дольше 6 часов (для Гам-Ковид-Вак - не более получаса). Быстро не размораживать (то есть не класть на батарею отопления). Медики и так знают все правила, только Гам-Ковид-Вак уж слишком быстро портится. Разморозил - провакцинировал. Замешкалась на пару десятков минут - можно выбрасывать. Нарушилась холодовая цепочка при доставке - на выброс.
Твайлайт Спаркл
Гам-Ковид-Вак выпускается в разных дозировках.
1 доза компонента в 1 флаконе 0.5 мл (ампула)
5 доз компонента в 1 флаконе 3.0 мл
Во флаконе допустим срок хранения не более 2 часов после размораживания. В ампулах используется сразу.