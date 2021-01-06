Такой день. Морозы, ожоги, пожары и новый корпус АлтГУ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 220 пациентов, 13 пациентов подтвержденным ковидом умерло.

Из-за продолжительных и лютых морозов в регионе объявили штормовое предупреждение. Потепление пока откладывается: с 7 по 9 января ночная температура в крае будет опускаться ниже -35 градусов.

Из-за аномальных морозов Алтайский ожоговый центр оказался перегружен пациентами. Каждый день в медучреждение обращается до 5 пациентов с обморожением. Медики рассказали, что чаще всего холодовые травмы жители края получают в нетрезвом состоянии.

Новый корпус АлтГУ на улице Димитрова, похоже, все-таки будет. По крайней мере, еще в конце декабря вуз объявил на сайте госзакупок конкурс на разработку проекта строительства здания. Максимальная сумма проектных работ — 25 млн рублей.

Барнаульские лучники остались без помещения для тренировок, дорогой экипировки и участия в Кубке России. Виной всему — коммунальная авария, из-за которой подвальный зал для тренировок затопило. Теперь стрелки из лука ругают коммунальщиков и ищут себе новое помещение.

Из-за морозов на Алтае продолжают бушевать пожары. В Ельцовке от огня сильно пострадали частный дом и магазин, но обошлось без жертв. А в Колывани все закончилось трагично — пожарные нашли на месте происшествия двух погибших мужчин. В МЧС напоминают, что в период холодов печи нужно топить с особой осторожностью.